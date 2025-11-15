“Mắc kẹt” trong cơ thể cao 1m26

Trần Xuân Tiến sinh năm 1993, quê Đắk Lắk, từng là sinh viên ngành Mỹ thuật Đa phương tiện, Đại học FPT Arena trước khi bước vào con đường diễn xuất.

Xuân Tiến gây chú ý bởi chiều cao 1m26 và lối diễn dí dỏm, tự nhiên và là cựu thành viên của nhóm hài DAMtv, được chú ý bởi hàng loạt sản phẩm triệu view như: Gái già lắm chiêu, Vệ sĩ tiểu thư và thằng khờ, Người trong giang hồ…

Nam diễn viên cho biết từ khi còn nhỏ đã nhận ra sự khác biệt của cơ thể mình. Anh kể trên báo Thanh Niên: “Khi vào lớp 1 tôi đã biết mình không giống một người bình thường rồi. Từ việc leo lên ghế ngồi cũng khó hơn bạn bè, đeo cặp đi học cũng thấy nặng nề hơn.

Đến cấp 2 đi học xa nhà hơn thì tôi tự chạy xe đạp, nhìn chiếc xe đạp của mình nhỏ hơn xe đạp của bạn bè thì cũng đã khác biệt. Lên cấp 3, đi học xa nhà hơn nữa thì sự khác biệt càng rõ, khi đó mình bắt đầu biết mắc cỡ là gì”.

Diễn viên Trần Xuân Tiến.

Về nguyên nhân chỉ cao 1m26, Xuân Tiến chia sẻ trên Tạp chí Tri Thức Znews: “Do một vài trục trặc lúc lọt lòng, cộng thêm thuốc thang trong 2 năm đầu đời nên mình chậm lớn rồi ‘đóng đinh’ luôn ở chiều cao này”.

Suốt tuổi thơ và thời đi học, anh đối mặt với hàng ngàn lời soi mói, châm chọc, kỳ thị. Khi trưởng thành, mâu thuẫn tâm lý càng lớn hơn vì “tâm lý thì phát triển nhưng cơ thể lại đứng yên”, khiến anh nhiều lần tự hỏi vì sao mình phải chịu những khác biệt ấy.

Tuy nhiên, hiện tại đã học cách đối diện với sự thật, thay vì trốn tránh: “Tới giờ tôi hết tự ti rồi… Cái khiến mình tự ti nhiều khi lại là ưu điểm mà mình không biết”, anh chia sẻ trong chương trình “Sao dị bà” cùng diễn viên Ngọc Phước.

Chẳng những vậy, chính ngoại hình khác biệt của anh lại trở thành điểm mạnh, giúp anh được nhiều người biết đến, yêu mến khi tham gia DAMtv.

Sống kín tiếng sau mối tình gây bão mạng

Về đời tư, chuyện tình giữa Xuân Tiến và người mẫu Lê Thanh Thảo (top 10 Vietnam’s Next Top Model 2012) từng là tâm điểm mạng xã hội khi Xuân Tiến cao 1m26 còn Thanh Thảo 1m78.

Họ yêu nhau từ năm 2013. Cặp đôi công khai nhiều khoảnh khắc tình cảm, nhưng cũng đối diện với vô số lời chế giễu, cho rằng họ “dựa vào nhau để nổi tiếng” .

“Lúc đọc những lời không hay, chế giễu, chúng mình cảm thấy rất tủi thân, nhiều khi chỉ biết khóc”, Xuân Tiến kể về áp lực dư luận khi yêu người mẫu 1m78 trên tờ tạp chí Tri Thức Znews.

Nam diễn viên cao 1m26 từng gây chú ý bởi mối tình với bạn gái người mẫu cao 1m78.

Trong tình yêu này, anh nhiều lần mặc cảm vì khác biệt ngoại hình – thậm chí phải đợi bạn gái đến đón mỗi lần đi chơi vì không thể tự chạy xe như người bình thường. Cuối năm 2016, họ chia tay. Nguyên nhân được Xuân Tiến tiết lộ là vấp phải sự phản đối từ gia đình bạn gái. Cả hai muốn mọi chuyện kết thúc trong im lặng và đến nay vẫn giữ quan hệ bạn bè tốt.

Năm 2018, Xuân Tiến công khai hẹn hò với Thu Uyên (sinh năm 2000, Đắk Lắk). Cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc, tuy nhiên sau đó anh bất ngờ xóa toàn bộ ảnh với bạn gái trên mạng xã hội.

Không lâu sau, nam diễn viên liên tục đăng ảnh bên một cô gái khác với những lời ngọt ngào. Trả lời báo chí thời điểm đó, nam diễn viên 1m26 xác nhận đang “trong giai đoạn tìm hiểu” nhưng không muốn chia sẻ nhiều vì “tình cảm là chuyện riêng tư” và muốn bảo vệ sự bình yên cho người bên cạnh.

Song thời gian dài qua, Xuân Tiến không hề chia sẻ bất cứ thông tin nào về cuộc sống riêng tư lên mạng xã hội nữa. Anh cũng trở nên kín tiếng về đời tư mỗi khi được báo giới đặt câu hỏi.

Trên trang cá nhân, chỉ thấy nam diễn viên vẫn để chế độ độc thân, thường xuyên đăng tải những hình ảnh liên quan công việc. Từ lâu, nam diễn viên người Đắk Lắk lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh bên cạnh công việc diễn xuất. Tâm sự trên tờ Phụ nữ Việt Nam, nam diễn viên sinh năm 1993 cho biết, nghề diễn viên thu nhập bấp bênh, không ổn định nên anh làm kinh doanh.

Xuân Tiến cùng bố mẹ, vợ chồng người em trai và cháu.

Nam diễn viên hiện vẫn độc thân ở tuổi 32.

Dù nhìn xung quanh, bạn bè đều đã lập gia đình hoặc sự nghiệp vững vàng nhưng anh chàng không thấy đó là áp lực mà chọn cuộc sống nhẹ nhàng: “Sáng đi làm, tối về ngủ một giấc tới sáng, không nợ nần là được rồi”, anh bày tỏ với báo Phụ nữ Việt Nam.

Dù còn nhiều trăn trở, Xuân Tiến vẫn giữ tâm thế lạc quan, tự tin hơn vào bản thân và tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật mà anh yêu thích.