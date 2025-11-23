"Chồng tồi" Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi Lee Yi Kyung đang trải qua quãng thời gian khó khăn trong sự nghiệp. Anh vừa bị tố cáo gửi ảnh 18+ cho phụ nữ, vừa bị loại khỏi các chương trình truyền hình tham gia trong nhiều năm. Đến nay, nam diễn viên công khai gửi đơn kiện người tố cáo, đồng thời cũng thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng của mình đối với các chương trình tạp kỹ mà anh tham gia.

Lee Yi Kyung tiết lộ anh biết thông tin mình bị loại khỏi chương trình Hangout With Yoo do Yoo Jae Suk chủ trì thông qua báo chí, chứ không được ekip báo trực tiếp: "Mặc dù tin đồn được chứng minh là bịa đặt chỉ trong 1 ngày, nhưng tôi vẫn bị thúc giục rời khỏi chương trình và không có lựa chọn nào khác ngoài tự nguyện rời đi". Anh cũng rất thất vọng khi biết mất đi cơ hội làm MC cho chương trình The Return Of Superman.

Lee Yi Kyung lên tiếng tố chương trình Hangout With Yoo do Yoo Jae Suk chủ trì phũ phàng loại bỏ mình sau 3 năm gắn bó

Lee Yi Kyung cũng làm rõ "sự cố húp mì văng tứ tung" trên Hangout With Yoo hồi tháng 6 vừa qua. Ở phân cảnh đó, nam diễn viên húp mì xì xụp, nước dùng bắn tung tóe khắp mặt và không nhận được gì hơn ngoài một câu "Làm tốt lắm" cộc lốc từ các tiền bối của mình. Khi chương trình lên sóng, "chồng tồi" bị khán giả chỉ trích ăn uống bất lịch sự, thô lỗ.

Giờ đây, nam diễn viên làm rõ đây là tình huống cắt ghép, phá hỏng hình ảnh của anh. Lee Yi Kyung nhấn mạnh: "Tôi đã nói rõ ràng rằng tôi không muốn làm điều đó. Nhưng ekip nói với tôi rằng họ đã thuê 1 quán mì và buộc tôi phải làm điều đó. Đoạn tôi nói 'Tôi làm việc này chỉ để gây cười cho chương trình tạp kỹ' đã bị cắt bỏ. Sau đó, tôi phải gánh chịu toàn bộ chỉ trích, điều này đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của tôi".

Phân cảnh ăn mì khiến Lee Yi Kyung bị chỉ trích là sản phẩm cắt ghép

Tuyên bố mới nhất của Lee Yi Kyung đã làm bùng lên cuộc thảo luận về áp lực, sự chỉ đạo gượng ép và việc biên tập có chọn lọc ẩn sau vỏ bọc của các nhân vật trong chương trình tạp kỹ . Người hâm mộ, cư dân mạng đã vô cùng sốc và phẫn nộ sau tuyên bố của nam diễn viên. Họ "đào" lại chương trình khi "MC quốc dân" Yoo Jae Suk thông báo Lee Yi Kyung sẽ rời đi: "Anh ấy đáng lẽ nên nói lời tạm biệt, nhưng lịch trình của In.Sa.Mo đã bị hoãn lại nên anh ấy không thể làm vậy". Khán giả chỉ trích ekip và Yoo Jae Suk đã phá hỏng hình ảnh của Lee Yi Kyung suốt 3 năm qua để gây cười, nhưng lại vội vàng phủi tay, ép anh rời đi khi gặp biến cố.

"Ôi, đây căn bản là trò chơi hủy hoại cuộc đời người khác. Tôi thực sự thất vọng về Yoo Jae Suk", "Vậy là anh ấy không muốn làm cảnh húp mì và họ đã ép anh ấy", "Bao lần rồi, ekip này thật là thô lỗ", "Họ cũng làm điều tương tự với các thành viên nữ và Jung Jun Ha", "Anh ấy nên kiện tất cả bọn họ", "Toàn bộ chương trình Hangout With Yoo đã trở nên khó ưa", "Dẹp chương trình đó luôn đi", "Lee Yi Kyung tham gia chương trình được 3 năm rồi mà họ lại đối xử với anh ấy như vậy"... cư dân mạng bức xúc.

