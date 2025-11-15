HIEUTHUHAI lộ cả bắp tay bầm tím sau 4 tháng "ở ẩn", nhưng hành động sau đó mới là thứ khiến fan "mất kiểm soát"

Một trong những sự kiện hot cuối tuần, thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả là WATERBOMB HOCHIMINH D-1, diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc. Ngoài những nghệ sĩ nước ngoài như Sandara Park, Kwon Eunbi, Skull&Haha, tlinh, Tempest... thì HIEUTHUHAI nổi bật trong dàn sao Việt biểu diễn khuấy đảo không khí.

HIEUTHUHAI xuất hiện trong trang phục đơn giản nhưng nổi bật, visual soi cận cũng khó tìm được điểm chê. Những người theo dõi HIEUTHUHAI sẽ nhận ra dạo gần đây anh ít đi diễn, hạn chế xuất hiện trong các hoạt động giải trí nên lần "tái xuất" này của nam rapper gây chú ý hơn cả. Trên sân khấu, HIEUTHUHAI vẫn nhún nhảy, "cà hẩy" nhiệt tình và còn vén áo để "flex" cơ bụng săn chắc. Cứ hừng hực cỡ này, hỏi sao tiết mục của HIEUTHUHAI khiến fan hú hét "um sùm", khuấy động không khí tưng bừng của WATERBOMB HOCHIMINH D-1.

HIEUTHUHAI vén áo khoe cơ bụng săn chắc, khán giả hú hét đứng không vững

Lâu rồi mới thấy HIEUTHUHAI xuất hiện ở một sự kiện âm nhạc

Nam ca sĩ hào hứng "quẩy" cùng khán giả

HIEUTHUHAI khiến không khí "nóng" thêm 100 độ khi vén áo khoe body

Hội chị em thi nhau "um sùm" vì khoảnh khắc này của HIEUTHUHAI

Nam ca sĩ "chơi lớn" quá!

Bức ảnh hot nhất tối nay là đây!

Thế nhưng, một điều khiến khán giả chú ý nhất chính là cách tay bầm tím, lộ rõ dấu vết lạ của HIEUTHUHAI. Không để người hâm mộ thêm hoang mang, HIEUTHUHAI vội vàng giải thích những vết bầm tím là do tập gym sau đó giãn cơ chứ không phải vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng hay trúng gió. Sau đó, HIEUTHUHAI còn vui vẻ giao lưu và tiếp tục hát để phục vụ khán giả, thần sắc anh cũng rất tươi tắn, vui vẻ chứ không có dấu hiệu đau đớn hay mệt mỏi.

HIEUTHUHAI lên tiếng giải thích dấu vết lạ ở cánh tay

HIEUTHUHAI tiết lộ vết bầm tím ở tay là do giãn cơ khi tập gym

HIEUTHUHAI trấn an người hâm mộ "dấu vết lạ" không quá nghiêm trọng

HIEUTHUHAI vẫn vui vẻ, tinh thần thoải mái để nhún nhảy với người hâm mộ

Ngày 16/11, WATERBOMB HOCHIMINH sẽ tiếp nối với dàn sao siêu khủng gồm Jay Park, EXID, Hwasa, B.I, Tóc Tiên, SOOBIN, Chi Pu, All(H)ours và Quang Hùng MasterD.

WATERBOMB 2025 chính thức cập bến TP. Hồ Chí Minh, mang theo bữa tiệc âm nhạc "nước" siêu khủng mà bạn không thể ngồi yên! Hai ngày 15 và 16/11 tại Vạn Phúc City, hàng loạt nghệ sĩ và DJ đình đám sẽ cùng bạn "cháy" hết mình giữa những màn té nước cuồng nhiệt. Súng nước bật chế độ on, outfit sẵn sàng ướt, tinh thần chiến hết cỡ – đây chính là cuộc chiến vui nhất mùa hè này!

Mua vé ngay để không bỏ lỡ lễ hội khiến cả thành phố phải "ướt át"!