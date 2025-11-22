Từ tối 18/11 đến ngày 21/11, vợ chồng Đường Yên - La Tấn là cái tên bị réo gọi khắp MXH. Cặp sao hạng A này được tiết lộ đã ly thân với nhau hơn 1 năm rưỡi qua, đang làm thủ tục ly hôn và chuẩn bị ra tòa. Theo tờ 163, những năm qua, Đường Yên và La Tấn lộ rõ dấu hiệu xa cách, sống ở 2 nơi khác biệt khi người Bắc kẻ Nam. Tiểu hoa đán 85 đình đám Cbiz giảm lịch trình đóng phim thấy rõ, chủ yếu ở Thượng Hải (Trung Quốc) chăm con nhỏ. Khi phải đi sự kiện xa nhà, cô gửi con cho nhà ngoại trông hộ. Về phía La Tấn, anh đi quay phim xa nhà quanh năm suốt tháng, không hề thấy về nhà đoàn tụ với vợ con.

Đáng chú ý, La Tấn từng tuyên bố anh sẽ không bao giờ quay phim chồng chéo sau khi kết hôn, đồng thời đảm bảo mỗi năm sẽ tham gia 1 dự án quay tại Thượng Hải hoặc Bắc Kinh (Trung Quốc) để thuận tiện phụ giúp Đường Yên chăm con. Tuy nhiên, những gì La Tấn làm hiện tại bị đánh giá "nuốt lời". Suốt thời gian qua, Đường Yên không khác gì mẹ đơn thân, chỉ có thể nương tựa vào nhà ngoại. Do vướng bận con cái, lại chẳng được chồng đỡ đần, Đường Yên không thể hoạt động nghệ thuật "hết công suất". Điều này khiến danh tiếng của cô ngày càng tụt dốc không phanh trong ngành giải trí.

Tờ 163 chỉ ra, năm 2020, tài tử Người Tình Kim Cương đóng 2 phim và gần như không ở cạnh Đường Yên khi cô mang thai, sinh con. Cuối năm 2020 đến hết năm 2021, anh quay 3 phim. Trong thời gian này, La Tấn ở đoàn phim suốt cả năm, bỏ lỡ giai đoạn hai đầu đời quan trọng nhất của con gái. Năm 2022, sau khi quay xong tác phẩm Khoáng Dã Chi Cảnh tại Quảng Đông (Trung Quốc), nam diễn viên được nghỉ ngơi 1 tuần nhưng ở khách sạn không về nhà và sau đó bay thẳng đến 2 đoàn phim tiếp theo làm việc. Cuối 2022 - đầu 2023, bất chấp tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, La Tấn vẫn quay liên tiếp 2 tác phẩm mới, không ở cùng Đường Yên. Năm 2024, tài tử quay liền tù tì 3 bộ phim mới là Vô Thanh Đích Hồi Hưởng, Thời Sai Một Vạn Kilomet, Mục Chi Sở Cập.

Khoảng 1 năm trở lại đây, cặp sao bị phát hiện không còn tương tác, không chúc mừng sinh nhật nhau trên MXH. Thậm chí khi Đường Yên có dự án mới, La Tấn cũng không đăng bài quảng bá hay công khai ủng hộ bà xã. Ngoài ra, vào tháng 7 vừa qua, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông xứ tỷ dân, Đường Yên chia sẻ về tình trạng sống riêng, thậm chí từ "mong được ở bên chồng" chuyển thành "phụ nữ độc lập", nghi ám chỉ việc đã tan vỡ với La Tấn. Chưa lại ở đó, minh tinh còn đích thân bác bỏ tin đồn cô đang mang thai con thứ 2, đồng thời khẳng định không có kế hoạch sinh con nữa. Điều này khiến dân tình nghi vấn mối quan hệ của cặp sao Cẩm Tú Vị Ương đang gặp trục trặc, khủng hoảng nghiêm trọng.

