Bi kịch của ái nữ trùm sòng bạc Macau: Bỏ bạn trai để liên hôn, đau đớn bê quan tài khi tình cũ tự tử

Trong thế giới hào nhoáng của giới tài phiệt Macau (Trung Quốc), nơi những sòng bạc lấp lánh dưới ánh đèn neon và những cuộc hôn nhân được sắp đặt như một ván bài lớn, câu chuyện tình cảm của Hà Siêu Quỳnh nổi lên như một bản tình ca buồn đầy kịch tính.

Là ái nữ của "Vua sòng bạc" Hà Hồng Sân – ông trùm sở hữu đế chế SJM Holdings trị giá hàng tỷ đô la – Hà Siêu Quỳnh không chỉ kế thừa khối tài sản khổng lồ mà còn mang theo những vết sẹo tình cảm sâu sắc, định hình nên một người phụ nữ quyền lực nhưng cô đơn.

Từ mối tình đầu say đắm với "Hoàng tử Cantopop" Trần Bách Cường đến cuộc hôn nhân sắp đặt đầy bi kịch với thiếu gia Hứa Tấn Hanh và những mối tình sau này đầy sóng gió, hành trình tình ái của bà là minh chứng cho sự xung đột giữa tình yêu chân thành và trách nhiệm gia tộc.

Thời thanh xuân: Ánh sáng showbiz và mối tình đầu bị cấm đoán

Sinh năm 1962 tại Hong Kong (Trung Quốc), Hà Siêu Quỳnh lớn lên trong một gia đình quyền lực nhưng đầy biến động. Là con gái của bà hai Lam Quỳnh Anh, bà sớm được cha kỳ vọng sẽ kế thừa sự nghiệp kinh doanh. Tuy nhiên, tuổi trẻ của Siêu Quỳnh không phải là những buổi họp cổ đông nhàm chán, mà là ánh đèn sân khấu rực rỡ của làng giải trí thập niên 80. Với vẻ đẹp lai Tây – mái tóc dài óng ả, đôi mắt sâu thẳm và nụ cười quyến rũ – bà nhanh chóng bước chân vào showbiz, đóng vai phụ trong các bộ phim truyền hình như Đột Phá và góp mặt trong MV của các ngôi sao lớn. Đó chính là nơi bà gặp Trần Bách Cường, "hoàng tử Cantopop", người được mệnh danh là đối thủ của Trương Quốc Vinh.

Hà Siêu Quỳnh - Trần Bách Cường hạnh phúc bên nhau thời trẻ

Năm 1981, khi mới 19 tuổi, Hà Siêu Quỳnh và Trần Bách Cường (lúc đó 23 tuổi) gặp nhau qua một người bạn chung. Chàng ca sĩ cao ráo, đẹp trai với giọng hát ngọt ngào đã khiến trái tim thiếu nữ của bà rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Họ nhanh chóng trở thành cặp đôi "trai tài gái sắc" được công chúng yêu mến. Bà góp mặt trong hai MV của anh – Yêu Em Đậm Sâu và Chờ Đợi Em – nơi những cảnh quay lãng mạn không chỉ là diễn xuất mà còn là sự bộc lộ tình cảm chân thực.

Trước truyền thông, họ không ngần ngại dành những lời có cánh "Anh là nguồn cảm hứng của tôi", hay "Cô ấy là nàng thơ khiến tôi sáng tác không ngừng". Họ cùng nhau tham dự tiệc tùng, du lịch, và thậm chí bà còn tổ chức sinh nhật lần thứ 30 cho anh với tư cách "nữ chủ nhân" – một tuyên bố rõ ràng về mối quan hệ nghiêm túc.

