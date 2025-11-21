Huệ Anh Hồng là cái tên quen thuộc với khán giả Việt qua những vai diễn như Diệt Tuyệt sư thái trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Ngọc Hư sư thái trong Nhiếp Ẩn Nương…Hơn 40 năm hoạt động trong showbiz, Huệ Anh Hồng đã đạt được nhiều thành tựu có 1-0-2, khiến bao đàn em phải ngả mũ thán. Cô cũng là một trong những cái tên kỳ cựu vẫn đạt được nhiều thành công cho đến ngày hôm nay.

Mới đây, khi tham gia show truyền hình, Ảnh hậu đình đám Huệ Anh Hồng đã tiết lộ gây sốc về câu chuyện của bản thân từ 40 năm trước. Nữ diễn viên cho biết, dù ký hợp đồng với công ty giải trí Thiệu thị đình đám nhất nhì xứ Cảng lúc bấy giờ, cô chỉ nhận được mức thù lao ít ỏi 500 HKD/tháng (1,7 triệu đồng). Huệ Anh Hồng buộc phải tăng ca, đóng vai phụ ở nhiều đoàn phim mới có thể duy trì sự sống.

Thế nên, năm 1982, ngay khi vừa lên ngôi Ảnh hậu Kim Tượng đầu tiên trong lịch sử ở tuổi 22, Huệ Anh Hồng đã đến thẳng văn phòng của CEO Phương Dật Hoa, hùng hồn tuyên bố rằng: "Từ nay về sau, cát-xê mỗi bộ phim tôi đóng phải được nâng lên mức 50.000 HKD (169 triệu đồng). Còn cúp Kim Tượng này nếu làm bằng vàng thật, tôi cũng sẽ bán đi luôn!".

Thái độ cứng rắn của nàng "đả nữ" trứ danh đã thuyết phục "ông trùm" Thiệu thị và từ đó, mức thù lao của cô được tăng lên gấp 100 lần. Trang Sohu cho biết, cát-xê của Huệ Anh Hồng khi đó gấp gần 170 lần so với các đồng nghiệp cùng thế hệ khác. Chẳng hạn như "vua kungfu" Lý Liên Kiệt từng tốn 10 tháng để quay bộ phim Thiếu Lâm Tự nhưng chỉ thu về được con số "cỏn con" 300 NDT (1,1 triệu đồng).

Huệ Anh Hồng - Ảnh hậu Kim Tượng đầu tiên trong lịch sử.

Huệ Anh Hồng chia sẻ, cô sở dĩ đòi tăng lương cực khủng như vậy là vì áp lực cực lớn từ phía gia đình. Bị mẹ phản đối theo nghề diễn, nàng Ảnh hâụ đã tuyên bố chắc chắn sẽ khiếm được 50.000 HKD (169 triệu đồng) chỉ trong 2 năm. Việc nên, cuộc đàm phán tăng lương này không chỉ vì tiền bạc, mà còn để cô tự khẳng định lại ước mơ nghệ thuật, chứng tỏ giá trị của bản thân với gia đình.

Câu chuyện "deal lương lên gấp 100 lần" của Huệ Anh Hồng khiến netizen phải trầm trồ không thôi. Nữ diễn viên này đã dùng thực lực để viết lại lịch sử, dám lên tiếng đàm phán với các "ông lớn" để đòi quyền lợi cho bản thân mình.

Huệ Anh Hồng xuất thân từ gia tộc quyền quý nhưng xuống dốc, thuở nhở từng phải đi ăn xin để kiếm sống. Năm 17 tuổi, một cánh cửa mới mở ra với Huệ Anh Hồng khi cô được lọt vào mắt xanh của đạo diễn Trương Kiệt, chính thức bước chân vào làng giải trí Hoa ngữ và đi lên con đường "đả nữ". Với nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo, những động tác võ thuật đẹp mắt, nàng Mục Niệm Từ của Anh Hùng Xạ Điêu 1977 nhanh chóng trở thành "nữ hoàng điện ảnh" mới của showbiz, được săn đón hết mực.

Năm 22 tuổi, Huệ Anh Hồng trở thành Ảnh hậu Kim Tượng đầu tiên trong lịch sử nhờ bộ phim Trưởng Bối. Không chỉ vậy, tính đến tận bây giờ, cô còn là nữ diễn viên đầu tiên và duy nhất giành được chiếc cúp danh giá này nhờ dòng phim hành động.

Để tìm được chỗ đứng trong showbiz, Huệ Anh Hồng không ngại khó, ngại khổ, thậm chí sẵn sàng khiêu chiến những cảnh hành động khó nhằn, dẫn đến chấn thương chẳng thể chữa lành ở đầu gối. Thậm chí có lần, vì sợ bị mất vai diễn, cô vội vàng trở lại đoàn phim khi vừa phẫu thuật viêm ruột được 7 ngày, chẳng dám nghỉ ngơi. Như Huệ Anh Hồng chia sẻ: "Tôi dùng tính mạng để đổi lấy vinh quang".

Cuối thập niên 80, khi dòng phim võ hiệp thoái trào, nàng "đả nữ" từng liều mình chụp một bộ ảnh "nóng" nhưng lại bị khán giả tẩy chay, quay lưng. Sự nghiệp tụt dốc lại bị bạn trai bỏ rơi, Huệ Anh Hồng mắc phải căn bệnh trầm cảm, thậm chí còn định sự sát bằng thuốc ngủ nhưng may mắn được phát hiện và ngăn cản kịp thời.

Không chịu thua trước số phận, Huệ Anh Hồng mạnh mẽ trở lại làng phim, sẵn sàng làm lại từ đầu. Nhờ vậy, cô giành được nhiều giải thưởng quan trọng trong cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình.

Giờ đây, khi đã nắm trong tay 3 cúp vàng Ảnh hậu danh giá (Kim Tượng, Kim Mã, Hoa Biểu), Huệ Anh Hồng không còn đặt nặng vấn đề cát-xê như thời trẻ. Cô thường xuyên tự hạ thù lao để nâng đỡ các đạo diễn trẻ, khiến ai nấy đều nể phục.

Nguồn: Sohu