Trước làn sóng phẫn nộ của dư luận, ekip Hangout With Yoo đã lên tiếng xin lỗi vì tình huống cắt ghép "húp mì văng tứ tung" làm ảnh hưởng đến Lee Yi Kyung. Họ giải thích câu thoại "Tất cả vì mục đích giải trí" của Lee Yi Kyung bị cắt do ekip không đánh giá đầy đủ cảm xúc của người xem. Tuy nhiên về vấn đề Lee Yi Kyung rời chương trình, ekip cho biết họ đã thỏa thuận với công ty của anh, thống nhất lý do "tự nguyện rời đi vì xung đột lịch trình" chứ không hề đơn phương thông báo. Yoo Jae Suk chỉ làm theo yêu cầu của ekip là truyền tải thông tin Lee Yi Kyung rời đi trên sóng truyền hình. Ekip mong khán giả không đổ lỗi, suy đoán về các thành viên chương trình.

Dù vậy, tuyên bố này vẫn chưa thể xoa dịu dư luận. Nhiều người bày tỏ sự ủng hộ Lee Yi Kyung trong cuộc chiến chống lại tin đồn thất thiệt và cách đối xử bất công của các chương trình tạp kỹ. Hiện tại, "chồng tồi" Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi đang tạm dừng hoạt động để ổn định tâm lý và theo đuổi vụ kiện phỉ báng.

Phía ekip chương trình của MC quốc dân đã phải lên tiếng xin lỗi Lee Yi Kyung

Từ tối ngày 20/10, Lee Yi Kyung bị 1 người phụ nữ tố có loạt hành vi nhạy cảm đáng lên án. Cô gái khẳng định Lee Yi Kyung đã chủ động chia sẻ ảnh vùng kín của nam diễn viên cho mình. Song song với đó, tài tử Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi được cho là đã gửi tin nhắn yêu cầu người phụ nữ nói trên phải gửi ảnh vùng kín của cô cho nam diễn viên. Chưa hết, Lee Yi Kyung còn bị tố có loạt phát ngôn gây sốc liên quan tới hiếp dâm, cup ngực và bài kiểm tra về tình dục.

Ngay trong tối 20/10, đại diện của Lee Yi Kyung đã mạnh mẽ lên tiếng phủ nhận tất cả các cáo buộc nhạy cảm liên quan tới nam nghệ sĩ. Trong thông báo nóng được đưa ra, công ty quản lý của tài tử họ Lee khẳng định sẽ nhờ đến pháp luật để bảo vệ danh dự và tên tuổi của anh. Bản thân người tố cáo ban đầu lên tiếng xin lỗi, nói chỉ dùng AI để đùa cợt. Tuy nhiên sau đó, người này phủ nhận và tiếp tục tố cáo những hành vi không đúng mực của Lee Yi Kyung. Người này liên tục thay đổi thái độ, lúc tố cáo, lúc phủ nhận khiến công chúng không biết đâu mới là sự thật.

Lee Yi Kyung sinh năm 1989, có gia thế khủng khi là con trai của cựu CEO LG Innotek. Anh bước chân vào showbiz năm 2011, khi mới 22 tuổi. Nam diễn viên dần được chú ý nhờ đảm nhận vai phụ trong những bộ phim siêu hot như Vì Sao Đưa Anh Tới, Hậu Duệ Mặt Trời... Tới năm 2021, tên tuổi Lee Yi Kyung mới thực sự vụt sáng qua siêu phẩm phòng vé Bỗng Dưng Trúng Số. Và đến năm 2024, nam diễn viên trở thành cái tên hot hòn họt khắp châu Á nhờ vai diễn “chồng tồi” trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi.

Lee Yi Kyung trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi

Nguồn: Allkpop