Không chỉ vậy, vào tối 20/11, studio La Tấn thông báo tin buồn cha nam diễn viên đã qua đời vì tuổi cao sức yếu. Khoảng 1 năm trở lại đây, La Tấn hầu như ở Bắc Kinh (Trung Quốc) chăm sóc cha già trong những năm tháng cuối đời của ông. Đáng chú ý, thời điểm tang sự được công bố, cư dân mạng phát hiện địa chỉ IP của Đường Yên hiển thị ở Thượng Hải (Trung Quốc). Điều này khiến dân tình cảm thấy khó hiểu, bởi nếu là còn là con dâu, Đường Yên lẽ ra phải ở Bắc Kinh (Trung Quốc) vào thời điểm này để phục giúp La Tấn lo hậu sự cho cha chồng.

Trước thông tin ly hôn ầm ĩ cõi mạng hơn 24h qua, Đường Yên và La Tấn chưa lên tiếng phản hồi. Trên MXH Weibo, nhiều khán giả hoang mang, lo lắng cho cuộc hôn nhân của cặp sao hàng đầu. Theo nhiều netizen, nếu Đường Yên - La Tấn ly hôn, 2 chữ "ngôn tình" nên bị xóa sổ khỏi "từ điển" của showbiz Trung Quốc.

Đến hiện tại, đã có 3 minh tinh thuộc lứa "tiểu hoa đán 85" có chuyện tình đẹp như mơ với các tài tử hàng đầu lần lượt ly dị là Dương Mịch - Lưu Khải Uy, Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong, Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh. 1 cặp nữa là vợ chồng Lưu Thi Thi - Ngô Kỳ Long cũng đang bên bờ vực ly hôn. Khi tuổi đời các cuộc nhân của lứa tiểu hoa đán 85 quá ngắn ngủi, đứt đoạn giữa chừng, công chúng xứ tỷ dân đặt niềm tin vào Đường Yên và La Tấn. Do đó, nếu cặp sao này thực sự đổ vỡ, người hâm mộ Cbiz sẽ thất vọng tột cùng.

Đáng chú ý, năm 2020, truyền thông Trung Quốc đã chụp được hình ảnh nam diễn viên và nữ trợ lý thân mật quá mức trên phim trường. Trước khi kết hôn với Đường Yên, La Tấn đã bị nghi vấn có mối quan hệ tình ái với trợ lý riêng của mình. Năm 2018, khi La Tấn và Đường Yên đính hôn và dọn về sống chung rầm rộ trên khắp mạng xã hội, đối diện với cánh phóng viên, nữ trợ lý của La Tấn bỗng tỏ thái độ gay gắt, nghi ghen tuông ra mặt khi ám chỉ Đường Yên là người chiêu trò. Khi đó, Đường Yên bày tỏ sự tin tưởng chồng tuyệt đối.

La Tấn và Đường Yên là gia đình nghệ sĩ được công chúng đặc biệt yêu mến. Cả hai ít vướng scandal, họ hẹn hò nhiều năm trước khi cưới và là cặp sao ăn ý trên màn ảnh. Họ từng hợp tác trong các bộ phim như Loạn Thế Giai Nhân (2012), Nữ Đặc Công X (2013), Người Tình Kim Cương (2015), Cẩm Tú Vị Ương (2016), Quá Khứ Lai (2018).

2 ngôi sao hàng đầu công khai hẹn hò vào năm 2016 và nhận được sự ủng hộ từ dư luận xứ tỷ dân. La Tấn được xem là người đàn ông chữa lành trái tim cho Đường Yên. Tiểu hoa đán 85 từng bị nam diễn viên Khưu Trạch phản bội, bỏ rơi và bị suy sụp tinh thần nghiêm trọng đến mức phải nhập viện cấp cứu. Khi đó, La Tấn chính là người chăm sóc, đưa Đường Yên thoát khỏi quãng thời gian khó khăn. Do đó, chuyện tình của Đường Yên - La Tấn được ví như phim ngôn tình ngoài đời thực.

Cặp đôi chính thức về chung nhà sau hôn lễ lãng mạn như cổ tích vào năm 2018, tại cung điện Belvedere ở Vienna (Áo). Sau đó 2 năm, họ hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng trong niềm hân hoan của người hâm mộ.

