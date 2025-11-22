Người bức xúc nhất với kết quả của Hương Giang tại Hoa Hậu Hoàn Vũ

Vào sáng ngày 21/11, Hương Giang đã "chinh chiến" tại chung kết Miss Universe 2025. Dù được kỳ vọng sẽ đạt thành tích cao nhưng Hương Giang đã không lọt vào top 30, qua đó chính thức khép lại hành trình của cô tại đấu trường nhan sắc khốc liệt bậc nhất hành tinh.

Dù vậy, Hương Giang vẫn nhận được trọn vẹn tình yêu thương của khán giả và đặc biệt là "trưởng đoàn cổ vũ" Hòa Minzy. Người chị em thân thiết của nàng hậu đã bay sang Thái Lan cổ vũ nhiệt tình trong mọi phần thi cũng như bên ngoài sân khấu. Đặc biệt, đoạn clip Hòa Minzy quậy tung sảnh đón khách và nói "Việt Nam vô địch biết chưa? Giang đi về ăn phở ngay!" đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội.

Đoạn clip Hòa Minzy nói "Giang về ăn phở ngay" lập tức gây bão mạng xã hội

Cô được gọi vui là "trưởng đoàn cổ vũ" vì cổ vũ cho đại diện Việt Nam quá sung.

Có thể nói "trưởng đoàn cổ vũ" Hòa Minzy chắc chắn là người không hài lòng nhất với kết quả của Hương Giang. Ngay từ đầu, nữ ca sĩ đã luôn đồng hành và mong muốn người chị có được thành tích tốt nhất. Cô thậm chí đã "ting ting" 264 triệu để mua 50.000 vote cho đại diện Việt Nam ở hạng mục Beyone The Crown. Dưới phần bình luận, giọng ca sinh năm 1995 còn hào hứng chia sẻ thêm: "Tiền kiếm sau được chứ Giang tham gia chắc 1 năm nay thôi. Các anh chị em bạn bè chiến cho chị Giang ngay nào".

Khi Hương Giang bị loại, Hòa Minzy cũng đăng status an ủi người chị thân thiết: "Chẳng phải đã quá kiên cường rồi sao! Giỏi lắm ạ. Em ôm chị". Cô bày tỏ sự ghi nhận, tự hào với hành trình đi thi nhan sắc đầy cố gắng, truyền cảm hứng của Hương Giang.

Hòa Minzy chính là "fan cứng số 1" của Hương Giang

Trước đó, Hương Giang có một hành trình gây chú ý mạnh mẽ, thần thái khi hô tên, màn trình diễn trang phục dân tộc áo dài, những bộ cánh chỉn chu, khả năng giao tiếp tự tin cùng lượt quan tâm tăng mạnh từ truyền thông quốc tế. Cô cũng được các chuyên trang sắc đẹp uy tín dự đoán nằm trong nhóm thí sinh có khả năng tạo bất ngờ. Chính vì vậy, việc Hương Giang dừng chân trước Top 30 khiến nhiều người không khỏi hụt hẫng.

Tuy nhiên, bên cạnh sự tiếc nuối, điều xuất hiện nhiều hơn trên mạng xã hội lại là sự công nhận. Nhiều bình luận khẳng định dù không đi tiếp, hành trình của Hương Giang vẫn là hành trình đáng tự hào. Việc cô xuất hiện tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh với sự chuẩn bị nghiêm túc, câu chuyện truyền cảm hứng và tinh thần mạnh mẽ đã đủ để ghi dấu trong lòng người hâm mộ.