Nhưng tình yêu ấy nhanh chóng vấp phải rào cản khổng lồ là gia thế. Trần Bách Cường xuất thân từ một gia đình kinh doanh đồng hồ khá giả, nhưng so với đế chế sòng bạc của Hà Hồng Sân, anh chỉ là "một nghệ sĩ không có tương lai kinh doanh". Năm 1981, sau cái chết bi thảm của anh trai Hà Du Quang, Hà Siêu Quỳnh trở thành hy vọng kế thừa duy nhất của cha. Ông Hà Hồng Sân kiên quyết ngăn cản, công khai tuyên bố: "Họ chỉ là bạn tốt, không có tình cảm gì hơn". Dù Hà Siêu Quỳnh phản đối kịch liệt, ông vẫn ép bà chia tay.

Chuyện tình này bị Vua sòng bài phản đối

Năm 1991, bà buộc phải lên xe hoa với Hứa Tấn Hanh – thiếu gia tập đoàn xây dựng Hứa Thị, con trai tỷ phú Hứa Thế Huân và cháu trai ông trùm vận chuyển Hứa Ái Chu. Đám cưới được gọi là "hôn lễ thế kỷ", kéo dài ba ngày với sính lễ lên đến gần 3.000 tỷ VND (theo giá trị thời đó), thu hút giới tài phiệt và chính khách châu Á. Trần Bách Cường có mặt tại lễ cưới với danh nghĩa "bạn bè", nhưng đĩa nhạc Chờ Đợi Em sau đó của anh đầy u oán, như lời từ biệt dành cho người yêu cũ.

Hà Siêu Quỳnh buộc phải liên hôn với Hứa Tấn Hanh

Cái chết của Trần Bách Cường năm 1992 – do trầm cảm nặng sau khi uống thuốc ngủ pha rượu – là cú sốc lớn nhất với Hà Siêu Quỳnh. Dù đã kết hôn, bà vẫn chạy đến tang lễ, khóc ngất và thậm chí khiêng linh cữu bất chấp phong tục và lời đàm tiếu. Bà giữ gìn chiếc piano anh tặng và đôi bông tai ngọc trai từ Tết 1986 suốt 39 năm, thường đeo chúng trong các sự kiện gần đây. Nhiều người tin rằng Trần Bách Cường chính là "tình yêu đích thực" – niềm day dứt lớn nhất cuộc đời bà, khiến mối quan hệ cha con với Hà Hồng Sân rạn nứt nghiêm trọng.

Bất chấp đã kết hôn, Hà Siêu Quỳnh ôm mẹ Trần Bách Cường khóc trong đám tang, còn bê quan tài anh

Bà vẫn đeo đôi bông tai được Trần Bách Cường tặng cho đến tận ngày nay

Cuộc hôn nhân thương mại: Đồng sàng dị mộng và scandal ngoại tình

Cuộc hôn nhân với Hứa Tấn Hanh được xem là "liên minh chiến lược" giữa hai gia tộc quyền lực. Họ xuất hiện trước truyền thông như cặp đôi hoàn hảo: thiếu gia đào hoa tài năng cùng tiểu thư xinh đẹp thông minh. Nhưng đằng sau ánh hào quang là sự lạnh lẽo. Hà Siêu Quỳnh mải mê với thương trường, còn Hứa Tấn Hanh nổi tiếng phong lưu, thường xuyên dính tin đồn ngoại tình. Trong 9 năm bên nhau (1991-2000), họ không có con chung và chưa từng công khai bày tỏ tình cảm.

Năm 2000, họ tuyên bố ly hôn, nhưng thủ tục kéo dài đến 2008 do các vấn đề pháp lý và tài sản. Trong khoảng thời gian "vợ chồng trên giấy tờ" ấy, scandal lớn nhất bùng nổ năm 2006: Hứa Tấn Hanh bị bắt gặp công khai hẹn hò với Hoa hậu Hong Kong 1988 Lý Gia Hân – biểu tượng sắc đẹp với biệt danh "tình nhân quyền lực nhất Cbiz". Lý Gia Hân, nổi tiếng với tính cách đanh đá (từng đánh Thái Thiếu Phân vì ghen tuông), không ngần ngại khiêu khích Hà Siêu Quỳnh bằng cách đăng ảnh thân mật với Hứa Tấn Hanh trên mạng xã hội.

