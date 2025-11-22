Chiến thắng lớn nhất của Hương Giang ở Miss Universe!

"Không làm mọi người tự hào được rồi..." - là chia sẻ đầu tiên của Hương Giang sau khi dừng chân ở Miss Universe. Dù không lọt vào Top 30 Miss Universe 2025 nhưng nếu nhìn lại toàn bộ hành trình, dễ thấy rằng chiến thắng của cô không nằm ở thứ hạng, mà nằm ở những dấu ấn và giá trị để lại trong lòng người hâm mộ Việt Nam - những điều mà một vị trí xếp hạng đôi khi không thể nào đo đếm.

Sau khi công bố kết quả, Hương Giang không bị "toxic" mà ngược lại cô còn nhận được sự trân trọng, động viên và ghi nhận. Bởi khi nhìn lại toàn bộ hành trình, người ta nhận ra rằng Hương Giang đã chiến thắng từ lâu, trước cả khoảnh khắc MC công bố Top 30. Hương Giang chiến thắng chính mình khi dám bước ra khỏi vùng an toàn. Chiến thắng định kiến khi tự tin đứng trên sân khấu lớn với tư cách Miss Universe Vietnam. Chiến thắng sự mỏi mệt của những tranh cãi kéo dài từ trong nước đến quốc tế. Và chiến thắng trong lòng người hâm mộ khi để lại một hình ảnh đẹp, chỉn chu, nỗ lực và đầy bản lĩnh.

Hương Giang xuất hiện trong phần hô tên Chung kết Miss Universe, cô dừng chân trước top 30

Hành trình không dễ dàng của Hương Giang ở Miss Universe

Ngay từ khi được công bố là thí sinh đến với Miss Universe lần thứ 74 tại Thái Lan, hành trình của Hương Giang đã rất khó khăn. Cô đứng giữa hàng loạt tranh cãi từ đồn đoán mua slot đi thi, thắc mắc về giấy tờ pháp lý của một thí sinh chuyển giới, rồi sự hoài nghi liệu một nghệ sĩ từng có nhiều thị phi có đủ sức bước ra đấu trường lớn nhất hành tinh hay không. Từng bước đi của cô đều bị soi, mọi động thái đều bị phân tích. Hương Giang từng phải lên tiếng khẳng định mình đáp ứng đầy đủ những thủ tục, yêu cầu mà cuộc thi đưa ra nên mới được công nhận là một thí sinh năm nay.

Khi công bố đi thi, Hương Giang đã bước vào hành trình khó khăn hơn những người khác

Cô vừa được ủng hộ nhưng cũng vừa đối diện với những tranh cãi

Đến lúc sang Thái Lan tham gia cuộc thi, ồn ào giữa Miss Universe và ông Nawat bất ngờ nổ ra, tạo nên luồng tranh luận sôi nổi và căng thẳng. Điều này vô tình khiến thí sinh, trong đó có Hương Giang chịu ảnh hưởng tinh thần nhất định. Một cuộc thi vốn đã áp lực, nay lại thêm nhiều biến động ngoài dự đoán, ít nhiều tác động đến phong độ chung.

Khi mới "mở màn", ồn ào ông Nawat phần nào ảnh hưởng đến Hương Giang nói riêng và các thí sinh nói chung

Dù hành trình của Hương Giang để lại nhiều dấu ấn, vẫn phải thẳng thắn nhìn nhận rằng cô có một số hạn chế nhất định. Thứ nhất, Miss Universe là cuộc thi có mức độ cạnh tranh khốc liệt hơn bao giờ hết, quy tụ nhiều thí sinh sở hữu kỹ năng trình diễn và kinh nghiệm thi quốc tế vượt trội. Năm nay, dàn thí sinh được đánh giá là mạnh, toàn "chiến binh máu chiến".

