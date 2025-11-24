Cách làm từ thiện của Đan Trường

Đan Trường là một trong những giọng ca gắn bó với ký ức của nhiều thế hệ khán giả. Sau hơn hai thập kỷ hoạt động trong làng giải trí Việt, "anh Bo" Đan Trường vẫn giữ được sức hút đặc biệt mỗi khi xuất hiện.

Nhiều năm qua, Đan Trường duy trì hoạt động thiện nguyện với tần suất ổn định. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ thường xuyên cập nhật thông tin về các đợt quyên góp, danh sách mạnh thường quân và quá trình trao gửi quà từ thiện. Đơn cử như hồi tháng 10 vừa qua, nam ca sĩ cùng nhiều người hâm mộ đã ủng hộ hơn 140 triệu đồng trích từ lợi nhuận của MV ca nhạc.

Đan Trường trích lợi nhuận từ MV, tiền cá nhân và người hâm mộ để làm từ thiện

Trong đợt bão Yagi vào năm ngoái, Đan Trường cũng vận động mạnh thường quân trong và ngoài nước quyên góp vào quỹ cá nhân của anh để chung tay hỗ trợ bà con ổn định sau bão. Tại mỗi đợt kêu gọi, Đan Trường viết rõ ràng số tiền thu được, liệt kê danh sách những cá nhân đóng góp vào quỹ từ thiện.

Trong năm 2023 - 2024, Đan Trường và ekip nhiều lần trực tiếp đến các địa phương gặp khó khăn, thay mặt những nhà hảo tâm trao gửi tiền mặt, nhu yếu phẩm hoặc các phần quà hỗ trợ. Các hoạt động thiện nguyện được Đan Trường và ekip cập nhật hình ảnh trên trang cá nhân lẫn Fanpage có tích xanh và đạt 3,5 triệu người theo dõi.

Đan Trường cập nhật số tài khoản quỹ từ thiện, liệt kê cá nhân đóng góp trong các lần kêu gọi quyên góp

Các hoạt động thiện nguyện được Đan Trường đăng tải trên trang cá nhân lẫn Fanpage

Đan Trường bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1997 và nổi tiếng qua hàng loạt ca khúc như Kiếp ve sầu, Mưa trên cuộc tình, Tình đơn phương, Dòng sông băng... Bên cạnh việc ca hát, Đan Trường còn tham gia đóng phim truyền hình.



Được mệnh danh là "ngôi sao không tuổi" của Vpop, ít ai biết rằng Đan Trường từng đối mặt với vấn đề sức khỏe. Nam ca sĩ bị bệnh xương khớp, rối loạn tiền đình sai tư thế. Vì căn bệnh này mà Đan Trường không dám tập vũ đạo mạnh, sợ té ngã trên sân khấu.

"Có những ngày tôi liên tục bị chóng mặt, cảm giác lúc nào cũng như ngồi trên thuyền rất khó chịu. Nhiều lúc đang đứng hay ngồi yên cũng bất ngờ bị chóng mặt. Theo lời bác sĩ, căn bệnh này không thể trị dứt điểm mà cần phải có thời gian dài nghỉ ngơi", Đan Trường từng cho hay.

Về cuộc sống hôn nhân, Đan Trường kết hôn với doanh nhân Thủy Tiên vào năm 2013. Sau 8 năm chung sống, cặp đôi thông báo đường ai nấy đi. Trước khi ly hôn, cả hai đã có một con trai chung tên Thiên Từ. Sau khi đường ai nấy đi, Đan Trường và vợ cũ vẫn cư xử với nhau như bạn bè, cùng chăm sóc con trai.