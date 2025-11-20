Năm 2020, La Chí Tường bị đuổi khỏi showbiz, thậm chí vào danh sách nghệ sĩ bị cấm sóng vĩnh viễn của cơ quan quản lý văn hóa Trung Quốc đại lục sau khi bị tình cũ hot girl Châu Dương Thanh tố tình trường lăng nhăng, đời sống tình dục thác loạn. Đầu năm 2022, nam ca sĩ gây sốc khi giả gái, "đạo nhái" Lisa (BLACKPINK) để quay lại showbiz bất chấp những phản ứng tiêu cực của công chúng. Tuy nhiên, anh không có cách nào để trở lại thị trường giải trí chính thống mà chỉ có thể biểu diễn ở sân khấu nhỏ lẻ, tiệc khai trương bình dân ở quê nhà Đài Loan (Trung Quốc).

Vào ngày 18/11, La Chí Tường hiếm hoi trả lời phỏng vấn của truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) hậu scandal. Nam diễn viên thừa nhận bản thân sa sút, tàn đời sau lùm xùm đời tư. Theo La Chí Tường, anh nằm trong top 3 nghệ sĩ bị bôi nhọ, bạo lực mạng nặng nề nhất vì những sai lầm trong cuộc sống riêng. La Chí Tường cũng tâm sự rằng anh chạnh lòng vì bị bạn bè trong giới quay lưng sau khi dính tai tiếng. Tài tử cho biết có duy nhất Ngô Khải Hiền là chủ động giúp đỡ, giữ liên lạc, thậm chí vào bếp nấu ăn cho anh trong những ngày sóng gió. "Đời tôi tàn rồi. Vì những sai lầm đời tư mà tôi khiến hình ảnh của mình rơi xuống đáy vực không thể cứu vãn, đến bạn bè cũng xa lánh. Khi con người ở vị trí thấp nhất, mới nhìn rõ ai mới là bạn bè và anh em thật sự. Dù vậy, tôi vẫn muốn 1 lần nữa xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng, xin lỗi vì đã khiến cụm từ 'bậc thầy quản lý thời gian' bị hiểu theo nghĩa xấu. Tôi hy vọng các nghệ sĩ đừng phạm phải lỗi lầm khó tha thứ như tôi", La Chí Tường nói.

La Chí Tường thừa nhận anh đã tự hủy hoại cuộc đời của chính mình vì đời sống riêng tư lộn xộn

Bên cạnh đó, La Chí Tường cho biết anh đã được chẩn đoán mắc trầm cảm cười cách đây 2 năm. Sau khi được kết luận gặp vấn đề tâm lý, nam diễn viên đã lập di chúc vì không biết khi nào "ông trời sẽ tắt công tắc của mình". "Hôm đó, tôi vốn đưa mẹ đi kiểm tra bệnh Alzheimer. Ai ngờ bác sĩ cũng muốn kiểm tra cho cả tôi. Sau khi làm bài test tâm lý, bác sĩ cho biết tôi bị trầm cảm cười. Kết quả ấy khiến tôi sững sờ tại chỗ. Khi đó, để mẹ không lo lắng, tôi cố giữ bình tĩnh. Mỗi lần đi điều trị, tôi đều cười vui vẻ, nhưng thật ra trong lòng rất sợ hãi. Để mọi thứ có thể được kiểm soát nếu chẳng may tôi đột ngột qua đời, tôi đã lập di chúc sớm", La Chí Tường chia sẻ về căn bệnh tâm lý của mình.

La Chí Tường cho biết anh mắc trầm cảm cười

Tuy nhiên, những lời trải lòng của La Chí Tường không nhận được sự đồng cảm của công chúng. Nhiều khán giả cho rằng anh đã trưởng thành, phải tự chịu trách nhiệm cho những hành vi không đúng chuẩn mực của mình. Không chỉ vậy, đã 5 năm trôi qua, ngôi sao Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài vẫn mang tâm lý đổ lỗi cho bạn gái cũ khiến anh mất trắng sự nghiệp. Cụ thể, trong lúc phỏng vấn, tài tử được cho là có phát ngôn trách oán móc Châu Dương Thanh phơi bày góc khuất đời tư của anh hậu chia tay: "Bây giờ hình như thịnh hành việc ai lên tiếng trước thì người đó thắng, dường như là như vậy. Khi đó, bạn còn có thể nói gì nữa? Thế nên thôi vậy".

Với những sai lầm trong quá khứ, công chúng cho rằng La Chí Tường nên an phận chấp nhận thực tại bản thân đã bị loại bỏ khỏi ngành giải trí, thay vì cố níu kéo hào quang bằng cách gây tranh cãi.

Châu Dương Thanh đăng tâm thư "bóc phốt" đời tư trụy lạc của La Chí Tường

Trước khi dính scandal đời tư và bị "phong sát" vĩnh viễn, La Chí Tường được xem là ngôi sao toàn năng hiếm có của Cbiz. Anh vào showbiz với vai trò ca sĩ. Sự nghiệp cầm mic của La Chí Tường vô cùng rực rỡ khi luôn nằm trong top ca sĩ được yêu mến nhất xứ Đài. Ngoài ra, nhờ những bước nhảy điêu luyện, La Chí Tường còn được truyền thông ca ngợi là "Asia's Dancing King" (ông hoàng nhảy múa châu Á). Anh nhiều lần được mời làm giám khảo các chương trình âm nhạc, nhảy múa ở giới giải trí Trung Quốc.

Không bó buộc mình trong lĩnh vực âm nhạc, La Chí Tường còn đã chéo sân đi đóng phim và tiếp tục gặt hái được thành công. Năm 1999, tài tử đã nổi tiếng khắp châu Á với vai diễn Lương Sơn Bá trong tác phẩm truyền hình Lương Sơn Ba - Chúc Anh Đài. Bản phim mà La Chí Tường đóng chính cũng là bản kinh điển của màn ảnh Trung Quốc. Ở mảng phim ảnh, nam diễn viên sở hữu cho mình những tác phẩm có doanh thu hàng tỷ NDT như Tây du ký: Mối tình ngoại truyện (vai công tử Hư Không, năm 2013) hay Mỹ nhân ngư (vai Bạch Tuộc, năm 2016).

Nguồn: China Times, Sina