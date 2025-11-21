Chung kết Miss Universe 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ) tại Thái Lan đã tìm được chủ nhân của chiếc vương miện danh giá là Fatima Bosch - người đẹp Mexico vào ngày 21/11. Cuộc thi đã khép lại, nhưng tranh cãi xoay quanh kết quả vẫn nổ ra ầm ĩ khắp MXH. Sau khi Fatima Bosch trở thành Tân Hoa hậu, ông Nawat - chủ tịch Miss Universe Thailand, đại diện BTC nước chủ nhà - đã đăng đàn bày tỏ sự bất mãn với kết quả chung cuộc. 1 tiếng trước khi danh tính Hoa hậu được công bố, trên nhiều diễn đàn cũng đã xuất hiện bình luận cho cho biết đại diện Mexico sẽ được cơ cấu đăng quang.

Thậm chí, nhà soạn nhạc Omar Harfouch - một thành viên của hội đồng chấm thi đã tuyên bố từ chức, tố cáo tổ chức Miss Universe (MUO) thiếu minh bạch trong khâu tuyển chọn Hoa hậu ngay trước thềm chung kết. Sau khi Fatima Bosch đăng quang, Omar Harfouch cũng đã lên tiếng tố cáo Tân Hoa hậu "đi cửa sau", dựa vào mối quan hệ để đoạt danh hiệu: "Hoa hậu Mexico là kẻ chiến thắng giả mạo. 24 tiếng trước đêm chung kết, tôi đã tuyên bố trên đài America HBO rằng, Mexico sẽ chiến thắng bởi vì Chủ tịch Raul Rocha đang có phi vụ làm ăn với cha của cô này. Tất cả chi tiết vụ việc sẽ được phát sóng trên đài HBO. 1 tuần trước khi chung kết diễn ra, Chủ tịch Rocha và con trai ông ta đã nói với chúng tôi rằng họ phải chọn Mexico làm Hoa hậu bởi vì 'điều đó có lợi cho việc kinh doanh của họ'".

Khoảnh khắc đăng quang của Fatima Bosch

Fatima Bosch bị tố cáo đăng quang nhờ mối quan hệ của cha cô với chủ tịch Miss Universe

1 tiếng trước khi danh tính Tân Hoa hậu được công bố, trên MXH đã xuất hiện danh sách người đăng quang là mỹ nhân Mexico

Nhà soạn nhạc Omar Harfouch - cựu giám khảo Miss Universe 2025 - tố cáo Chủ tịch Raul để Fatima Bosch làm Hoa hậu vì phi vụ hợp tác làm ăn với gia đình người đẹp này



Ông Nawat cũng đăng liên tiếp 2 story nền đen, ám chỉ kết quả thiếu công bằng và minh bạch ở Miss Universe 2025. Trên trang cá nhân, ông Nawat bất lực viết: "Hàng vạn lời muốn nói nhưng chẳng thể nói ra", "Tôi đã làm hết sức rồi".

Không chỉ vậy, 1 bức ảnh ôm ấp thân mật giữa Chủ tịch Raul Rocha và Fatima Bosch cũng bị lan truyền khắp các diễn đàn trong thời điểm người đẹp Mexico dính tranh cãi kết quả. Nhiều người nghi vấn ngoài dựa vào gia thế, Fatima Bosch còn đăng quang Miss Universe 2025 vì có mối quan hệ tình ái với ông Raul Rocha. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây là bức ảnh giả mạo, dùng AI để ghép vào nhằm gây thêm sóng gió cho Fatima Bosch, Raul Rocha và Miss Universe.

Trên mạng xã hội X, những người đến xem trực tiếp Miss Universe cho biết Fatima Bosch đã đăng quang trong sự la ó của khán giả. Nhiều netizen phản đối chiến thắng của Fatima Bosch vì cô dính drama bất hợp tác với ban tổ chức nước chủ nhà. Không chỉ vậy, thành tích của cô còn bị nghi vấn là được dọn đường để đăng quang. Chủ tịch của Miss Universe - ông Raul Rocha là đồng hương với Fatima Bosch. Trước thềm chung kết, ông Raul Rocha từng tuyên bố: "Mexico có thể thắng". Chưa kể, ở phần thi ứng xử quan trọng của Miss Universe 2025, Fatima Bosch cũng không phải là thí sinh trả lời xuất sắc nhất. Người được đánh giá cao trong phần thi ứng xử là đại diện Bờ Biển Ngà.

Dân tình đang dậy sóng với bức ảnh tình cảm của Tân Miss Universe và chủ tịch Raul Rocha

Trước những cáo buộc dàn xếp kết quả, cơ cấu cho người đẹp Mexico đăng quang, phía tổ chức Miss Universe vẫn chưa lên tiếng phản hồi. Hiện, fanpage chính thức của Miss Universe đang bị cộng đồng mạng tấn công dữ dội, các bài đăng đều ngập tràn người thả "phẫn nộ". Ở phần bình luận, cộng đồng mạng để lại những bình luận chỉ trích, công kích cả ban tổ chức cuộc thi lẫn Tân hoa hậu Fatima Bosch. Có thể nói, Miss Universe 2025 là mùa giải drama, sóng gió nhất trong lịch sử cuộc thi.

