Những ngày qua, dư luận Trung Quốc xôn xao trước thông tin nữ diễn viên Hứa Tình đã bị cấm sóng vĩnh viễn. Theo tờ Sohu, Hứa Tình bị phong sát mềm giống Triệu Vy, nghĩa là việc xóa sổ cô khỏi ngành giải trí sẽ diễn ra âm thầm, không công khai lý do với công chúng. Thông tin này gây sốc cho công chúng, bởi Hứa Tình vốn gắn liền với tuổi thơ của khán giả thuộc mọi lứa tuổi nhờ vai diễn Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh trong Tiếu Ngạo Giang Hồ bản năm 2001.

Theo tìm hiểu của tờ 163, lý do khiến Hứa Tình bị cấm sóng vĩnh viễn đến từ việc cô có mối quan hệ tình ái với nhiều ông lớn vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Năm 1988, Hứa Tình rơi vào lưới tình với đại gia đã có vợ con Lưu Ba. Vì minh tinh hàng đầu, Lưu Ba ly hôn vợ và chuyển đến chung sống với Hứa Tình. Đến năm 2003, Lưu Ba bị cáo buộc cho vay nặng lãi hơn 570 triệu USD (15.000 tỷ đồng) và bị cảnh sát khởi tố. Do sợ đi tù, Lưu Ba bỏ trốn ra nước ngoài. Sau khi người tình vướng lao lý và bị truy nã khắp nơi, Hứa Tình tuyên bố cuộc tình tai tiếng của cô đã đổ vỡ, quay về cuộc sống độc thân và không còn tin vào tình yêu.

Hứa Tình được cho biết bị cấm sóng vì liên tục vướng ồn ào tình ái với các đại gia phạm tội

Sau đó, Hứa Tình được cho biết là nhân tình của Chủ tịch ngân hàng Xây dựng Trung Quốc Vương Tuyết Băng. Trước khi Vương Tuyết Băng đi tù vì gây thất thoát tài sản công, Hứa Tình nhận bao nuôi từ vị chủ tịch này trong 1 thời gian dài. Đến năm 2018, Hứa Tình lại bị blogger có tiếng Tào Sơn Thạch tố cáo là một trong 100 người tình của Lại Tiểu Dân - cựu chủ tịch công ty xử lý nợ xấu, quản lý tài sản Nhà nước Hoa Dung. Khi đó, ông Lại Tiểu Dân đã bị bắt vì có hành vi lạm dụng chức vụ, tham nhũng hàng triệu USD, sở hữu bất hợp pháp 120 khu bất động sản và có hơn 100 người tình, trong số đó có nhiều diễn viên, ca sĩ, người mẫu.

Hứa Tình bị tố cáo nằm trong số 100 cô nhân tình của Lại Tiểu Dân

Trước tố cáo của Tào Sơn Thạch, Hứa Tình đã phủ nhận có quan hệ tình ái với Lại Tiểu Dân. Tuy nhiên, tất cả công việc của Hứa Tình đều "bay màu" từ năm 2019 sau lời thanh minh đó. Năm 2022, nữ diễn viên bị xóa mặt khỏi bộ phim Thanh Diện Tu La bằng công nghệ AI. Năm 2023, khi tác phẩm điện ảnh Điều Cha Chưa Nói ra rạp, mọi hình ảnh, thông tin của Hứa Tình trong phim bị xóa sạch. Tên nữ nghệ sĩ thậm chí còn không xuất hiện trên ảnh poster phim, đồng thời "đất diễn" cũng bị cắt hết khỏi tác phẩm. Chưa dừng lại ở đó, "Thánh Cô đẹp nhất màn ảnh" còn không hề xuất hiện tại các buổi tuyên truyền, giao lưu của đoàn phim Điều Cha Chưa Nói.

Tại Cbiz, việc thay đổi, cắt vai, xóa hình ảnh diễn viên thường chỉ xảy ra trong trường hợp giữa nghệ sĩ và đoàn phim xảy ra tranh chấp, hoặc ngôi sao đó vi phạm pháp luật, bị cấm sóng không thể xuất hiện. Đứng trước nghi vấn bị cấm sóng toàn diện vì những bê bối đời tư của mình, Hứa Tình không trả lời. 3 năm qua, cô cũng không xuất hiện trước truyền thông và hoạt động mạng xã hội.

Hứa Tình bị thay vai, xóa mặt, cắt sóng từ năm 2022

Hứa Tình sinh năm 1969, tốt nghiệp Khoa biểu diễn thuộc Học viện điện ảnh Bắc Kinh. Vào năm 21 tuổi, cô nổi tiếng với vai chính trong tác phẩm Vừa Đi Vừa Hát của đạo diễn quốc dân Trần Khải Ca, từ đó lọt mắt xanh của nhiều nhà sản xuất và nhanh chóng trở thành minh tinh nổi bật tại làng giải trí Trung Quốc. Cô ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng nhờ loạt vai cổ trang ấn tượng, trong đó không thể không nhắc tới vai diễn kinh điển Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh ở Tiếu Ngạo Giang Hồ 2001.

Theo tờ Sina, Hứa Tình có xuất thân gia thế, được ví von là "nàng công chúa" đời thực của showbiz Hoa ngữ. Cô có bố là quân nhân, mẹ là trưởng đoàn ca múa nhạc của Tổng cục chính trị. Không chỉ thế, bà ngoại, dì và chú của minh tinh hàng đầu đều là những nhân vật có tiếng trong lĩnh vực ngoại giao ở Trung Quốc.

Hứa Tình được xem là "Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh đẹp nhất màn ảnh"

