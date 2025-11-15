Chưa bao giờ thấy "Nữ thần WATERBOMB" kín thế này!

Kwon Eunbi là có thể nói là 1 hiện tượng bất ngờ khi vụt sáng nhờ những màn trình diễn nóng bỏng tại WATERBOMB. Cô chính là linh hồn của đại nhạc hội nước, lúc nào cũng “đốt mắt” khán giả bằng vũ đạo sexy cùng trang phục cắt xẻ táo bạo, tôn lên body chuẩn chỉnh từng centimet và vòng 1 cực khủng.

Chính vì vậy, khán giả Việt cũng rất ngóng chờ màn trình diễn của ca sĩ 30 tuổi tại WATERBOMB HO CHI MINH CITY 2025. Và cuối cùng, Kwon Eunbi cũng đã xuất hiện và mang đến loạt hit Crazy In Love, Underwater, Door… Cô vẫn trình diễn vũ đạo gợi cảm nhưng độ sexy phần nào đã giảm bớt bởi trang phục… quá kín đáo, chỉ như biểu diễn tại các sự kiện thông thường, thiếu hẳn sự "hở hang" đối với 1 lễ hội nhạc nước.

Có thể nói đây chính là trang phục nhiều vải nhất trong số những trang phục Kwon Eunbi diện trước giờ tại WATERBOMB. Cả áo khoác, croptop lẫn chân váy đều mang sắc đen, “nuốt” hết dáng của nữ idol và khiến cô bị lu mờ trên sân khấu. Có lẽ thế mà Kwon Eunbi đã không đem đến được phản ứng sân khấu bùng nổ như mong đợi.

Đây là lần đầu tiên "Nữ thần WATERBOMB" Kwon Eunbi đến Việt Nam biểu diễn

Khán giả đã rất mong đợi vào màn trình diễn cũng như việc nữ ca sĩ sẽ mặc gì trong đại hội nhạc nước

Sở hữu thân hình gợi cảm nhưng lần này, Kwon Eunbi lại diện 1 set đồ kín đáo, đơn giản và toàn bộ là màu đen

Trang phục này kém tạo bạo hơn hẳn những trang phục khác của cô tại WATERBOMB, cũng thiếu sự gợi cảm cho sự kiện này

Không những thế, vũ công phụ họa cũng mặc sắc đen

Điều này khiến trong 1 số khoảnh khắc, Kwon Eunbi như "chìm nghỉm" giữa sân khấu

Trong khi ở các WATERBOMB khác, nữ ca sĩ có cả 1 bộ sưu tập trang phục gợi cảm "đốt mắt"

Không thể không kể đến trang phục đỏ trắng "để đời" tại WATERBOMB SEOUL tháng 7 vừa qua

Dù vậy, cựu trưởng nhóm IZ*ONE vẫn có những điểm mạnh “gây thương nhớ” với khán giả Việt trong màn chào sân này như nhan sắc xinh đẹp, làn da trắng phát sáng. Vũ đạo và giọng hát của cô vẫn là điểm sáng, đủ đem đến bầu không khí sôi động tại đại nhạc hội nước WATERBOMB HO CHI MINH CITY 2025.

Kwon Eunbi vẫn rất xinh đẹp và trình diễn cực "cháy"

Kwon Eunbi sinh năm 1995, từng là trưởng nhóm IZ*ONE từ 2018-2021. Sau khi nhóm nhạc tan rã, cô hoạt động solo nhưng không tạo được dấu ấn đáng kể. Đến năm 2023, nữ idol có màn trình diễn để đời tại WATERBOMB. Tiết mục của Kwon Eunbi đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, tạo nên một cơn sốt, khiến cô trở thành “nữ thần gợi cảm” thế hệ mới của làng giải trí Hàn Quốc. Kwon Eunbi tiết lộ thu nhập của mình đã tăng vọt theo tỷ lệ 3:7 sau sự kiện này và thậm chí đã mua được tòa nhà trị giá 2,4 tỷ won (45 tỷ đồng) vào tháng 3/2024.

Trong năm nay, Kwon Eunbi tiếp tục là tâm điểm của WATERBOMB SEOUL diễn ra vào đầu tháng 7 vừa qua. Cô biểu diễn các ca khúc như Crazy in Love, Rumor với vũ đạo quyến rũ, kết hợp cùng vũ công nam, và diện những trang phục táo bạo. Mặc dù còn gây nhiều tranh cãi về trang phục có phần quá hở hang nhưng màn trình diễn của Kwon Eunbi đã "càn quét" mạng xã hội, đạt hơn 70 triệu lượt xem trên Weibo, lọt top tìm kiếm nóng chỉ trong vài giờ.

Tuy nổi lên nhờ Waterbomb song Kwon Eunbi cũng gây ra sự tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng trang phục của cô quá hở hang và phản cảm. Kwon Eunbi còn phải đối mặt với tình trạng bị quấy rối tình dục trên mạng xã hội, với những bình luận tiêu cực xoáy mạnh vào cơ thể cô. Ngoài ra, nữ idol còn phải chịu áp lực lớn khẳng định tên tuổi, ra sản phẩm chất lượng để thoát khỏi cái bóng quá lớn của Waterbomb.

Tên tuổi Kwon Eunbi gắn liền với WATERBOMB

Tháng 11 này, TP.HCM sẽ chính thức bước vào một trong những thời điểm bận rộn nhất năm khi đại hội WATERBOMB sẽ lần đầu tiên đặt chân tới Việt Nam. Hai ngày 15-16/11 tại Vạn Phúc City sẽ chứng kiến hàng loạt tên tuổi quốc tế và Vpop cùng biểu diễn trên một sân khấu, biến nơi đây thành tụ điểm âm nhạc - giải trí được đón chờ nhất nhì của mùa lễ hội cuối năm.

Line-up lần này được đánh giá là cực “khủng”: từ Bi Rain, Jay Park, Hwasa, EXID, Shownu X Hyungwon (MONSTA X), Sandara Park, B.I, Kwon Eun Bi… cho đến dàn nghệ sĩ Việt đình đám gồm Tóc Tiên, Chi Pu, SOOBIN, MIN, tlinh, Quang Hùng MasterD… Ngoài ra, dàn DJ làm chủ cuộc chơi âm nhạc lần này cũng đã lộ diện là ZB & ATION, Glory, INSIDECORE, TPA, DCR Milda, T-Tina & Kaziann, VA & Henry Maze.