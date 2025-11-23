Nỗi sợ kinh hoàng nhất cuộc đời Trấn Thành

Tập mới nhất của Running Man Việt mùa 3 vừa lên sóng, đây là cuộc chiến của 8 hoàng tử để chinh phục trái tim "công chúa" Lan Ngọc. Ở đầu chặng đua, dàn cast chính và các khách mời đã trải qua thử thách vô cùng cam go chính là bị bịt mắt, nhảy từ một điểm có độ cao 25m so với mặt đất. Ngay khi vừa đến địa điểm diễn ra trò chơi này, Trấn Thành "xanh mặt", lộ rõ vẻ lo lắng và xin dừng tham gia. Nam MC còn chủ động tìm đến ekip để xin thông cảm vì bị thoát vị đĩa đệm, đồng thời bản thân cũng mắc hội chứng sợ độ cao.

Trấn Thành và dàn cast lo lắng với thử thách đo lòng dũng cảm

Dàn cast phải nhảy từ độ cao 25m xuống mặt đất đến đối diện với sự sợ hãi của bản thân

Thế nhưng, sau tất cả, Trấn Thành buộc lòng phải đối diện với điều anh sợ hãi nhất. Nam MC xung phong là người đầu tiên của đội thực hiện thử thách. Trấn Thành liên tục lộ rõ vẻ hồi hộp, run sợ và còn năn nỉ được "tha". Trước lời trấn an của Lan Ngọc cùng các thành viên trong ekip, Trấn Thành quyết định nhảy. Thế nhưng, thực tế đây chỉ là một "cú lừa", thực tế độ cao mà nam MC phải nhảy thấp hơn rất nhiều lần, vô cùng an toàn so với thực tế được chứng kiến cascadeur thực hiện.

Mặc dù vậy, sau khi kết thúc thử thách, Trấn Thành nằm ngã ra sàn, suýt khóc nức nở. Sau khi xem vài phút của Trấn Thành ở show, khán giả cuối cùng cũng được nhìn rõ cách nam MC đối diện với nỗi sợ kinh hoàng là như thế nào.

Trấn Thành khóc, liên tục năn nỉ xin dừng nhiệm vụ

Vẻ lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt Trấn Thành

Nam MC căng thẳng đến mức xin được chơi đầu tiên

Trấn Thành mếu máo khi bước đến gần điểm phải nhảy

Khi phát hiện ra sự thật, Trấn Thành ngã quỵ

Thực tế, dàn cast chỉ nhảy rất thấp, thử thách kia chỉ là "một cú lừa"

Dù luôn xuất hiện với hình ảnh hài hước, hoạt ngôn trên sân khấu, ít ai ngờ Trấn Thành lại có một nỗi sợ rất... đời thường: Trò chơi cảm giác mạnh. Nỗi ám ảnh này từng nhiều lần khiến nam MC đình đám phải "cầu cứu" ngay trên sóng truyền hình. Hari Won cũng nhiều lần bất ngờ vì chồng chịu tham gia các thử thách độ cao, cảm giác mạnh dù trước giờ anh luôn rất sợ hãi.

Tại chương trình Chạy Đi Chờ Chi mùa 1, Trấn Thành từng khiến cả đội chơi lẫn khán giả "dở khóc dở cười" khi phải tham gia thử thách tàu lượn siêu tốc. Ngay khi tàu chuẩn bị xuất phát, nam nghệ sĩ đã không giấu được vẻ hoảng hốt, liên tục kêu la và thậm chí... bật khóc sau khi hoàn thành phần chơi. Khoảnh khắc Trấn Thành quỳ lạy cảm phục Jun Phạm vì nam ca sĩ "cứu nguy" đại diện đội để chơi lần 2 cho đến khi hoàn thành thử thách từng viral trên MXH.

Trấn Thành từng khóc khi chơi tàu lượn siêu tốc ở mùa 1

Nam MC như người mất hồn khi bị vợ bắt chơi đu quay trên cao

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Trấn Thành từng chia sẻ về nỗi sợ khi trở lại Running Man Việt mùa 3: "Mình không nghĩ là sau thời gian có 6 năm, hơn nửa thập kỷ thôi mà mình thấy tuổi già nó kéo tới. Hồi xưa khi chạy mình đâu biết mệt đâu. Đến giờ chạy xong mình mệt, thở như bò thở. Mình không dám nhận là khủng long nữa mà đã chuyển sang một con động vật hiền hơn, nhẹ nhàng hơn, phù hợp với với tôi hơn. Nếu khủng long săn chắc, cơ bắp, chạy không biết mệt còn tôi chỉ dám nhận là một con bò biển thôi".

Hoá ra "bò biển" cũng yếu đuối như ai khi đối diện với nỗi sợ kinh hoàng



