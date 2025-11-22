Ngay sau đêm chung kết Miss Universe 2025, kết quả Hương Giang dừng chân ngoài top 30 đã tạo ra cuộc tranh luận lớn trong cộng đồng fan sắc đẹp. Trong sự kiện sáng 22/11 tại TP.HCM, chúng tôi đã có trao đổi ngắn với ông Valentin Trần - chủ tịch Miss Universe Vietnam - về hành trình của Hương Giang. Là người ở Thái Lan hơn 1 tuần và theo dõi sát hoạt động của đại diện Miss Universe Vietnam, ông Valentin Trần cũng bày tỏ sự khó hiểu và cảm thấy "rất là mắc cười" trước những quyết định của BTC quốc tế.

Ông Valentin Trần - chủ tịch Miss Universe lên tiếng về kết quả của Hương Giang

Đầu tiên, ông Valentin Trần cảm thấy cũng hụt hẫng như bao nhiêu khán giả khi không thể nghe Hương Giang được gọi vào Top 30. Ông đánh giá Hương Giang đã có hành trình nỗ lực, dù không intop nhưng đã có chiến thắng lớn trong lòng người hâm mộ.

Ông Valentin Trần nói: "Nếu nói không buồn là xạo. Tôi nghĩ Hương Giang phải vào top. Tôi không dám nhận xét về các thí sinh khác ra sao, nhưng nhìn hơn 20 ngày của Hương Giang tại cuộc thi, cô ấy đã rất cố gắng và toả sáng. Tôi cũng có nói chuyện với nhiều thí sinh và họ rất bất ngờ với kết quả của Hương Giang. Tôi rất buồn nhưng cũng đã an ủi Hương Giang rằng dù không vào Top 30 nhưng Giang đã chiến thắng trong lòng người hâm mộ".

Ông Valentin Trần cho biết nhiều thí sinh tại cuộc thi rất bất ngờ trước kết quả không vào Top 30 của Hương Giang

Vào tối muộn 21/11, BTC công bố giải thưởng Beyond The Crown - hạng mục phụ về dự án cộng đồng của các thí sinh. Kết quả của giải này phục thuộc vào 50% số phiếu bầu có tính phí từ công chúng, 50% điểm từ ban giám khảo. Trước giờ đóng cổng bình chọn, Hương Giang xếp top 3 với hơn 230 nghìn phiếu, xếp thứ 3 (sau người đẹp Paraguay và Philippines). Cứ tưởng với tình hình này, Hương Giang sẽ được vinh danh hạng mục ý nghĩa, nhưng cuối cùng, trong Top 3 chung cuộc lại không có tên Hương Giang. Thay vào đó, người được gọi tên là Miss Uinverse Hà Lan - người chỉ có 451 bình chọn.

Kết quả này khiến cộng đồng fan sắc đẹp dậy sóng, bởi lẽ số tiền bỏ ra để vote cho Hương Giang tính vào hàng trăm triệu đồng. Nhưng kết quả sau cùng lại là câu trả lời khó hiểu từ BTC. Nhắc đến vấn đề này, ông Valentin nói thẳng rằng "cảm thất rất mắc cười" và cho biết liên hệ gấp với BTC Miss Universe quốc tế để tìm hiểu.

"Tôi có tham gia buổi lễ công bố và tôi cảm thấy rất là mắc cười khi BTC không lựa chọn Hương Giang và tôi đang hỏi thêm BTC Miss Universre", chủ tịch Miss Universe Vietnam chia sẻ.

Chủ tịch Miss Universe Vietnam cảm thấy khó hiểu trước việc Hương Giang hụt vị trí trong Top 3 giải thưởng Beyond The Crown

Nói thêm về cuộc thi năm nay, ông Valentin Trần cũng cảm thấy có nhiều drama khiến fan sắc đẹp mệt mỏi. Ông chia sẻ Miss Universe năm sau cần được tổ chức thành công hơn và mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Về kế hoạch lựa chọn người tiếp theo sau Hương Giang, chủ tịch Miss Universe Vietnam cho biết hiện tại còn quá sớm để lên kế hoạch.

Khi được hỏi có nhận xét gì về đương kim Miss Universe thì ông Valentin Trần lắc đầu và từ chối trả lời. Ông nói: "Tôi không muốn nói gì, không trả lời là mọi người tự hiểu rồi".

Ông Valentin Trần từ chối chia sẻ cảm nghĩ về Tân Hoa hậu

Kết quả đăng quang của Fatima Bosch - người đẹp Mexico tại Miss Universe khiến nhiều fan sắc đẹp tranh cãi. 1 tiếng trước khi danh tính Hoa hậu được công bố, trên nhiều diễn đàn cũng đã xuất hiện bình luận cho cho biết đại diện Mexico sẽ được cơ cấu đăng quang. Thậm chí, nhà soạn nhạc Omar Harfouch - một thành viên của hội đồng chấm thi đã tuyên bố từ chức, tố cáo tổ chức Miss Universe (MUO) thiếu minh bạch trong khâu tuyển chọn Hoa hậu ngay trước thềm chung kết.

Sau khi Fatima Bosch đăng quang, Omar Harfouch cũng đã lên tiếng tố cáo Tân Hoa hậu "đi cửa sau", dựa vào mối quan hệ để đoạt danh hiệu: "Hoa hậu Mexico là kẻ chiến thắng giả mạo. 24 tiếng trước đêm chung kết, tôi đã tuyên bố trên đài America HBO rằng, Mexico sẽ chiến thắng bởi vì Chủ tịch Raul Rocha đang có phi vụ làm ăn với cha của cô này. Tất cả chi tiết vụ việc sẽ được phát sóng trên đài HBO. 1 tuần trước khi chung kết diễn ra, Chủ tịch Rocha và con trai ông ta đã nói với chúng tôi rằng họ phải chọn Mexico làm Hoa hậu bởi vì 'điều đó có lợi cho việc kinh doanh của họ'".

Trên mạng xã hội X, những người đến xem trực tiếp Miss Universe cho biết Fatima Bosch đã đăng quang trong sự la ó của khán giả. Nhiều netizen phản đối chiến thắng của Fatima Bosch vì cô dính drama bất hợp tác với ban tổ chức nước chủ nhà. Không chỉ vậy, thành tích của cô còn bị nghi vấn là được dọn đường để đăng quang. Chủ tịch của Miss Universe - ông Raul Rocha là đồng hương với Fatima Bosch. Trước thềm chung kết, ông Raul Rocha từng tuyên bố: "Mexico có thể thắng". Chưa kể, ở phần thi ứng xử quan trọng của Miss Universe 2025, Fatima Bosch cũng không phải là thí sinh trả lời xuất sắc nhất. Người được đánh giá cao trong phần thi ứng xử là đại diện Bờ Biển Ngà.