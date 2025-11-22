Kim Hyun Joong (Vườn Sao Băng) bất ngờ cưới vợ vào tháng 12?

Chiều 21/11, truyền thông xứ Hàn đưa tin, cộng đồng mạng hiện náo loạn trước hình ảnh chụp 1 bài báo có dòng tít gây xôn xao: "Kim Hyun Joong và Yang Min Ah kết hôn vào tháng 12 này". Từ đây, tin đồn tài tử Kim Hyun Joong (Vườn Sao Băng) sẽ tổ chức hôn lễ trong tháng tới đã xuất hiện tràn lan khắp mạng xã hội.

Trên các diễn đàn, nhiều netizen không khỏi tò mò về profile của cô gái có tên Yang Min Ah được đặt cạnh tên tài tử họ Kim. Song song với đó, phần lớn khán giả lại tỏ ra vô cùng ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra bởi Kim Hyun Joong mà họ biết đã kết hôn và có con từ vài năm trước.

Dòng tít thông báo "Kim Hyun Joong và Yang Min Ah kết hôn vào tháng 12 này" khiến mạng xã hội loạn cào cào

Tin đồn Kim Hyun Joong (Vườn Sao Băng) sắp cưới vợ khiến nhiều khán giả ngớ người, phải vội lục tung trí nhớ xem mình có bỏ sót thông tin quan trọng nào về nam tài tử hay không

Thế nhưng trên thực tế, Kim Hyun Joong xuất hiện trên dòng tít gây xôn xao mới đây hoàn toàn không phải là Kim Hyun Joong gắn liền với tác phẩm kinh điển Vườn Sao Băng. Và Yang Min Ah cũng chẳng phải gương mặt xa lạ tới mức công chúng phải đi lùng sục, truy tìm thông tin về cô.

Thì ra Kim Hyun Joong - Yang Min Ah được nhắc đến trong bài báo nói trên chính là... tên thật của Kim Woo Bin và Shin Min Ah. Bài báo này cũng chỉ đang đưa tin về đám cưới diễn ra vào tháng 12 của cặp đôi vàng Kim Woo Bin - Shin Min Ah và hoàn toàn không hề đả động gì tới tài tử Kim Hyun Joong của Vườn Sao Băng. Nói tóm lại, không có chuyện Kim Hyun Joong (Vườn Sao Băng) làm đám cưới vào tháng tới.

Thì ra Kim Hyun Joong và Yang Min Ah là tên thật của cặp vợ chồng sắp cưới Kim Woo Bin - Shin Min Ah

Mới hôm trước, mạng xã hội châu Á nổ tung khi Shin Min Ah - Kim Woo Bin xác nhận họ sẽ kết hôn vào ngày 20/12 tại Seoul (Hàn Quốc). Theo nguồn tin do tờ Top Star News cung cấp, 2 ngôi sao đình đám quyết định làm đám cưới ở khách sạn The Shilla sang chảnh bậc nhất Seoul. Đại diện phía Shin Min Ah - Kim Woo Bin cho biết 2 ngôi sao chỉ tổ chức 1 lễ cưới riêng tư và mời gia đình, họ hàng và bạn bè thân thiết tới chung vui. Dù vậy, fan vẫn hy vọng rằng hôn lễ của Shin Min Ah - Kim Woo Bin sẽ quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí xứ củ sâm.

Lễ cưới của Shin Min Ah - Kim Woo Bin sẽ được diễn ra ở khách sạn The Shilla vào hôm 20/12 tới đây. 2 ngôi sao dự định chỉ mời gia đình, họ hàng và bạn bè thân thiết tới chung vui

Về phần Kim Hyun Joong (Vườn Sao Băng), anh đang sống hạnh phúc cùng vợ và con trai 3 tuổi. Được biết, bà xã chính là mối tình đầu của Kim Hyun Joong, cặp đôi gặp nhau từ năm lớp 7 nhưng chia tay sau khi nam ca sĩ bước chân vào làng giải trí. Sau nhiều năm, họ gặp lại nhau và bà xã đã luôn đồng hành cùng nam nghệ sĩ trong quãng thời gian khó khăn của sự nghiệp.

Kim Hyun Joong đang sống hạnh phúc bên vợ con

