Phó Chủ tịch Miss Grand nói 1 câu lộ thái độ sau khi Thuỳ Tiên bị tuyên án 2 năm tù

Hoa hậu Thuỳ Tiên đã bị tuyên án 2 năm tù về tội Lừa dối khách hàng sau phiên toà diễn ra vào ngày 19/11 tại TAND TP.HCM. Hàng loạt tờ báo hàng đầu Thái Lan như Thairath, Matichon Online... đồng loạt đưa tin tức này. Bởi lẽ, Hoa hậu Thuỳ Tiên từng được đánh giá là nàng hậu có sức ảnh hưởng nhất nhì trong lịch sử Miss Grand, cô cũng có thời gian hoạt động luân phiên giữa Thái và Việt Nam.

Trước đó, ông Nawat cho biết sẽ xem xét việc tước danh hiệu của Thuỳ Tiên dựa trên kết luận độ nghiêm trọng từ cơ quan chức năng. Vì vậy, khi Thuỳ Tiên bị phạt tù 2 năm, công chúng cũng quan tâm phản ứng từ tổ chức Miss Grand International. Theo đó, bà Teresa - Phó chủ tịch Miss Grand International vừa công khai nói 1 câu nhắc đến Thuỳ Tiên. Cụ thể, bên dưới 1 bài đăng liên quan đến Miss Grand 2021, bà Teresa đã dùng tài khoản MXH chính chủ để lại bình luận: "Chúng tôi sẽ chờ ngày Tiên trở lại".

Động thái này của Phó chủ tịch Miss Grand International gây bàn tán, phần nào thể hiện sự bao dung mà tổ chức dành cho Thuỳ Tiên. Hiện tại, ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International chưa đưa ra thông báo liên quan đến chuyện giữ hay tước danh hiệu của cô.

Động thái đầu tiên của Phó chủ tịch Miss Grand International liên quan đến vụ việc của Thuỳ Tiên

Sau phiên xét xử sơ thẩm, Thuỳ Tiên bị tuyên phạt 2 năm tù

Thuỳ Tiên và bà Teresa từng rất gắn bó, thân thiết

Thùy Tiên đã có mối quan hệ vô cùng thân thiết với bà Teresa. Nàng hậu từng chia sẻ bà Teresa - Phó chủ tịch Miss Grand International chính là người luôn trò chuyện, tâm sự và quan tâm đến sức khỏe của cô xuyên suốt quá trình thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi. Cả hai luôn xuất hiện chung, thể hiện mối quan hệ gắn bó, tình cảm khăng khít như người thân trong gia đình.

Trên trang cá nhân, Phó chủ tịch Miss Grand International - bà Tesera đã từng viết tâm thư gửi đến Thùy Tiên trước khi kết thúc nhiệm kỳ, vừa xúc động vừa xen lẫn niềm tự hào: "Mẹ luôn biết rằng con có điều gì đó đặc biệt và đã chứng minh được rằng mình là một 'nàng tiên' thực sự. Con là người đầu tiên mang vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế về cho đất nước Việt Nam. Đây là một trong những nhiệm kỳ tuyệt vời nhất trong lịch sử Hoa hậu Hòa bình Quốc tế vì đã tạo ra được những giá trị lớn cho xã hội. Với tư cách là phó Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, xin cảm ơn con".

Trên báo chí, bà Teresa cũng dành nhiều lời khen ngợi cho Hoa hậu Thuỳ Tiên: "Cô ấy đã làm rất nhiều cho Miss Grand International. Và chúng tôi không khỏi tự hào khi xem cô ấy như một nữ hoàng. Tôi thấy nhiều điều hay ở cô ấy từ trước khi thành Hoa hậu. Tôi cảm giác đã chọn đúng và cô ấy luôn tỏa sáng như một viên kim cương, vượt sức tưởng tượng của tôi. Tôi rất hạnh phúc cho Tiên".

Thuỳ Tiên và bà Teresa xưng hô với nhau là "con - mami"

Khi được hỏi về việc tước bỏ ngôi vị Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021 của Thuỳ Tiên, ông Nawat nói tại một sự kiện: "Bởi hành vi sai trái của cô ấy không xảy ra khi cô ấy đang trong thời hạn hợp đồng với tổ chức chúng tôi, đây là hành vi phạm tội cá nhân. Chúng tôi chưa tước danh hiệu gì cả, nhưng tương lai thì chưa biết. Nếu sau này kết luận cho thấy mức độ vi phạm quá nghiêm trọng, chúng tôi sẽ xem xét lại một lần nữa. Nhưng hiện tại, chúng tôi chưa tước danh hiệu, cũng không hợp tác, không có liên hệ gì với cô ấy".

Ông Nawat chưa có kết luận về việc tước danh hiệu của Thuỳ Tiên



