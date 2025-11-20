Công bố clip tài tử hạng A kiêm Chủ tịch showbiz sống lay lắt trong container, người trong cuộc buộc phải lên tiếng

Tài tử Kim Min Jong nổi tiếng khắp châu Á nhờ loạt phim đình đám như Phẩm Chất Quý Ông, Thiên Thần Hộ Mệnh, Anh Chàng Đáng Yêu, Áo Cưới... Hiện tại, anh đang đảm nhận chức vụ CEO tại công ty KC Contents.

Trong sáng 19/11, tờ Osen đăng tải bài báo hé lộ về loạt thông tin không ngờ liên quan tới tài tử họ Kim. Theo đó, suốt thời gian qua Kim Min Jong bỗng dính tin đang sống lay lắt trong nhà container ở trên núi. Nghi vấn này xuất hiện rầm rộ khắp mạng xã hội sau khi 1 tập của chương trình My Ugly Duckling được phát sóng rộng rãi. Trong chương trình, Kim Min Jong giới thiệu về ngôi nhà container được dựng trên núi thuộc địa phận làng Yangpyeong, tỉnh Gyeonggi.

Anh không ngần ngại tiết lộ căn bếp đơn giản, chiếc giường nhỏ bé cùng thói quen đốt củi sưởi ấm vào mỗi sáng. Những hình ảnh này khiến công chúng sốc nặng, bởi lẽ không ai nghĩ 1 chủ tịch như anh lại có cuộc sống tạm bợ, bấp bênh.

My Ugly Duckling chiếu cảnh Kim Min Jong sống trong nhà container, khiến công chúng không khỏi hoang mang

Sau khi xem chương trình nói trên, công chúng giật mình vì không ngờ 1 chủ tịch như Kim Min Jong lại có cuộc sống bấp bênh, tạm bợ

Chưa dừng lại ở đó, Kim Min Jong còn dính nghi vấn quỵt tiền trong 1 lần đi ăn hàng. Tin đồn xuất hiện sau khi có cư dân mạng khẳng định đã nhìn thấy nam ngôi sao rời khỏi 1 quán ăn mà chưa thanh toán tiền.

Tới chiều 19/11, tờ Hankyung tiết lộ, Kim Min Jong vừa xuất hiện trên chương trình Morning Yard và chính thức lên tiếng về loạt thông tin cho rằng anh có cuộc sống khổ sở, tạm bợ đến mức phải quỵt tiền. Theo đó, nam diễn viên đình đám phủ nhận tất cả những tin đồn nói trên, đồng thời khẳng định: "Tôi đang khỏe mạnh và sống tốt ở Gangnam".

Tài tử Phẩm Chất Quý Ông đã giải thích mọi hiểu lầm của công chúng trong suốt thời gian qua. Anh nhấn mạnh: "Trong chương trình My Ugly Duckling có phát cảnh tôi đang sống trong nhà container, nhưng thực ra đó chỉ là cảnh được dàn dựng cho chương trình đó mà thôi. Tôi ghi hình cảnh này ở Yangpyeong, gần nơi chôn cất mẹ mình, nhưng thực ra tôi không hề sống ở đó".

Nam diễn viên sinh năm 1972 cũng phủ nhận mạnh mẽ nghi vấn quỵt tiền. Thì ra tại thời điểm đó, Kim Min Jong xuất hiện trong quán ăn với mái tóc dài, còn để râu ria xồm xoàm, khiến bà chủ quán tưởng nhầm rằng anh đang có cuộc sống khổ sở và ở trong tâm trạng bất cần đời. Bà chủ quán động lòng trắc ẩn nên quyết định không lấy tiền của Kim Min Jong chứ không hề có chuyện nam diễn viên ăn quỵt. Dù Kim Min Jong cố giải thích rằng anh để râu tóc như vậy để phục vụ cho 1 vai diễn trên màn ảnh song bà chủ quán không tin.

Kim Min Jong vừa chính thức lên tiếng sau khi xuất hiện loạt thông tin cho rằng anh đang sống lay lắt trên container và từng ăn quỵt

Kim Min Jong kêu oan trên sóng truyền hình: "Bà chủ quán thấy bộ dạng tôi ngày hôm đó liền than thở ‘Sao cậu lại sống như thế? Hồi xưa cậu đẹp trai thế mà sao giờ lại thành ra như vậy? Tôi không lấy tiền cơm của cậu đâu, cậu về đi và nhớ phải sống thật khỏe mạnh đấy nhé’. Dù tôi đã cố giải thích rằng đó chỉ là tạo hình của nhân vật nhưng bà chủ quán cứ không chịu tin. Tôi không phải kiểu người đi ăn mà không chịu trả tiền, tôi muốn trả lắm chứ nhưng bà chủ quán cứ không chịu nhận".

Kim Min Jong gắn liền với tuổi thơ của nhiều khán giả qua loạt phim ăn khách

Nguồn: Osen