Dù vậy, ái nữ của trùm sòng bạc ứng xử cực đỉnh. Bà tuyên bố sẽ dự đám cưới của chồng cũ nếu được mời, và chúc phúc: "Anh ấy cần một người bạn đời tốt và cuộc hôn nhân ấy đáng được chúc mừng. Anh ấy 40 tuổi rồi, đã đến lúc cần có một gia đình trọn vẹn và những đứa con". Lời nói ấy gây tranh cãi: Một bên khen bà cao thượng, bên kia cho rằng quá tàn nhẫn vì thừa nhận hôn nhân từ đầu đã không có tình yêu. Sau ly hôn, Hứa Tấn Hanh cưới Lý Gia Hân năm 2008, sinh hai con và có cuộc sống viên mãn. Hà Siêu Quỳnh thì dồn hết tâm huyết vào kinh doanh, trở thành người thừa kế chính thức của đế chế sòng bạc sau cái chết của cha năm 2018.

Hà Siêu Quỳnh chưa từng yêu Hứa Tấn Hanh, nên cũng chẳng mấy quan tâm khi bị Lý Gia Hân khiêu khích

Những mối tình sóng gió và sự cô đơn tuổi trung niên

Bên cạnh chuyện tình "khắc cốt ghi tâm" với Trần Bách Cường, Hà Siêu Quỳnh còn có 1 số chuyện tình khác. Bà từng bị đồn có mối tình với Trương Quốc Vinh – "người tình hữu duyên vô phận" – nhưng chỉ là tin đồn, vì tài tử công khai là gay.

Đến đầu những năm 2000, bà hẹn hò với "tay chơi" Dương Chính Long, khiến cha bà nổi giận đe dọa cắt thừa kế. Khi anh ra tù, bà công khai nắm tay anh trên phố, tuyên bố: "Anh ấy không phải kẻ thứ ba". Điều này khiến Hà Hồng Sân hai lần lên tiếng: "Tôi sẽ không can thiệp nếu con gái lấy ai khác, nhưng nếu cưới Dương Chính Long thì sẽ trắng tay". Dù yêu say đắm, Siêu Quỳnh vẫn chọn gia đình, chia tay anh và tiếp tục cuộc chiến thừa kế.

Từ năm 2010, bà có mối quan hệ ổn định với Du Tranh – một doanh nhân đồng tính, được mô tả là "tri kỷ". Họ không kết hôn, không có con, nhưng xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện lớn.

Bà từng hẹn hò với "tay chơi" Dương Chính Long...

... và doanh nhân đồng tính Du Tranh

Hành trình tình cảm của Hà Siêu Quỳnh là câu chuyện về sự đánh đổi: Tình yêu chân thành bị gia tộc cản trở, hôn nhân sắp đặt đầy bi kịch, và những mối tình sau này mang bóng dáng của sự cô đơn. Bà từng nói: "Không dễ để trở thành con gái của Hà Hồng Sân. Bạn khó có thể là chính mình dưới ảnh hưởng của một người cha quá thành công". Nhưng chính những nỗi đau ấy đã rèn luyện bà thành "Nữ hoàng sòng bạc" – người phụ nữ quyền lực nhất Hong Kong (Trung Quốc), với vị thế trên Forbes và ảnh hưởng đến kinh tế châu Á.

Hôm nay, khi đế chế kinh doanh vẫn sôi động dưới bàn tay bà, câu chuyện tình yêu của Hà Siêu Quỳnh cho thấy: Giữa thế giới của tiền bạc và quyền lực, tình yêu vẫn là thứ xa xỉ nhất. Và có lẽ, đôi bông tai ngọc trai ấy – món quà từ Trần Bách Cường – chính là minh chứng rằng, một số nỗi đau không bao giờ phai mờ, mà chỉ trở thành nguồn sức mạnh thầm lặng.