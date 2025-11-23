Những ngày qua, tình hình mưa lũ tại miền Trung khiến đời sống người dân bị đảo lộn, nhiều khu vực bị cô lập, bà con phải đối mặt với thiếu thốn đủ đường. Trên mạng xã hội, hàng loạt hình ảnh về cảnh nước dâng, nhà cửa ngập sâu, người dân phải di chuyển khẩn cấp khiến ai cũng xót xa.

Giữa thời điểm này, tinh thần tương thân tương ái lại được khơi dậy mạnh mẽ. Người dân khắp mọi miền đều hướng lòng về miền Trung, người góp tiền, người gửi nhu yếu phẩm, người gom thực phẩm đóng gói, nước uống, áo mưa… để kịp thời chuyển đến tay bà con gặp khó khăn. Không chỉ vậy mà loạt nghệ sĩ Việt cũng nhanh chóng chung tay hỗ trợ bằng cả vật chất lẫn tinh thần. Mỗi người một cách, nhưng tất cả đều thể hiện sự sẻ chia đầy ấm áp, tạo nên nguồn động viên lớn giữa lúc thiên tai hoành hành.

Trên trang cá nhân, Trấn Thành liên tục chia sẻ thông tin cần thiết như đường dây nóng để hỗ trợ, các địa điểm nhận nhu yếu phẩm và kêu gọi mọi người cùng nhau đóng góp cho bà con gặp khó khăn. Nam đạo diễn cũng chuyển khoản nóng 500 triệu đồng đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM và cho biết mong muốn phần nào giúp đỡ đồng bào đang oằn mình vượt qua thiệt hại sau lũ.

Trấn Thành quyên góp 500 triệu đồng giúp đỡ bà con miền Trung

Vào tối 22/11, khi đang biểu diễn trên sân khấu GENfest, HIEUTHUHAI kêu gọi mọi người cùng hướng về miền Trung để giúp đỡ những người dân đang oằn mình chống lũ. Ngay tại sân khấu, nam rapper thông báo quyên góp "nóng" 400 triệu đồng, mong lan tỏa tinh thần sẻ chia, cùng cộng đồng hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn.

Cũng trong một sự kiện âm nhạc vào tối qua tại TP.HCM, nam ca sĩ Hàn Quốc - Kang Daniel - khiến nhiều người khán giả bất ngờ khi có những chia sẻ đầy xúc động. Trên sân khấu, Kang Daniel chia sẻ có biết tình hình lũ lụt tại Việt Nam và gửi lời chúc đến tất cả mọi người sẽ thật bình an, vượt qua tình hình khó khăn và sớm trở lại cuộc sống thường nhật.

HIEUTHUHAI chuyển khoản nóng 400 triệu đồng khi đang biểu diễn trên sân khấu

Kang Daniel gửi những lời động viên đến người dân miền Trung

Nhiều nghệ sĩ khác như diễn viên Huỳnh Lập, Hồ Bích Trâm, siêu mẫu Minh Tú, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu,... đã ráo riết chuẩn bị vật phẩm thiết thực như mì gói, sữa, nước, đồ ăn khô, quần áo, thuốc men… để gửi ra miền Trung.

Trong khi đó, Hoa hậu Hương Giang ngay khi vừa đáp chuyến bay về nước liền có mặt ngay ở vùng lũ để chung tay với mọi người trao thức ăn, như yếu phẩm đến bà con gặp khó. Hành động của nàng hậu khiến nhiều người dành lời khen vì tinh thần hết mình, "lá lành đùm lá lách".

Hương Giang vừa trở về nước liền đến tận nơi để chung tay hỗ trợ bà con Phú Yên

Dàn sao Việt ráo riết chuyển các nhu yếu phẩm, đồ ăn thức uống, quần áo và thuốc men ra miền Trung

Bên cạnh đó, nhiều sao Việt đóng góp trực tiếp bằng tiền mặt để kịp thời chuyển đến các quỹ cứu trợ như Hà Anh Tuấn gửi 500 triệu, Mỹ Tâm gửi 200 triệu, Đức Phúc đóng góp 300 triệu, Hoà Minzy, Hương Giang, Bùi Công Nam, MC Thanh Thanh Huyền, gửi 100 triệu, Á hậu Hoàng Thuỳ gửi 70 triệu, Hoa hậu Tiểu Vy, Huỳnh Lập, Diệp Lâm Anh, WEAN gửi 50 triệu… Các nghệ sĩ khác như vợ chồng Cường Đô La - Đàm Thu Trang, Phương Mỹ Chi, Á hậu Kiều Loan,... cũng chuyển khoản quyên góp đến các quỹ cứu trợ, dù không công khai số tiền nhưng cho thấy tinh thần sẵn sàng san sẻ của nghệ sĩ, chung mục tiêu giúp đồng bào miền Trung ổn định cuộc sống sau lũ.