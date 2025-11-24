Ồn ào Hoa hậu Hoàn vũ 2025, người đẹp bỏ danh hiệu

Người đẹp Brigitta Schaback, 28 tuổi, tuyên bố trên trang cá nhân Instagram: "Tôi xin từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Estonia. Các giá trị và đạo đức nghề nghiệp cá nhân tôi không phù hợp với Giám đốc Quốc gia Natalie Korneitsik. Cam kết của tôi là trao quyền cho phụ nữ và bình đẳng giới, tôi sẽ tiếp tục hành trình này một cách độc lập, không còn liên kết với Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Estonia".

Trước đó, sau cuộc thi tại Thái Lan, Brigitta Schaback đã bày tỏ rằng "đã đăng ký nhầm cuộc thi" khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ. Cô thổ lộ bài học rút ra là "lên tiếng không phải ý hay" và cô liên tục được yêu cầu giữ im lặng và tuân thủ mọi lúc.

Brigitta Schaback từ bỏ danh hiệu

"Tôi đã từng nghĩ đây là nơi đại diện cho việc thúc đẩy sự trao quyền, hòa nhập và bình đẳng cho phụ nữ. Một nơi phụ nữ được lên tiếng, chia sẻ mục đích sống, thoải mái và tự tin. Đây là những điều tôi đã nghĩ khi đăng tham gia cuộc thi" - Brigitta Schaback thổ lộ.

Là một người đã kết hôn, có con, cô cảm thấy bị phân biệt đối xử dù quy định cuộc thi tuyên bố cho phép những người mẹ, phụ nữ đã có gia đình được tham dự như bao thí sinh khác.

Cô đặt câu hỏi rằng nếu tình trạng hôn nhân, gia đình của thí sinh không quan trọng thì vì sao cô lại bị ban tổ chức yêu cầu khai báo chúng ở nơi đăng ký, lúc làm thủ tục và cả trong lúc phỏng vấn cùng ban giám khảo.

Brigitta Schaback nhận định: "Điều này đi ngược lại với các giá trị cốt lõi của tôi. Tôi đã đăng ký nhầm cuộc thi sắc đẹp. Bất cứ ai ủng hộ nữ quyền hoặc quyền bình đẳng cho phụ nữ nên biết rằng kiểu phân biệt đối xử này hoàn toàn trái ngược với những tiêu chí, giá trị cốt lõi vốn có. Tôi đã rất sợ hãi khi lên tiếng nhưng làm sao có thể im lặng được, cảm giác như đang tự xé toạc xương sống của mình".

Brigitta Schaback và Hương Giang

Trước đó, Hương Giang cũng từng chia sẻ Hoa hậu Hoàn vũ 2025 thay đổi định hướng sau khi ban tổ chức mới nắm quyền. Các tiêu chí đa dạng và bình đẳng chỉ đề cao khi cuộc thi còn dưới sự lãnh đạo của bà Anne Jacqueline Jakrajutatip. Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đã thay đổi tiêu chí đối với các ứng viên, quay về với vẻ đẹp tự nhiên và phong cách trình diễn gợi cảm, nóng bỏng. Cô cho rằng kết quả cuộc thi không có gì không công bằng mà chỉ đơn giản là không phù hợp với tiêu chí cuộc thi.

Brigitta Schaback lẫn Hương Giang đều không có tên trong tốp 30. Người đẹp Fátima Bosch đến từ Mexico đã đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Kết quả này đã gây nhiều ồn ào khi cựu giám khảo cuộc thi là nhạc sĩ Omar Harfouch tố cáo cô thắng nhờ quan hệ. Ông đã từ chức giám khảo trước đêm chung kết, tiết lộ rằng cha của Fátima Bosch đang hợp tác kinh doanh cùng Raul Rocha - Chủ tịch mới của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.