Tối 15/11, ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ thay đổi hình ảnh đại diện ở trang cá nhân có 1,3 triệu người theo dõi thành ảnh đen trắng hoa sen. Trước đó vài tiếng, Tuấn Hưng đăng 1 bức ảnh nắm tay mẹ kèm dòng trạng thái: "Nắm lấy tay con mẹ ơi, con yêu mẹ".

Sau thời gian gần nửa năm chữa trị bệnh ung thư, mẹ của Tuấn Hưng là bà Lam Hồng đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 75 tuổi. Sự ra đi của mẹ Tuấn Hưng để lại niềm đau, mất mát lớn đối với gia đình. Dưới phần bình luận, đông đảo sao Việt là ca sĩ Bằng Kiều, Quốc Thiên, Văn Mai Hương, Tiến Luật... đã gửi lời chia buồn tới gia đình của ca sĩ Tuấn Hưng.

Ca sĩ Tuấn Hưng thông báo mẹ qua đời sau thời gian điều trị bệnh ung thư vào tối 15/11

Vài tiếng trước, Tuấn Hưng đăng bức ảnh xúc động bên mẹ

Dàn sao Việt là ca sĩ Bằng Kiều, Quốc Thiên, Văn Mai Hương, Tiến Luật... đã gửi lời chia buồn tới gia đình của ca sĩ Tuấn Hưng

Vào tháng 7/2025, ca sĩ Tuấn Hưng từng đăng tải hình ảnh xuống tóc ở núi Yên Tử. Anh quyết định cạo đầu với mong muốn mẹ có sức khỏe tốt hơn. Thời điểm đó, mẹ của Tuấn Hưng được điều trị ung thư tại bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Ca sĩ từng trải lòng: "Tóc có thể mọc lại, nhưng tuổi mẹ thì không. Xin cho mẹ mạnh mẽ thêm mỗi ngày. Xin cho con đủ lòng an để đi tiếp, vừa làm con trai hiếu nghĩa, vừa làm người đàn ông biết sống thật".

Cách đây không lâu, Tuấn Hưng chia sẻ hình ảnh mẹ nhập viện ở Bệnh viện Ung bướu Hà Nội và viết: "Mẹ đau một, con đau xót nghìn lần, nên mẹ phải vững tâm vượt qua bạo bệnh nhé. Con yêu mẹ". Tuấn Hưng chia sẻ anh không cần bất cứ điều gì ngoài sức khỏe của cha mẹ, vợ con.

Vào đầu tháng 11/2025, Tuấn Hưng chia sẻ phải vội vã bay về nước, huỷ 2 đêm diễn tại Berlin (Đức) và Budapest (Hungary) sau khi nhận được các cuộc gọi liên tiếp từ bác sĩ và gia đình về tình trạng của mẹ.

Trước khi qua đời, mẹ của Tuấn Hưng được điều trị tại Bệnh viện Ung bưới Hà Nội

Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Tuấn Hưng không ít lần nghẹn ngào khi nhắc về mẹ. Anh từng ôm mẹ bật khóc ngay trên sân khấu liveshow. Kể từ khi lập gia đình, Tuấn Hưng từng chia sẻ rằng vợ anh và mẹ ruột rất hòa hợp. Nam ca sĩ cho rằng mọi việc đều có thể dung hòa nếu người đàn ông biết sắp xếp công việc hợp lý và giữ gìn mối quan hệ trong gia đình.

Ca sĩ Tuấn Hưng đã ở cạnh để chăm sóc mẹ trong suốt thời gian qua