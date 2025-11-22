Ngày 22/11, Yahoo đưa tin Giả Tịnh Văn đưa các con và chồng Tu Kiệt Khải đến dự lễ cưới của một người bạn. Đây cũng là lần đầu Tu Kiệt Khải xuất hiện sau một tháng kể từ khi anh vướng scandal trốn nghĩa vụ quân sự.

Kể từ khi bê bối nổ ra, anh gần như biến mất khỏi mạng xã hội, khác hẳn thường ngày vốn hay chia sẻ khoảnh khắc đời sống gia đình.

Tu Kiệt Khải (trái) xuất hiện trong đám cưới bạn sau khi đóng tiền bảo lãnh.

Nam diễn viên 42 tuổi bị bắt giữ hồi tháng 10 vì cáo buộc trốn nghĩa vụ quân sự. Cảnh sát đã đến tận nhà còng tay đưa đi. Thời điểm đó, Giả Tịnh Văn đang quay phim ở Hạ Môn, phải gửi lời nhắn từ xa vì lo lắng ba con nhỏ bị hoảng sợ.

Tại cơ quan điều tra, Tu Kiệt Khải thừa nhận từng chi 150.000 Đài tệ (gần 4.800 USD) để làm giả hồ sơ y tế nhằm xin miễn nghĩa vụ. Tuy nhiên sau khi kiểm tra, anh được xếp vào diện phục vụ nghĩa vụ thay thế. Ban đầu, anh tiếp tục tìm cách xin miễn hoàn toàn nhưng cuối cùng vẫn quyết định nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ thay thế.

Kiệt Khải bị còng tay và áp giải đến Viện kiểm sát do liên quan vụ trốn nghĩa vụ.

Hứa Kiệt Khải sau đó được tại ngoại nhờ đóng 500.000 Đài tệ (15.900 USD) tiền bảo lãnh và mới đây đã bị Viện kiểm sát truy tố.

Cựu thành viên nhóm nhạc nam SpeXial - Trần Hướng Hy (Teddy) - vướng bê bối trốn nghĩa vụ hồi tháng 5 đã lặng lẽ biến mất khỏi mạng xã hội suốt nửa năm. Đến hôm 20/11, anh bất ngờ đăng tải lời xin lỗi và chia sẻ bức ảnh cạo đầu cua. Theo nguồn tin, nam ca sĩ đã đến trung tâm huấn luyện, bắt đầu quá trình nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ thay thế.

Trần Hướng Hy viết: “Khoảng thời gian qua xảy ra rất nhiều chuyện khiến mọi người lo lắng. Có cơ hội sửa chữa những quyết định thiếu chín chắn trước đây khiến tôi thực sự biết ơn. Tôi sẽ nghiêm túc hơn, làm từng việc vững vàng và chỉnh đốn lại bản thân. Cảm ơn mọi người vì đã bao dung”. Ở tuổi 32, anh vẫn chưa đến tuổi được miễn nghĩa vụ nên phải nhập ngũ theo quy định.

Trần Hướng Hy lên tiếng sau vụ trốn nghĩa vụ.

Trần Hướng Hy là nghệ sĩ bị bắt trong cuộc truy quét đầu tiên. Tại phiên tòa ở quận Tân Bắc hôm 27/10, anh thừa nhận toàn bộ hành vi, đồng thời tố bị cò trung gian Trần Chí Minh lừa gạt.

Anh khai rằng mình từng chia sẻ bệnh nền và tiền sử bệnh gia đình với người này. Đối phương nói có thể lợi dụng kẽ hở pháp lý xin miễn nghĩa vụ. Trần Hướng Hy còn được yêu cầu đưa thiết bị theo dõi huyết áp 24 giờ cho người khác đeo giúp nhằm làm giả hồ sơ. Đến khi biết mình đã phạm tội, anh “tiến thoái lưỡng nan” nhưng vẫn nuôi tâm lý may rủi và hiện rất hối hận.

Tại sự kiện ra mắt phim, diễn viên Kha Giai Yến lần đầu xuất hiện trước công chúng kể từ khi chồng là nghệ sĩ Tạ Khôn Đạt vướng vào vụ trốn nghĩa vụ.

Không tránh khỏi nhận được câu hỏi liên quan đến bê bối, cô trả lời ngắn gọn: “Tôi vẫn ổn”, cho biết chồng đang tự kiểm điểm và từ chối chia sẻ thêm chi tiết.

Trước đó, vụ Vương Đại Lục bị điều tra trốn nghĩa vụ đã kéo theo 18 nghệ sĩ liên quan. Vụ án hiện do Viện Kiểm sát Tân Bắc thụ lý. Ngày 14/11, viện đã truy tố năm nghệ sĩ gồm Tu Kiệt Khải, Trần Bách Lâm, Tiểu Kiệt của Lollipop F, Trương Thư Vĩ và Tạ Khôn Đạt, đề nghị mức án 2 năm 8 tháng tù.

5 nghệ sĩ bị truy tố trong vụ trốn nghĩa vụ, bị đề nghị 2 năm 8 tháng tù.

Trước diễn biến này, luật sư Trần Quân Vỹ nhận định mức đề nghị cho thấy rất rõ ý định không cho hưởng án treo, tức là sẽ phải vào tù.

Luật sư Trần đặt vấn đề liệu việc xử nặng như vậy có phần nặng tay. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh vẫn có khả năng giảm nhẹ: “Những người này nếu nhận tội và thực hiện các hoạt động phục vụ cộng đồng để bù đắp thì có cơ hội được giảm xuống dưới 2 năm, từ đó đáp ứng điều kiện để hưởng án treo”.

Theo luật Hình sự Đài Loan (Trung Quốc), bị cáo muốn được hưởng án treo phải thỏa mãn các điều kiện, trong đó có yêu cầu mức hình phạt tòa tuyên không vượt quá 2 năm tù, hoặc là hình phạt giam giữ/tiền phạt.

Viện Kiểm sát cho rằng các nghệ sĩ này, với mức độ nổi tiếng và ảnh hưởng xã hội, lẽ ra phải là hình mẫu cho giới trẻ, nhưng lại cố ý né tránh nghĩa vụ, đi ngược lại kỳ vọng của công chúng. Xét thời hạn phục vụ nghĩa vụ tiêu chuẩn là một năm 10 tháng, cơ quan công tố đề nghị tòa tuyên phạt mức án nghiêm khắc.