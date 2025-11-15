"Chị gái BTS" bị Lee Byung Hun hủy hoại

Vào năm 2012, Big Hit Music (tiền thân HYBE Labels, công ty quản lý của BTS) đã cho ra mắt nhóm nhạc nữ GLAM. "Chị gái BTS" nhanh chóng nhận được sự khen ngợi vì ngoại hình, tài năng độc đáo và đã phát hành 4 đĩa đơn.

Đến tháng 8/2014, giữa lúc GLAM đang lên, thì bất ngờ nam diễn viên Lee Byung Hun báo cảnh sát, tố cáo thành viên Dahee tống tiền anh. Dahee cùng nữ người mẫu Lee Ji Yeon lập tức bị cảnh sát bắt giữ.

GLAM là "chị gái BTS", ra mắt năm 2012

Dahee bị Lee Byung Hun tố cáo tống tiền

Theo đó, Dahee và Lee Ji Yeon được giới thiệu cho Lee Byung Hun qua một chủ quán bar. Họ gặp nhau vài lần, bao gồm một buổi uống rượu tại nhà riêng của Lee Byung Hun ở Seoul. Trong buổi gặp, Lee Byung Hun đã có những cuộc trò chuyện "gợi ý tình dục" nhạy cảm với 2 cô gái. Thành viên "chị gái BTS" đã bí mật ghi hình lại, sau đó cho Lee Byung Hun xem và dọa phát tán nếu anh không đưa cho họ 5 tỷ won (90 tỷ đồng).

Lee Byung Hun lập tức báo cảnh sát thay vì trả tiền, dẫn đến việc Dahee và Lee Ji Yeon bị bắt ngày 1/9/2014 khi cố mua vé máy bay trốn khỏi Hàn Quốc. Trong phiên tòa, Lee Ji Yeon bị kết án 1 năm 2 tháng tù giam với vai trò chủ mưu, còn Dahee nhận án 1 năm tù giam vì quay video và tham gia tống tiền. Tòa nhấn mạnh việc bí mật quay và đe dọa phát tán là nghiêm trọng, dù Lee Byung Hun cũng có phần trách nhiệm với những câu nói không phù hợp. Tuy nhiên sau đó phía Lee Byung Hun đã yêu cầu ân xá để khép lại vụ việc, Dahee và Lee Ji Yeon được thả tự do sau 6 tháng.

2 cô gái nhận án tù vì tống tiền Lee Byung Hun

Dahee và Lee Ji Yeon trong ngày hầu tòa

Dù Lee Byung Hun là nạn nhân của hành vi tống tiền, nhưng vụ việc cũng phơi bày những hành vi không phù hợp của anh, dẫn đến tranh cãi gay gắt về trách nhiệm đạo đức. Ở thời điểm đó, Lee Byung Hun mới chỉ kết hôn được 1 năm và bà xã Lee Min Jung đang mang thai con đầu lòng. Cô đã lập tức bỏ về nhà bố mẹ đẻ khi vụ việc nổ ra.

Danh tiếng của Lee Byung Hun bị ảnh hưởng nặng nề. Công chúng không ngừng lên án anh là kẻ lăng nhăng, ngoại tình lúc vợ đang mang thai. Cuộc hôn nhân của Lee Byung Hun cũng suýt đứt gánh giữa đường. Cuối cùng, Lee Min Jung đã chọn tha thứ cho chồng, cùng đón con đầu lòng chào đời năm 2015. Về sau, sự nghiệp Lee Byung Hun vẫn phát triển rực rỡ, anh còn có thêm con gái sinh năm 2023.

Gia đình nhỏ của Lee Byung Hun - Lee Min Jung suýt tan vỡ

Về phía Dahee, cô lập tức bị Big Hit Music chấm dứt hợp đồng. Đây cũng là đòn đánh "chí mạng" vào danh tiếng nhóm nhạc GLAM còn non trẻ. Cùng với sự ra đi của thành viên Trinity trước đó, nhóm chỉ còn 3 thành viên. Đến ngày 15/1/2015, "chị gái BTS" chính thức tan rã chỉ sau chưa đầy 3 năm hoạt động. Các thành viên còn lại gặp khó khăn tìm việc mới do bị liên lụy. GLAM là nhóm nữ đầu tiên của Big Hit, scandal góp phần làm chậm lại sự phát triển của công ty trước khi BTS bùng nổ.

"Chị gái BTS" tan rã sau ồn ào của Dahee

BTS mới ra mắt đã phải đứng ra gánh vác công ty

Đến năm 2018, Dahee sử dụng tên thật Kim Si Won để làm streamer trên nền tảng AfreecaTV. Chỉ trong 1 thời gian ngắn, Dahee thu hút được nhiều khán giả theo dõi nhờ những hoạt động livestream đặc sắc như ăn uống, cover vũ đạo, bắt chước phong cách trang điểm của ngôi sao…

Trong những năm gần đây, cựu thành viên GLAM luôn giữ vững mức thu nhập ổn định lên tới hàng trăm triệu won (trên dưới chục tỷ đồng) mỗi tháng. Và chủ đề này khiến công chúng không khỏi tranh cãi nảy lửa, nhiều khán giả tỏ ý chỉ trích vì 1 nhân tố thị phi từng suýt phá vỡ gia đình Lee Byung Hun - Lee Min Jung lại đổi đời nhanh đến vậy.

Trong tháng 6 năm nay, Dahee tích lũy được 7.226.023 bóng bay ngôi sao do người hâm mộ tặng nhờ livestream. Đem quy đổi thành tiền, nữ idol đã mang về con số 800 triệu won (14,6 tỷ đồng) cho nền tảng livestream AfreecaTV. Theo thỏa thuận, cựu thành viên GLAM nhận được khoảng 60-80% từ số tiền mang về cho nền tảng. Như vậy, chỉ tính riêng trong tháng 6, Dahee đã bỏ túi khoảng 8,8-11,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nữ idol còn giành được giải thưởng lớn tại lễ trao giải dành cho những BJ có hoạt động nổi bật do AfreecaTV tổ chức vào năm ngoái.

Dahee là 1 trong những streamer có thu nhập cao nhất trên nền tảng AfreecaTV

