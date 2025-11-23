Ngày 22/11, tờ Sohu đưa tin La Chí Tường được cho là đã bí mật có con với nữ trợ lý riêng của anh. Theo nguồn tin trong giới giải trí Đài Loan (Trung Quốc), Tiểu Sương - người đồng hành với La Chí Tường 28 năm qua - đã nảy sinh quan hệ tình cảm và lần lượt sinh 1 gái, 1 trai cho "ông chủ" của mình. Tuy nhiên, Tiểu Sương và La Chí Tường đều che giấu việc họ có con chung. Trước truyền thông, Tiểu Sương cho biết cô mang thai bằng cách “xin tinh trùng” ở nước ngoài. Còn La Chí Tường lại hợp thức hóa việc làm cha bằng lời tuyên bố nhận 2 con của trợ lý làm con nuôi.

Nguồn tin trong showbiz Đài tiết lộ dù đã sinh 2 con cho La Chí Tường, Tiểu Sương vẫn không có ý muốn đòi danh phận, cưới xin hay trói buộc tài tử này. Tiểu Sương chỉ muốn La Chí Tường ở cạnh và chăm lo cho mẹ con cô. Đó cũng là lý do vì sao La Chí Tường vẫn có thể yêu đương với hot girl Châu Dương Thanh, qua lại với nhiều phụ nữ khác nhau trong những năm qua. Với vai trò là trợ lý thân cận, Tiểu Sương còn giúp La Chí Tường che giấu đời sống tình ái thác loạn của anh.

La Chí Tường được tiết lộ đã có 2 con với nữ trợ lý thân cận của mình

Anh tuyên bố nhận 2 con của trợ lý làm con nuôi để hợp thức hóa việc làm cha

Trước thông tin có 2 con ngoài giá thú với trợ lý Tiểu Sương, La Chí Tường phủ nhận. Anh bức xúc chỉ trích những kẻ lan truyền thông tin thất thiệt liên quan đến hôn nhân, con cái của mình. Nam diễn viên mong dư luận không tiếp tục bàn tán, đồn đoán gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của những người có liên quan.

Trợ lý Tiểu Sương của La Chí Tường tên thật là Từ Quỳnh Sương, 42 tuổi. Tiểu Sương hơn La Chí Tường 1 tuổi. Cô bước vào ngành quản lý nghệ sĩ tại Đài Loan (Trung Quốc) từ giữa - cuối thập niên 1990. Tiểu Sương trở thành quản lý của La Chí Tường từ năm 1997 đến nay. Cô từng được xem là “công thần số 1”, góp phần tạo nên thành công của La Chí Tường.

Nghi vấn La Chí Tường và Tiểu Sương có mối quan hệ tình ái bí mật đã râm ran ở Cbiz nhiều năm qua. Tiểu Sương và La Chí Tường nhiều lần mặc đồ đôi, đăng ảnh giống nhau. Nữ trợ lý này và 2 con nhỏ cũng xuất hiện trong tất cả sự kiện quan trọng, cùng đi du lịch với gia đình La Chí Tường.

Tiểu Sương là người đứng sau thành công của La Chí Tường trước khi anh ngã ngựa

Ảnh đôi của La Chí Tường và trợ lý Tiểu Sương

La Chí Tường từng được xem là ngôi sao toàn năng hiếm có của Cbiz. Thế nhưng, vào tháng 4/2020, danh tiếng của đã La Chí Tường sụp đổ. Anh bị bạn gái có xuất thân gia thế Châu Dương Thanh bóc phốt đời sống riêng bê bối. Trong bức thư tố cáo, Châu Dương Thanh đau đớn vạch trần từng góc khuất trụy lạc của La Chí Tường. Cô chia sẻ chưa từng kiểm tra điện thoại bạn trai trong suốt 9 năm yêu nhau vì tin tưởng La Chí Tường sẽ toàn tâm toàn ý với mình. Do đó, Châu Dương Thanh không hề biết bạn trai còn dùng 1 số điện thoại khác để tổ chức tiệc thác loạn, tán tỉnh và đưa các cô gái khác nhau về nhà ngoại tình.

Đáng chú ý, La Chí Tường không những không dám trách móc Châu Dương Thanh mà còn phải công khai xin lỗi tình cũ đến 2 lần để cô bỏ qua vụ việc. Châu Dương Thanh dừng lại nhưng truyền thông thì không. Từ những tố cáo của hot girl, cánh báo giới đã bóc được dàn bạn tình bí mật của La Chí Tường là nữ diễn viên Hồ Điệp Tỷ Tỷ, mà cả Popu Lady Ngô Vân Đình, Twinko Tiêu Kỳ Huyền, người mẫu mạng Trương Hương Hương, tiếp viên hãng hàng không Rita... Không chỉ vậy, những hình ảnh tài tử Lương Sơn Bá và bạn bè mở party bên hồ bơi cùng 20 hot girl xinh đẹp, gợi cảm cũng bị rò rỉ gây chấn động dư luận.

Năm 2020, Châu Dương Thanh gây chấn động khi công khai tố bạn trai La Chí Tường ngoại tình với nhiều phụ nữ, ăn chơi trác táng. Sau đó, La Chí Tường phải 2 lần lên truyền thông xin lỗi bạn gái cũ để cô bỏ qua mọi chuyện

Sự việc là đòn giáng mạnh vào danh tiếng của La Chí Tường. Chỉ trong 1 đêm, nam diễn viên thiệt hại hơn 14 triệu USD (hơn 344 tỷ đồng) do bị các nhãn hàng gỡ bỏ hình ảnh đại diện, nhà đài cắt sóng, ban tổ chức các sự kiện thông báo dừng hợp tác và yêu cầu anh đền bù hợp đồng. Nam diễn viên còn vào danh sách nghệ sĩ bị cấm sóng vĩnh viễn của cơ quan quản lý văn hóa Trung Quốc đại lục.

Trước làn sóng tẩy chay, La Chí Tường thông báo tạm dừng hoạt động nghệ thuật để hối lỗi. Đầu năm 2022, nam ca sĩ gây sốc khi giả gái, "đạo nhái" Lisa (BLACKPINK) để quay lại showbiz bất chấp những phản ứng tiêu cực của công chúng. Tuy nhiên, anh không có cách nào để trở lại thị trường giải trí chính thống.

Năm 2022, anh mặt dày cố trở lại showbiz và chiêu trò giả gái, đạo nhái để gây chú ý

Nguồn: Sina, Sohu