Phát ngượng vì Hyun Bin - Son Ye Jin!

Lễ trao giải Blue Dragon Film Awards (Rồng Xanh) 2025 đã trở thành đêm của riêng cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin. Đôi vợ chồng đình đám đã tạo nên lịch sử khi cùng đoạt giải Ảnh đế - Ảnh hậu. Họ còn vô cùng tình tứ trên sân khấu, biến lễ trao giải thành “đêm của tình yêu”.

Điều khiến fan “tan chảy” nhất lại chính là những khoảnh khắc họ tưởng không ai để ý – khi hai người đã rời sân khấu và ngồi ở hàng ghế đầu tiên dành cho khách VIP. Nếu trên sân khấu là những khoảnh khắc công khai, thì bên dưới khán đài lại là những thước phim "đắt giá" về sự ngọt ngào đời thường của Hyun Bin và Son Ye Jin. Khi trở về chỗ ngồi, tay Hyun Bin lập tức tìm đến tay Son Ye Jin. Tài tử đình đám cúi đầu xuống thì thầm vào tai vợ, còn Son Ye Jin chăm chú lắng nghe và mỉm cười rạng rõ. Không chỉ lời nói, những cử chỉ nhỏ như cái chạm nhẹ tay, nụ cười dành riêng cho nhau, cùng chụp ảnh, hay ánh mắt chia sẻ một câu chuyện bí mật... tất cả đều chứng tỏ sự gắn kết sâu sắc và tình yêu ngọt ngào mà BinJin dành cho nhau. Dù xung quanh là hàng trăm đồng nghiệp và truyền thông, thế giới của họ dường như chỉ có hai người.

Phát ngượng trước những khoảnh khắc ngọt ngào BinJin dành cho nhau bên dưới khán đài

Vừa về chỗ là phải nắm tay vợ yêu ngay!

Họ vui vẻ trò chuyện với nhau

Như chỉ thế giới chỉ có 2 người

Cặp đôi còn có nhiều cử chỉ tình tứ khác

Những khoảnh khắc này đã nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, trở thành chủ đề nóng nhất của Rồng Xanh năm nay. Fan phát ngượng nhưng cũng vô cùng hạnh phúc khi được chìm đắm trong "cẩu lương": "Trời ơi, tình tứ thế này thì ai chịu nổi!", "Hyun Bin và Son Ye Jin chính là định nghĩa của hạnh phúc!", "Rồng Xanh năm nay là lễ trao giải tình yêu của BinJin rồi!"... Hyun Bin và Son Ye Jin đã chứng minh: tình yêu của họ không chỉ đẹp trong phim, mà còn ngọt ngào hơn cả kịch bản ngoài đời thật – trên sân khấu hay dưới khán đài, lúc nào trong mắt cũng chỉ có đối phương.

Đặc biệt, họ đã dành cho nhau những lời cảm ơn ngọt ngào nhất khi nhận giải. Hyun Bin nói: "Vợ của tôi - Ye Jin, chỉ cần cô ấy tồn tại thôi cũng đã là nguồn sức mạnh rất lớn đối với tôi. Và anh muốn nói rằng anh yêu và biết ơn con trai của chúng ta vô cùng". Bên dưới khán đài, Son Ye Jin làm cử chỉ trái tim ngọt ngào đáp lại chồng. Đến lượt lên sân khấu nhận giải Ảnh hậu, Son Ye Jin cũng nói: "Tôi muốn chia sẻ niềm vui này với hai người tôi yêu thương nhất: chồng tôi Kim Tae Pyung (tên thật của Hyun Bin) và con trai Kim Woo Jin của chúng tôi". Cô thậm chí còn bật khóc vì quá xúc động.

Và khoảnh khắc cặp đôi cùng lên sân khấu nhận giải Popular Star Award đã khiến tất cả phát cuồng. Dù đã ở độ tuổi ngoài 40, kết hôn được 4 năm và có con trai nhưng BinJin vẫn ríu rít như thuở mới yêu. Son Ye Jin nhí nhảnh đứng sát gần chồng, tạo dáng đáng yêu khiến cô giống như thiếu nữ đang đắm chìm trong chuyện tình "gà bông" tuổi teen.

