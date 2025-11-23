Những ngày qua, ngoài sự quan tâm đến với kết quả của Miss Universe thì công chúng quốc tế cũng dõi theo, quan tâm đến tình trạng sức khoẻ của Miss Universe Jamaica. Gabrielle Henry đã ngã từ sân khấu xuống sàn khi đang trình diễn trang phục dạ hội trong đêm Bán kết cuộc thi.

Sau cú té, cô gần như bất tỉnh, được hơn 10 người của đội ngũ cứu hộ đưa ra khỏi sân khấu bằng băng ca. Vì tai nạn nghiêm trọng này, Miss Universe Jamaica đã không góp mặt trong đêm Chung kết vừa qua. Đây là một trong những sự cố nặng nề nhất từng xảy ra với thí sinh trong lịch sử cuộc thi, tạo nên làn sóng quan tâm lớn từ công chúng quốc tế.

Khoảnh khắc Miss Universe Jamaica gặp tai nạn tại phần thi dạ hội ở Bán kết Miss Universe

Tưởng rằng tình hình đã dần ổn định sau khi nữ thí sinh được chuyển cấp cứu tại bệnh viện Thái Lan, nhưng mới đây, Tổ chức Miss Universe Jamaica bất ngờ phát đi thông báo mới với nội dung khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Theo cập nhật từ gia đình và đội ngũ bác sĩ, tình trạng củaGabrielle Henry không tiến triển tốt như kỳ vọng, tuy nhiên các bác sĩ vẫn đang cố gắng hết mình để cứu chữa. Trước mắt, Gabrielle Henry sẽ phải nằm điều trị tại phòng Hồi sức tích cực (ICU) trong tối thiểu 7 ngày để được theo dõi đặc biệt và điều trị chuyên sâu. Sau khi Gabrielle Henry gặp nạn, chị gái, mẹ và bà của cô đã có mặt ở Thái Lan để túc trực chờ tin.

Tổ chức Miss Universe Jamaica kêu gọi công chúng và người dùng mạng xã hội không lan truyền tin đồn thất thiệt, bình luận tiêu cực hoặc suy đoán gây áp lực cho gia đình, đồng thời mong cộng đồng khắp thế giới cùng cầu nguyện và gửi lời động viên đến Gabrielle Henry. Cụ thể, Miss Universe Jamaica nhấn mạnh: "Chúng tôi đề nghị công chúng và người dùng mạng xã hội tránh chia sẻ bình luận tiêu cực, thông tin sai lệch hay suy đoán có thể khiến gia đình thêm tổn thương. Mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi là quá trình hồi phục của Gabrielle và sự bình an của gia đình cô ấy. Mong mọi người tiếp tục giữ sự cảm thông, tế nhị và tôn trọng quyền riêng tư khi gia đình đang vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Tổ chức Miss Universe Jamaica cho biết tình trạng của Gabrielle Henry không tốt như kỳ vọng, cô phải nằm phồng hồi sức tích cực để điều trị

Gabrielle Henry vốn là một trong những thí sinh được chờ đợi của mùa thi năm nay. Cô là một bác sĩ nhãn khoa trẻ tuổi, sở hữu câu chuyện truyền cảm hứng và được đánh giá cao ở nhiều vòng thi trước đó. Khán giả và cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế tiếp tục gửi lời cầu nguyện, hy vọng cô sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn và sớm hồi phục sau chấn thương nặng.

Dù đã thể hiện ổn định trong suốt cả hành trình trước đó, nhưng tai nạn ngoài ý muốn khiến Gabrielle Henry bỏ cuộc trong đêm Chung kết. Hiện tại, khán giả chỉ cầu nguyện cho cô sớm hồi phục

Chung kết Miss Universe cũng đã khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp đến từ Mexico, Á hậu 4 - Bờ Biển Ngà; Á hậu 3 - Philippines; Á hậu 2: Venezuela, Á hậu 1: Thái Lan; Tân Hoa hậu: Mexico. Dù đã cố gắng hết sức nhưng Hoa hậu Hương Giang trắng tay.