Hoảng hồn tin rapper J. qua đời vì tai nạn giao thông kinh hoàng, nhưng sự thật sau đó còn sốc hơn

Hồi cuối tháng trước, thông tin nam rapper người Trung Quốc - Hài Tử Vương Jake - qua đời trong 1 vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ở Mỹ đã gây chấn động toàn cõi mạng. Mẹ nam rapper cũng đã đăng cáo phó thể hiện niềm tiếc thương vô hạn: "Con trai yêu Văn Bác (tên thật của Jake) đã qua đời. Cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của bạn bè, người thân dành cho con trai tôi trong suốt thời gian qua. Mong con được yên nghỉ, luôn được hạnh phúc ở thế giới bên kia".

Thế nhưng, tới sáng 15/11, tờ Sinchew đưa tin, rapper sinh năm 1997 vừa... bất ngờ đăng thông báo nóng trong nhóm fan để chính thức công bố về màn trở lại làng nhạc. Động thái này khiến công chúng sốc nặng, không hiểu nổi chuyện gì vừa mới diễn ra.

Thì ra Jake vẫn sống mạnh khỏe sau vụ tai nạn ô tô ở Mỹ. Trong bài đăng mới đây, nam rapper 9X cho biết sau vụ tai nạn xe hơi, anh bị mất điện thoại nên không thể liên lạc với người khác. Khi đọc được tin tức về cái chết của mình trên mạng thì mọi chuyện đã lan truyền quá xa. Lý do anh quyết định không đính chính suốt gần 3 tuần qua là do còn bận thu thập nhiều tài liệu quan trọng và muốn dùng khoảng thời gian yên bình vừa qua để hoàn thành album mới. Đồng thời, Jake... phủ nhận luôn thông tin mẹ mình đã đăng cáo phó lên mạng.

Thì ra Jake vẫn còn sống sau vụ tai nạn giao thông hồi tháng trước

Động thái mới đây của Jake đã khiến anh phải hứng chịu "cơn mưa gạch đá" từ công chúng. Nhiều khán giả nhận định, nam rapper sau thời gian hoạt động nghệ thuật không mấy hiệu quả đã phải dùng chiêu trò để đánh bóng cho tên tuổi của bản thân.

Trước đó, các trang báo lớn nhỏ xứ Trung đồng loạt loan tin, Jake qua đời hôm 20/10 tại Mỹ trong vụ tai nạn giao thông. Theo nguồn tin, nam rapper 28 tuổi gặp sự cố kinh hoàng khi đang di chuyển trên đường cao tốc. Vụ va chạm đã khiến phần đuôi chiếc xe của Jake bị hư hỏng nặng. Vào thời điểm đó, bạn bè Jake đang ngồi trên chiếc xe khác. Mặc dù họ nghe thấy tiếng va chạm mạnh của xe Jake nhưng lại không thể dừng lại ngay vì phương tiện đang lưu thông trên đường cao tốc. Khi bạn bè quay lại hiện trường vụ tai nạn, Jake đã nằm trong đống đổ nát. Phải tới nay, công chúng mới biết được Jake vẫn còn sống sót sau vụ tai nạn.

Hình ảnh từ hiện trường vụ tai nạn khiến công chúng không khỏi bàng hoàng

Jake sinh năm 1997, là 1 rapper kiêm nhà sáng tạo nội dung. Năm 2018, anh ký hợp đồng với công ty Modern Sky và chính thức hoạt động với tư cách 1 rapper. Nam nghệ sĩ gen Z ra mắt làng giải trí với mini album đầu tay mang tên kid king. Sau đó, anh tiếp tục xuất hiện trong show tài năng Minh Nhật Chi Tử mùa 2. Âm nhạc của Jake khá kén người nghe nhưng lại được nhiều đồng nghiệp trong giới đánh giá rất cao.

Nam rapper đã hoạt động được khoảng 7 năm ở trong showbiz

Nguồn: Sinchew