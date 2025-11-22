Hương Giang: "Tôi không có thành tích gì để mà đón đưa hết"

Sau 21 ngày chinh chiến cuộc thi Miss Universe, đại diện Việt Nam là Hương Giang khiến không ít người tiếc nuối khi không vào Top 30 Chung kết. Trong suốt hành trình tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế, người đẹp sinh năm 1991 được đánh giá là luôn chỉn chu và năng nổ. Do đó kết quả này khiến fan trong nước và quốc tế cảm thấy khó hiểu.

Trên livestream, Hương Giang mới đây đã chia sẻ được nhiều netizen hỏi nhưng sẽ không chia sẻ cụ thể lịch trình bay về Việt Nam. Cô cho biết bản thân không có thành tích gì nên không muốn mọi người đón chào ở sân bay. Hiện tại người dân vùng lũ cũng đang chống chọi với hậu quả của thiên tai, do đó cô mong muốn khán giả tập trung vào việc cứu trợ.

Hương Giang chia sẻ: "Có rất nhiều bạn hỏi về lịch bay của Hương Giang để ra đón. Giang chia sẻ luôn là đã thống nhất không có kế hoạch về việc này. Thứ nhất là mọi người bây giờ đang tập trung cứu trợ. Bản thân Hương Giang cũng góp sức vào việc ủng hộ rồi. Đó là việc quan trọng, việc bây giờ mọi người yêu thương và muốn ra đón thì Giang nghĩ không nên. Giang cũng không có thành tích gì để mà đón đưa hết nên không chia sẻ lịch bay về của mình".

Hương Giang lên tiếng cho biết sẽ không tiết lộ lịch trình bay về Việt Nam (Nguồn: vnbeautypageant)

Trên sóng livestream, cô chia sẻ bản thân không có thành tích gì và không nên đón ở sân bay vì hiện nhiều nơi đang bị bão lũ, cần cứu trợ

Ngay lên đường sang chinh chiến ở Thái Lan, Hương Giang đã được đông đảo khán giả tới cổ vũ

Sau khi chinh chiến Miss Universe 2025, người đẹp cho biết sẽ dành thời gian để bản thân nghỉ ngơi. "Giang cũng muốn nghỉ ngơi một vài ngày, những ngày qua cũng thiếu ngủ nhiều, đầu óc hoạt động nhiều. Chưa kể đi giày cao gót trong gần 1 tháng trời nữa, Giang cần thời gian nghỉ ngơi chút rồi sẽ quay trở lại với công việc sau", cô chia sẻ.

Hương Giang sẽ nghỉ ngơi vài ngày sau khi tham gia thi đấu quốc tế rồi sẽ quay trở lại với công việc

Ngay sau đêm Chung kết, người đẹp sinh năm 1991 đã viết dòng trạng thái chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân: "Không làm mọi người tự hào được rồi. Cho Giang mời mọi người qua Thái cổ vũ đi ăn một bữa nhen".

Trên trang cá nhân, Hương Giang chia sẻ thêm: "Đã dặn lòng không được khóc mà khi bước ra sân khấu nhìn thấy những người Việt Nam thân thương ở dưới lại không kìm được nước mắt. 21 ngày trong hành trình Miss Universe đã kết thúc, nhưng Giang sẽ nhớ mãi những gì đã diễn ra ở đây. Sau này khi có gia đình, Giang có thể tự hào kể với những đứa trẻ rằng: Giang đã từng bước trên sân khấu của Miss Universe 2025 trong sự cổ vũ của biết bao người Việt Nam thân thương và hàng triệu người trên toàn Thế Giới.

Hành trình này Giang không có thành tích gì vẻ vang để mang về cho mọi người, nhưng đó là 21 ngày chưa từng bỏ cuộc. Dù là trả tài trợ sáng sớm hay tối khuya, dù là trong khoảnh khắc buồn và thất vọng nhất, vẫn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Giang sẽ có một trải nghiệm không thể thuyết phục hơn, để tiếp thêm động lực cho những thí sinh sẽ tham gia các chương trình của Giang sau này. Cuối cùng vẫn sẽ là một lời cảm ơn chân thành, từ tận đáy lòng mãi mãi không quên, gửi tới tất cả những người đã yêu quý, ủng hộ, đồng hành với Giang trong hành trình này. Giang nợ mọi người một đêm không ngủ, một buổi sáng dậy sớm, một chuyến bay, một cổ họng khan tiếng… Dù chưa biết trả bằng cách nào, nhưng cứ cho Giang ghi sổ thế nhé".