Trong các phần thi phụ, phần thi swimsuit hôm 14/11, song song với những lời khen, mạng xã hội cũng bùng lên loạt tranh luận trái chiều. Một bộ phận netizen nhận xét biểu cảm của Hương Giang khi trình diễn kém tự tin, thần sắc lộ dấu hiệu mệt mỏi và chưa thật sự bứt phá so với kỳ vọng. Nhiều bình luận còn cho rằng phần tạo dáng và cách đánh tay của cô chưa sắc nét, khiến tổng thể phần thi giảm hiệu ứng.

Trước phản ứng của cư dân mạng, Hương Giang sau đó đã có buổi livestream cho biết trước khi phần thi swimsuit diễn ra đã gặp một sự cố về trang phục. Cụ thể, đại diện Miss Universe Vietnam chia sẻ gần sát phần thi mà cô vẫn loay hoay tìm đồ bảo hộ để đảm bảo hình ảnh chỉn chu nhất. Càng sát thời điểm bước lên sân khấu, Hương Giang càng căng thẳng và phân vân. Hương Giang nói: "Lúc đó đầu óc Giang trống rỗng, không biết mình sẽ ra sao. Để đánh giá công tâm thì phần thi của Giang hôm nay là kiểu đi để không bị ngã thôi, nếu tự chấm thì chỉ được 5 điểm".

Phần thi swimsuit của Hương Giang tại Miss Universe 2025

Trong đêm Bán kết Hương Giang thể hiện tốt nhưng đôi khi chưa tạo được "điểm nổ" đủ mạnh để nổi bật giữa hơn 120 đối thủ. Một số chuyên gia sắc đẹp cho rằng bước catwalk của cô tuy mềm mại nhưng chưa thật sự bùng nổ, chưa tạo dấu ấn kỹ thuật sân khấu rất sắc bén. Ngoài ra, phần trình diễn dạ hội dù đẹp, chỉn chu lại được đánh giá là an toàn, chưa có chi tiết gây ấn tượng mạnh để "ghi điểm" với hội đồng giám khảo vốn luôn tìm kiếm sự táo bạo, đột phá. Sau đêm Bán kết, Hương Giang cũng "mất hút" khỏi các bảng dự đoán từ chuyên trang nhan sắc quốc tế.

Cách Hương Giang diễn trong Bán kết cũng bị nói an toàn

Hương Giang tạo "cơn bão" chưa từng có

Nếu phải chọn một điểm khiến Hương Giang ghi dấu mạnh mẽ nhất, đó chính là chiếc lược váy áo thông minh, thấy cô không hề xem Miss Universe là cuộc dạo chơi mà thể hiện sự đầu tư, nghiêm túc.Từ bikini, dạ hội cho đến những bộ cánh đời thường, mỗi lần xuất hiện, Hương Giang đều chỉn chu tuyệt đối. Không màu mè quá mức, không tham chi tiết, không cố tạo chiêu trò. Cô chọn phong cách sang trọng nhưng tinh tế, phù hợp với tinh thần cuộc thi.

Nhiều bộ trang phục của Hương Giang diện trong 20 ngày qua được đánh giá cao

Hương Giang liên tục "biến hình" kiểu tóc, cách trang điểm

Hương Giang mặc đồ không chỉ để đẹp mà còn để truyền tải thông điệp. Trang phục văn hoá dân tộc lần đầu xuất hiện ở Miss Universe là tà áo dài trắng truyền thống, vô cùng đơn giản là minh chứng rõ nhất. Chiếc áo dài đó chứa đựng câu chuyện của Hương Giang - một người chuyển giới từng khao khát mặc áo dài khi còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng không thực hiện được, vừa đủ lạ để khiến truyền thông quốc tế chú ý.

Hương Giang gây xúc động khi xuất hiện bên chiếc áo dài truyền thống trên sân khấu Miss Universe

Hình ảnh gây xúc động mạnh, giấc mơ ngày ấy của Hương Giang thành hiện thực

Hương Giang trình diễn áo dài trong phần thi Trang phục văn hoá dân tộc

Song song với việc chú ý hình ảnh, điều đáng nói nhất ở Hương Giang trong suốt mùa giải chính là thái độ. Trước mọi bàn tán hay ý kiến trái chiều, cô không lên tiếng phản pháo mà ghi nhận những góp ý để thay đổi và hoàn thiện. Trước áp lực dư luận, cô không ca thán, mỗi lần xuất hiện đều tươi cười rạng rỡ. Giữa guồng quay khắc nghiệt, cô vẫn luôn giữ sự dịu dàng nhưng sắc sảo trong từng câu trả lời phỏng vấn, giao lưu với thí sinh quốc tế bằng thần thái cởi mở, tích cực. Cô cho thấy sự hiếu chiến theo kiểu rất Việt Nam, không ồn ào nhưng bền bỉ, không phô trương nhưng liên tục tiến lên.