Rồng Xanh chính là sự kiện chỉ dành riêng cho BinJin mà thôi

Hyun Bin và Son Ye Jin – cặp đôi mà người ta thường gọi vui là “định mệnh được viết sẵn” – có hành trình tình yêu đẹp như một bộ phim dài tập, chỉ khác là mọi tập đều là thật. Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2018 khi họ lần đầu đóng chung trong bộ phim điện ảnh The Negotiation. Lúc ấy, Hyun Bin vừa trở lại sau nghĩa vụ quân sự, còn Son Ye Jin đã là “nữ hoàng phòng vé”. Hai người chỉ gặp nhau trên phim trường, trao đổi chuyên nghiệp, thậm chí còn không có nhiều cảnh chung.

Rồi năm 2019, họ được mời tái hợp trong dự án truyền hình Crash Landing on You của đài tvN. Ban đầu Son Ye Jin từ chối vì lịch trình dày đặc, nhưng kịch bản hay và lời mời từ biên kịch Park Ji Eun đã khiến cô thay đổi ý định. Khi Hyun Bin nhận được lời mời, anh nghe tin bạn diễn là Son Ye Jin thì lập tức nhận lời ngay lập tức. Họ bắt đầu quay phim từ tháng 9/2019, những ngày dài ở Hàn Quốc và Thụy Sĩ, những đêm thức trắng học thoại, những cảnh quay dưới mưa lạnh cắt da… và "phản ứng hóa học" cứ thế bùng nổ. Fan phát cuồng, ekip phim thì liên tục trêu “hai người này yêu nhau thật rồi đấy”.

Hyun Bin - Son Ye Jin từ bạn diễn nên duyên thành vợ chồng

Phim kết thúc, rating cao ngất ngưởng, cả hai nhận vô số giải thưởng cặp đôi xuất sắc nhất. Nhưng họ vẫn phủ nhận tin đồn hẹn hò. Cho đến ngày 1/1/2021 – cái ngày mà cả Kbiz gọi là “Ngày của định mệnh”. Dispatch tung loạt ảnh Hyun Bin và Son Ye Jin cùng đi hẹn hò khiến công chúng vỡ òa. Chỉ vài giờ sau, cả hai công ty quản lý cùng xác nhận chuyện tình.

Tình yêu của họ tiến triển rất nhanh và chắc chắn. Chỉ hơn một năm sau, ngày 10/2/2022, cả hai đồng loạt đăng ảnh thư tay trên Instagram với nội dung sẽ kết hôn vào cuối tháng 3. Lễ cưới diễn ra ngày 31/3/2022 tại Aston House, Grand Walkerhill Seoul – một hôn lễ cổ tích với 200 khách mời toàn người thân và bạn bè thân thiết nhất. Son Ye Jin mặc váy cưới Vera Wang, Hyun Bin lịch lãm trong vest Tom Ford, và khoảnh khắc họ trao nhẫn dưới rừng hoa anh đào đã khiến cả thế giới phải xuýt xoa.

Đến cuối năm 2022, hạnh phúc nhân đôi khi BinJin đón con trai đầu lòng chào đời. Từ đó đến nay, Hyun Bin và Son Ye Jin sống rất kín tiếng, hiếm khi xuất hiện chung trước công chúng, nhưng mỗi lần xuất hiện lại ngọt ngào đến “gây bão”. Gần 5 năm kể từ ngày yêu nhau, hơn 3 năm kể từ ngày cưới, Hyun Bin và Son Ye Jin vẫn là biểu tượng của hai từ “hạnh phúc”. Họ không cần khoe khoang, không cần PR, chỉ cần nhìn cách họ nhìn nhau, cách họ cười với nhau, là đủ hiểu BinJin chính là 1 nửa hoàn hảo dành cho nhau.