Làm gì có thí sinh thi Đại học nào đẹp và nổi tiếng như Song Hye Kyo!

Năm 1999, cả showbiz Hàn Quốc xôn xao không phải vì một bộ phim ra mắt, mà vì một sự kiện học đường vô cùng bình thường: Song Hye Kyo đi thi Đại học. Vào thời điểm đó, nữ diễn viên đã là một gương mặt quen thuộc, khiến sự xuất hiện của cô tại trường thi trở thành một sự kiện tầm cỡ, chứng minh nhan sắc tuổi 18 của cô quả thực xứng đáng được "phong thần"!

Khác với các thí sinh khác, sự xuất hiện của cô đã tạo ra một "vòng vây" truyền thông và người hâm mộ không hề nhỏ. Dù chỉ diện trang phục đơn giản, để mặt mộc và tóc xõa tự nhiên nhưng Song Hye Kyo vẫn tỏa sáng rực rỡ. Nhan sắc tuổi 18 của cô được đánh giá là hoàn toàn tự nhiên, thanh tú và mang vẻ đẹp thuần khiết không thể trộn lẫn. Đoạn clip ngày hôm đó đã trở thành "tư liệu lịch sử" hot lại mỗi mùa thi đại học ở Hàn Quốc.

Điều đặc biệt là không chỉ có phóng viên mà cả một lượng lớn fan hâm mộ cũng đã có mặt từ rất sớm để cổ vũ và tặng quà cho Song Hye Kyo. Fan mang theo băng rôn cổ vũ, liên tục dúi vào tay nữ diễn viên những món quà nhỏ. Nữ diễn viên cũng liên tục cúi đầu cảm ơn, đáp lễ lại sự quan tâm của mọi người. Tầm ảnh hưởng của cô gái 18 tuổi đã báo trước một sự nghiệp huyền thoại. Dù đã trải qua nhiều thăng trầm, Song Hye Kyo vẫn giữ vững danh hiệu "nữ thần nhan sắc" của showbiz Hàn.

Song Hye Kyo sinh năm 1981, là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc, được mệnh danh là “tượng đài nhan sắc không tuổi” và “nữ hoàng phim truyền hình châu Á”. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu tuổi teen, trước khi gây tiếng vang qua loạt phim đình đám như Trái tim mùa thu (2000), Ngôi nhà hạnh phúc (2004), Gió mùa đông năm ấy (2013), Hậu duệ mặt trời (2016) và The Glory (2022–2023). Nhờ diễn xuất tinh tế cùng khí chất sang trọng, Song Hye Kyo không chỉ là ngôi sao được yêu mến ở Hàn Quốc mà còn là biểu tượng văn hóa Hallyu toàn cầu.

Về đời tư, Song Hye Kyo từng có nhiều mối tình được công chúng quan tâm, đặc biệt là cuộc hôn nhân “thế kỷ” với Song Joong Ki sau khi hợp tác trong Hậu duệ mặt trời. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài chưa đầy hai năm, và vụ ly hôn năm 2019 trở thành tâm điểm truyền thông toàn châu Á. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn giữ phong thái kín tiếng, tập trung vào công việc và tái khẳng định vị thế bằng loạt vai diễn trưởng thành, sâu sắc.

