Vào tối muộn 21/11, tại buổi tiệc sau đêm Chung kết Miss Universe 2025 thì một số hạng mục giải thưởng phụ đã được công bố. Trong đó, Miss Universe Vienam - Hương Giang được kỳ vọng sẽ gọi tên vào giải thưởng Beyone The Crown. Trước đó, Hương Giang từng chia sẻ trên livestream đây là hạng mục cô muốn chiến thắng nhất vì mong dự án xã hội sẽ được lan truyền đến nhiều ngườ hơn nữa. Kết quả của giải này phục thuộc vào 50% số phiếu bầu có tính phí từ công chúng, 50% điểm từ ban giám khảo. Trước giờ đóng cổng bình chọn, Hương Giang xếp top 3 với hơn 230 nghìn phiếu, xếp thứ 3.

Cứ tưởng với tình hình này, Hương Giang sẽ đạt được mục tiêu, chiến thắng hạng mục ý nghĩa này nhưng chuyện sốc ở Miss Universe chưa dừng lại tại đó. Ban tổ chức Miss Universe 2025 vừa công bố những đại diện dành chiến thắng là người đẹp đến từ Paraguay, Hà Lan và Philippines. Như vậy, trong top 3 bình chọn chỉ có Hương Giang "trắng tay".

Miss Universe công bố top 3 Beyone The Crown, Hương Giang không góp mặt

Trước khi đóng cổng bình chọn, Hương Giang xếp top 3, nhưng lại thất bại. Kết quả bình chọn đóng vai trò 50% số điểm, nên việc Hương Giang thua cuộc khiến khán giả khó hiểu

Người đẹp từ Hà Lan chỉ có 451 phiếu nhưng lại là nhân vật thay thế Hương Giang trong top 3

Điều này cũng đồng nghĩa với việc, điểm số khán giả chấm cho Hương Giang là vô cùng thấp và khán giả, sao Việt bỏ ra hàng trăm triệu để bình chọn cho cô trở nên vô nghĩa. Bởi lẽ, hơn 230.000 phiếu tương đương đến gần 700 triệu đồng.

Sau khi nhận kết quả này, Hương Giang chia sẻ trên trang cá nhân: "Vượt lên trên mọi chiếc vương miện, tôi đã chứng minh và sẽ tiếp tục chứng minh giá trị của mình bằng hành động, chứ không phải qua bất kỳ danh hiệu hay giải thưởng nào".

Bên dưới bình luận, Hương Giang cũng gửi lời xin lỗi vì thất bại này: "Tôi xin lỗi, tôi cũng không quyết định được. Tôi sẽ dùng hành động để tiếp tục dự án của mình để xứng đáng với sự ủng hộ của mọi người".

Động thái đầu tiên của Hương Giang sau khi thua cuộc

Trước đó, Hoà Minzy đã công khai ủng hộ gần 270 triệu đồng, tương đương với 50.000 vote cho Hương Giang. Nhiều bạn bè thân thiết của Hương Giang cũng đã hỗ trợ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng... Sau khi có kết quả, Hoà Minzy bức xúc: "Ê nha, quá đáng với chị tôi vậy".

Hiện tại, kết quả này đã khiến netizen Việt tranh cãi, phẫn nộ dữ dội.

Hoà Minzy có động thái bức xúc trong đêm

Sau khi "trắng tay" tại Miss Universe, Hương Giang chia sẻ: "Hành trình này Giang không có thành tích gì vẻ vang để mang về cho mọi người, nhưng đó là 21 ngày chưa từng bỏ cuộc. Dù là trả tài trợ sáng sớm hay tối khuya, dù là trong khoảnh khắc buồn và thất vọng nhất, vẫn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Giang sẽ có một trải nghiệm không thể thuyết phục hơn, để tiếp thêm động lực cho những thí sinh sẽ tham gia các chương trình của Giang sau này.

Cuối cùng vẫn sẽ là một lời cảm ơn chân thành, từ tận đáy lòng mãi mãi không quên, gửi tới tất cả những người đã yêu quý, ủng hộ, đồng hành với Giang trong hành trình này. Giang nợ mọi người một đêm không ngủ, một buổi sáng dậy sớm, một chuyến bay, một cổ họng khan tiếng… Dù chưa biết trả bằng cách nào, nhưng cứ cho Giang ghi sổ thế nhé".