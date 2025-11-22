Chi Pu bắt đầu được biết tới sau khi tham gia cuộc thi Miss Teen 2009. Cô đã có hơn 14 năm hoạt động trong showbiz Việt. Chi Pu được biết tới với vai trò là diễn viên, ca sĩ. Về đời tư, người đẹp sinh năm 1993 từng vướng nghi vấn hẹn hò với hàng loạt thiếu gia.

Vừa qua, Chi Pu khiến cư dân mạng bán tín bán nghi khi liên tục có những tương tác thân thiết bên Nam vương Tuấn Ngọc. Netizen soi ra cả hai liên tục lộ cử chỉ đáng ngờ khi quay chung một chương trình. Dù chính chủ đều chưa lên tiếng nhưng nhiều cư dân mạng đã nhiệt tình đẩy thuyền, mong rằng cả hai sẽ là một cặp.

Chi Pu và Tuấn Vương có những tương tác thân thiết khi cùng tham gia một chương trình

Cặp đôi đang được cư dân mạng đẩy thuyền nhiệt tình

Không chỉ lộ dấu hiệu lạ khi tham gia chung một chương trình, Chi Pu và Tuấn Vương còn gây xôn xao do cùng xuất hiện ở Thái Lan. Cả hai có mặt tại đây để ủng hộ cho Hương Giang thi đấu trường nhan sắc Miss Universe.

Đáng chú ý, trong những bức hình chung, Chi Pu bị soi đứng cạnh luôn đứng cạnh Tuấn Ngọc. Cô cũng chỉ đăng tải hình ảnh chụp riêng với duy nhất Tuấn Ngọc trên Facebook có 8,9 triệu người theo dõi. Khoảnh khắc này cũng được anh chia sẻ ở trang cá nhân của mình.

Chi Pu và Tuấn Ngọc cùng sang Thái Lan để cổ vũ Hương Giang thi Miss Universe

Cả hai liên tục xuất hiện kè kè bên nhau, đứng chung khung hình

Chi tiết đáng ngờ này càng khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao về mối quan hệ của cặp đôi

Vướng tin đồn với mỹ nhân nổi tiếng Vbiz, thông tin của anh nhanh chóng bị thám tử mạng soi nhiệt tình. Phạm Tuấn Ngọc sinh năm 1999 tại Hải Phòng, sở hữu chiều cao 1,83 m và tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, khoa Kinh tế của Đại học Kinh tế Quốc dân. Trong thời gian học tập, anh từng hai lần giành danh hiệu nam vương cấp trường và được công nhận là sinh viên tiêu biểu.

Năm 2023, Tuấn Ngọc thu hút sự quan tâm khi tham gia chương trình The Face Vietnam và trở thành thí sinh được yêu thích nhất. Đến tháng 7/2024, anh tiếp tục ghi dấu ấn với thành tích đăng quang Mr World Vietnam.

Tuấn Ngọc tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, khoa Kinh tế của Đại học Kinh tế Quốc dân

Trước khi đăng quang Mr World Vietnam, anh từng lọt top 2 phần thi Head to Head Challenge, top 5 Nam vương Thời trang và top 5 Nam vương Tài năng

Không chỉ sở hữu gương mặt điển trai, Tuấn Ngọc còn có body săn chắc vạm vỡ

Vào tháng 11/2024, Tuấn Ngọc trở thành Á vương 1 Mr World 2024

Sở hữu gương mặt điển trai cùng chiều cao 1m83, Tuấn Ngọc là gương mặt được nhiều nhãn hàng săn đón

Trước khi vướng nghi vấn hẹn hò Chi Pu, Tuấn Ngọc từng hẹn hò với Hương Liên. Năm 2023, cả hai công khai mối quan hệ khi cùng tham gia một chương trình dành cho người mẫu. Kể từ đó, cặp đôi không ngần ngại bày tỏ tình cảm trước công chúng. Thế nhưng sau gần 3 năm gắn bó, chuyện tình của họ đã khép lại bằng quyết định đường ai nấy đi.

Về lý do chia tay, cô cho hay: "Đoạn đường nào cũng sẽ có những ngã rẽ, và Liên tin rằng 1 chặng đường là những bài học. Liên vừa dừng một mối tình gần 3 năm, đi với nmình từ những giai đoạn nhỏ trong cuộc sống cho đến khi cả hai có những điều không phù hợp để lái chung trên một con đường, không vì lí do gì cả mà là sự tôn trọng cho cả hai". Sau khi chia tay, Hương Liên đã làm phu nhân hào môn, kết hôn với thiếu gia giàu có.