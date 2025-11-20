Loạt sao Việt vào chia buồn cùng Lily Chen

Sáng 19/11, ca sĩ – MC Lily Chen thay ảnh đại diện bằng hình hoa sen trắng. Chỉ sau ít phút, bài đăng đã nhận gần 400 lời chia buồn, trong đó có nhiều nghệ sĩ như Phùng Đức Hiếu, Minh Luân, Khánh Đơn, Phi Thanh Vân, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, NTK Chung Thanh Phong…

Đến tối cùng ngày, Lily Chen mới chia sẻ dài hơn về nỗi mất mát trong gia đình. Cô cho biết người cậu cuối cùng – cũng là người yêu thương và che chở cô nhiều nhất từ bé – đã qua đời.

Trong bài viết, Lily Chen nhắc lại tuổi thơ thiếu thốn tình thân của một đứa trẻ mồ côi nhưng được các cậu dì cưu mang. Cô kể rằng thời nhỏ, cậu út và cậu sáu thường đưa cô ra đồng, trải chiếu ngắm sao: “Cậu sáu nói con là ngôi sao đẹp nhất vì con là cháu cưng của cậu”.

Lớn lên, cô lần lượt mất đi từng người cậu thân thiết. Cô diễn đạt cảm giác bơ vơ khi lời hứa “sẽ bảo vệ con đến khi con trưởng thành, lấy được người chồng tốt” giờ không ai thực hiện được nữa. “Ba người ba của con đã bỏ con đi cả rồi”, cô viết.

Chia sẻ của Lily Chen.

Lily Chen cũng nhớ lại sự nghiêm khắc nhưng đầy lo lắng của các cậu dành cho mình: "Cậu út không cho con đi chơi sợ con hư, cậu hai thì sợ con một mình đi quay không có ai cho con ăn, không ai lấy nước cho con uống bắt chị Hân theo con để phụ con.. Cậu cũng hứa sẽ đợi con ổn định theo con về Sài Gòn mình gầy dựng tương lai nhưng mà cậu nói xạo nữa rồi. Làm sao con có thể chấp nhận ba người cậu con thương nhất đi hết như vậy? Chúng ta đã hứa với nhau quá nhiều sao các cậu thất hứa với con?".

Trong dòng trạng thái, nữ ca sĩ nghẹn ngào thừa nhận nỗi đau quá lớn: “Con cố gắng rất nhiều cậu ơi! Con đau đớn quá. Con ước mẹ vẫn còn, các cậu cũng thế! đừng ai bỏ con đi có được không?". Bài đăng của nữ ca sĩ tiếp tục nhận được sự an ủi từ bạn bè và khán giả.

Lily Chen (tên thật Trần Như Ngọc, sinh năm 1995 tại Tây Ninh) là ca sĩ, diễn viên và MC đa năng trong showbiz Việt. Cô từng giành Á quân Tình Bolero 2019 và Á quân Én Vàng 2022, đồng thời lọt Top 15 Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018. Bên cạnh nghệ thuật, Lily Chen còn kinh doanh bất động sản, tham gia lĩnh vực y dược và thường xuyên có mặt trong các hoạt động thiện nguyện.