Hương Giang thân thiện, giao tiếp tốt trong hành trình Miss Universe

Mỗi lần xuất hiện, Hương Giang lại cho thấy sự cầu thị, cố gắng tốt hơn

Trước đêm Chung kết, khi mọi thí sinh đều tập trung chuẩn bị, Hương Giang còn ghi điểm bởi hành động vẫn tranh thủ tham gia quyên góp 100 triệu hỗ trợ bão lũ miền Trung - một hành động nhỏ nhưng có giá trị lớn, cho thấy tâm thế của một người luôn quan tâm đến sứ mệnh phụng sự, hỗ trợ cộng đồng.

Hành động ghi điểm của Hương Giang vào vài giờ trước khi diễn ra Chung kết

Chiếc "vương miện vô giá" của Hương Giang

Nếu Miss Universe chỉ trao một chiếc vương miện hữu hình, thì Hương Giang lại nhận về một chiếc vương miện vô giá, dù không được đính kim cương nhưng được kết từ sự ủng hộ, lòng tin và sự đồng cảm của khán giả. Đó là vương miện của sự trưởng thành, của can đảm, của hành trình vượt qua thành kiến để đứng trên sân khấu lớn nhất hành tinh bằng chính tên mình.

Với nhiều người, nhìn thấy Hương Giang bước ra quốc tế, nở nụ cười tự tin và sống đúng với bản sắc của mình đã đủ gọi là chiến thắng. Không cần bảng xếp hạng, không cần spotlight chung kết, chính cách cô đi qua mọi tranh cãi, giữ thái độ tử tế, chỉn chu và kiên định mới là điều khiến khán giả dành cho cô sự tôn trọng.

Kết thúc hành trình này, Hương Giang có chiến thắng cho riêng mình

Nhiều sao Việt, bạn bè thân thiết đến Thái Lan ủng hộ Hương Giang

Sau khi có kết quả Chung kết, trang Fanpage Miss Universe Vietnam có bài đăng: "Hành trình 20 ngày tại đấu trường sắc đẹp khốc liệt nhất hành tinh không chỉ được tạo nên bởi những màn trình diễn rực rỡ, mà còn bởi câu chuyện của sự nỗ lực không ngừng, tinh thần kiên cường và trái tim nhân ái của người phụ nữ Việt Nam. Hương Giang đến với Miss Universe không chỉ bằng nhan sắc, mà còn bằng tiếng nói của hy vọng, lòng nhân ái và sự thấu cảm dành cho những ai khao khát được lắng nghe và tôn trọng.

Trên sân khấu quốc tế, cô toát lên vẻ đẹp thanh lịch cùng tinh thần kiên cường, là hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, mềm mại nhưng mạnh mẽ, kiên trì theo đuổi giấc mơ và lan tỏa sức mạnh tích cực đến cộng đồng. Mỗi bước đi, mỗi nụ cười của Hương Giang đều truyền đi thông điệp về bình đẳng, lòng dũng cảm và khả năng tạo ảnh hưởng, nhắc nhở chúng ta rằng vẻ đẹp thật sự không chỉ là hình thức mà còn là sự kiên định, lòng nhân ái và truyền cảm hứng. Dù không chạm tay đến vương miện, Hương Giang đã giành được điều quý giá hơn: tình yêu, sự ngưỡng mộ và lòng tự hào của tất cả khán giả quê nhà. Hào quang hôm nay sẽ trở thành hành trang để cô tiếp tục lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng trong tương lai".