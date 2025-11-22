Giám khảo phản đối kết quả Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ

Một ngày sau chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025, kết quả cuộc thi vẫn gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Các giám khảo đồng loạt lên tiếng, càng khiến khán giả nghi ngờ về tính công minh của cuộc thi năm nay.

Hoa hậu Hoàn vũ 2005 Natalie Glebova - thành viên giám khảo của chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 lên tiếng trên trang cá nhân, cho biết cô ủng hộ người đẹp Thái Lan đăng quang, thay vì Mexico.

Natalie Glebova trong chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

"Vì tôi là một trong những giám khảo, nên tôi chỉ có thể nói về phiếu bầu của mình. Hãy nhớ rằng mỗi người đều có quan điểm riêng của mình, và không giám khảo nào có thể quyết định tới kết quả chung cuộc", cô nói.

Natalie cho biết khi cô thi Hoa hậu Hoàn vũ 2005 và các năm trước đó đều có một người kiểm tra các xếp hạng từ giám khảo sau đó gửi cho đơn vị kiểm toán. Cô nói những năm gần đây, điều này không được ban tổ chức áp dụng.

Natalie khẳng định cô sẽ không nhận lời ngồi ghế giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ những năm tới nếu cuộc thi không có đơn vị kiểm toán độc lập.

Trong khi đó, nhà soạn nhạc Omar Harfouch - người đã từ bỏ vai trò giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tiếp tục đưa ra các bằng chứng về những tố cáo cuộc thi năm nay thiếu minh bạch. Ông Omar cho biết đã ghi âm lại cuộc trò chuyện của cha con ông Raul Rocha (ông chủ Miss Universe) với ông Nawat.

"Tôi đã ghi âm lại, phòng khi cần, toàn bộ cuộc trò chuyện của chúng ta ở nhà hàng vào ngày trước khi tôi bay sang Bangkok. Tất cả cuộc trò chuyện của Raul với con trai trong thời gian tôi vắng mặt đều đã được ghi âm lại. Tôi đang nghiên cứu khả năng pháp lý để sử dụng nó trong các cuộc điều tra ở New York", ông Omar viết.

Ông chia sẻ thêm: "Tôi cũng ghi âm lại toàn bộ cuộc trò chuyện của chúng ta trong bữa trưa, bao gồm cả lúc Mauricio Rocha nói với tôi trong tư cách giám khảo rằng nếu Mexico thắng, đó sẽ là điều tốt nhất cho công việc kinh doanh của chúng ta. Tôi cũng có bản ghi âm cuộc trò chuyện bằng điện thoại của Raul với Nawat, nội dung hoàn toàn trái ngược với những tuyên bố của anh ta chống lại Nawat".

Ngay sau chung kết, ông Omar đã lên tiếng phản đối kết quả cuộc thi. Ông viết: "Cô ta là Hoa hậu Hoàn vũ giả mạo và tôi sẽ nói cho các bạn biết vì sao".

Ông Omar cũng cho biết trước chung kết 24 tiếng, ông đã chia sẻ với kênh HBO rằng đại diện Mexico sẽ chiến thắng bởi vì Chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ - Raul Rocha đang có phi vụ làm ăn với cha của cô ấy.

"Tất cả mọi chi tiết sẽ được phát sóng trên đài HBO. Chủ tịch Rocha đã nói ở Dubai một tuần trước rằng họ phải chọn Mexico làm hoa hậu bởi vì điều đó có lợi cho việc kinh doanh của họ", ông nói.

Không chỉ giám khảo phản đối kết quả cuộc thi, các thí sinh năm nay cũng bày tỏ quan điểm riêng của họ. Sau chung kết, đại diện Ecuador tuyên bố trước khán giả, báo chí rằng cô chọn Bờ Biển Ngà là người chiến thắng mà không nhắc tới hay chúc mừng người đẹp Mexico.

Những chia sẻ công khai của giám khảo và thí sinh càng khiến khán giả phẫn nộ với kết quả Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Trước đó, những thông tin về việc đại diện Mexico được ông Raul Rocha o bế đã râm ran trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng ông Raul dọn đường để Fatima đăng quang ở cuộc thi năm nay.