Sáng 22/11, tờ Koreaboo đưa tin, BLACKPINK hiện đang trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội vì dính cáo buộc thiếu tôn trọng tiền bối BTS tại Melon Music Awards 2018. Theo đó, 1 đoạn video ghi lại thái độ lạnh nhạt của 4 mỹ nhân đình đám khi BTS bước ngang qua chỗ họ bỗng được chia sẻ rần rần khắp mạng xã hội mới đây. Trong video, các idol xung quanh đều đứng hết cả lên cúi chào BTS song chỉ riêng BLACKPINK dường như không thèm để đàn anh vào mắt, vẫn vô tư tám chuyện sôi nổi với nhau và chẳng hề có động thái chào hỏi nhóm nhạc tiền bối.

Từ đây, BLACKPINK bị tố xấu tính, có thái độ bất kính với đàn anh. Nhiều khán giả còn gay gắt phê bình 4 mỹ nhân 9X vì cho rằng nhóm tỏ ra cay cú trước thành công, danh tiếng mà BTS đạt được vào thời điểm đó.

Đáng nói, đoạn clip này được quay tại lễ trao giải cách đây 7 năm nhưng tới tận thời điểm hiện tại mới bất ngờ gây chú ý trên các diễn đàn. Chỉ trong 24 giờ qua, video đã thu hút tới gần 2 triệu lượt xem cùng hàng ngàn bình luận.

Clip tố BLACKPINK có thái độ vô lễ với BTS tại 1 lễ trao giải hồi năm 2018 bỗng trở nên viral trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, khiến 4 mỹ nhân đình đám hứng “gạch đá” tới tấp

BLACKPINK không thèm đứng dậy chào BTS như các idol ngồi xung quanh đó. Thay vào đó, các cô gái mải tám chuyện với nhau. Từ đây, 4 mỹ nhân 9X bị tố cay cú với BTS ra mặt

Nhiều khán giả kịch liệt chê trách BLACKPINK sau khi xem xong đoạn clip tố nhóm có thái độ lồi lõm với tiền bối BTS: "Tôi chưa từng xem đoạn video này trước đây. Không ngờ BLACKPINK lại xấu tính như vậy. Ở Kbiz mà không đứng dậy chào hỏi tiền bối là kiểu gì cũng bị phê bình góp ý. IVE lúc trước cũng từng hứng ‘gạch đá’ vì tình huống tương tự rồi mà", "Cũng không ngạc nhiên vì sao BLACKPINK lại cay cú với BTS như vậy", "Clip chứng minh rằng BLACKPINK đã cay cú với thành công của BTS ngay từ hồi ấy"...

Song song với đó, không ít fan lại tung ra bằng chứng cho thấy BLACKPINK đã cúi chào BTS tại lễ trao giải Melon Music Awards 2018.

Hình ảnh do fan cung cấp cho thấy BLACKPINK đã nhiệt tình cúi chào đàn anh BTS

Đây không phải lần đầu tiên BLACKPINK dính tranh cãi vì dính phốt thái độ lồi lõm khi xuất hiện trước công chúng. Năm 2018, nhóm hứng chỉ trích vì được cho là tỏ vẻ không quan tâm khi chứng kiến quản lý đẩy 1 người đàn ông lớn tuổi để dọn đường cho nhóm di chuyển tại sân bay. Từ hình ảnh do phóng viên Hàn chụp lại được, người đàn ông sau đó đã quay về phía 4 thành viên BLACKPINK với thái độ bất bình.

Chưa hết, 4 mỹ nhân 9X từng bị cộng đồng mạng chê trách vì tới trễ tại 1 sự kiện, làm cho ngôi sao khác phải chờ mòn mỏi. Cụ thể, tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập của 1 thương hiệu, BLACKPINK được sắp xếp xuất hiện cùng cựu danh thủ David Beckham để tham gia hoạt động giao lưu tại quảng trường thành phố Seoul. Thế nhưng, hoạt động này đã bị lùi giờ tổ chức xuống 1 tiếng do BLACKPINK đến muộn.

BLACKPINK được cho là làm ngơ, để mặc quản lý đẩy 1 người đàn ông lớn tuổi tại sân bay

BLACKPINK bị chỉ trích vì tới trễ trong sự kiện, bắt David Beckham phải chờ dài cổ

Nguồn: Koreaboo