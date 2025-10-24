Đến lượt chồng đại gia của "nữ diễn viên phim giờ vàng" bị điều tra tội hối lộ

Đặng Sa sinh năm 1985, là mỹ nhân phim giờ vàng của showbiz Trung Quốc. Cô nổi tiếng với các phim như Tiếu Ngạo Giang Hồ, Cô Phương Bất Tự Thưởng, Mỹ Nhân Kế, Bán Yêu Khuynh Thành, Tân Thế Giới, Diên Hy Công Lược...

Mới đây, Đặng Sa gây chú ý khi cùng ông xã đại gia Lộ Hành tham gia show truyền hình Tạm Biệt Người Yêu mùa 5. Tuy nhiên, đến ngày 24/10, ekip Tạm Biệt Người Yêu đã thông báo khẩn hoãn chiếu tập 2 show có sự tham gia của Đặng Sa và Lộ Hành vô thời hạn để tiến hành chỉnh sửa cảnh quay. Nguyên nhân là cơ quan chức năng đã thông báo chồng Đặng Sa đang bị điều tra tội hối lộ.

Theo bản án hình sự được công bố, trong thời gian giữ chức CEO tập đoàn Chuanglian Holdings, Lộ Hành đã hối lộ một quan chức cấp cao đã nghỉ hưu họ Sử với số tiền lên đến 10 triệu NDT (khoảng 36 tỷ đồng), gồm 31,41 triệu cổ phiếu Công ty Chuanglian Holdings; 1,6 triệu NDT (gần 6 tỷ đồng) tiền mặt và nhiều món đồ xa xỉ có giá trị khủng khác. Mục đích "đi cửa sau" của Lộ Hành là để Chuanglian Holdings được thuận lợi niêm yết trên sàn chứng khoán dù công ty này thực chất không đủ điều kiện. Vị cán bộ nhận hối lộ đã bị điều tra và đi tù. Tuy nhiên, Lộ Hành đến nay vẫn chưa bị truy tố. Vụ án của chồng Đặng Sa vẫn đang được mở rộng điều tra vì nghi vấn Lộ Hành đã tiếp tục vung tiền "chạy án", nhằm thoát khỏi cảnh tù tội.

Vài ngày trước khi cảnh sát thông báo về vụ án hối lộ của Lộ Hành, đại gia này đã nộp đơn xin từ chức, rời khỏi vị trí Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Chuanglian Holdings.

Đặng Sa và Lộ Hành - đại gia hơn cô 18 tuổi - đã bên nhau hơn 1 thập kỷ. Con trai đầu lòng của họ chào đời năm 2013. Lộ Hành từng giới thiệu mình là tỷ phú tự thân lập nghiệp, sở hữu khối gia tài 236 triệu NDT (873 tỷ đồng).

Hiện, Đặng Sa vẫn chưa lên tiếng phản hồi về cáo buộc phạm pháp, hối lộ và làm giàu bất chính của chồng. Cô đang đối mặt với khủng hoảng lớn, danh tiếng lao dốc và nhận đòn tẩy chay đầu tiên là bị đài truyền hình cắt sóng. 1 số nguồn tin cho biết vợ chồng Đặng Sa - Lộ Hành toan tính tham gia show thực tế không chỉ để hàn gắn hôn nhân, mà còn muốn tăng danh tiếng đi để bán hàng online. Tuy nhiên, cả hai chẳng thể ngờ rằng bê bối vi phạm pháp luật của Lộ Hành lại bị phanh phui ngay sau tập 1 của show Tạm Biệt Người Yêu.

Nguồn: Sina, Sohu