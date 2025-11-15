Những ngày qua, nghệ sĩ Việt Hương bất ngờ bị réo gọi trên mạng xã hội khi thương hiệu mỹ phẩm Hương Thị gắn với hình ảnh của cô đang vướng phải nhiều tranh luận. Trước luồng thông tin trái chiều, ông xã Việt Hương đã chia sẻ kết quả kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm như một động thái phủ nhận các nghi vấn đang lan truyền. Dù chưa có kết luận cuối cùng, nhất cử nhất động của vợ chồng Việt Hương vẫn đang thu hút sự chú ý từ khán giả.

Giữa lúc thông tin dồn dập, câu hỏi "Việt Hương đang ở đâu?" được bàn luận khá nhiều. Theo ghi nhận, vài ngày trước, nữ nghệ sĩ vẫn xuất hiện trên livestream để bán bánh ngọt. Việt Hương cũng duy trì lịch sinh hoạt và công việc bình thường, không có dấu hiệu "ở ẩn" hay tạm dừng hoạt động. Mới đây nhất, Việt Hương còn thông báo sẽ gặp mặt khán giả trong một vở kịch diễn ra tại TP.HCM, cho thấy lịch trình của cô vẫn tiếp tục diễn ra như kế hoạch.

Mới đây, Việt Hương kêu gọi khán giả mua vé ủng hộ vở kịch mà cô sẽ diễn vào ngày 16/11 tại TP.HCM

Động thái mới nhất của chồng Việt Hương giữa lúc thương hiệu gia đình bị gọi tên

Từ năm 2021, Việt Hương và chồng là nhạc sĩ Hoài Phương đã quyết định về Việt Nam sinh sống hẳn sau nhiều năm ở Mỹ. Từ đó đến nay, nghệ sĩ tập trung cho gia đình và mở rộng công việc kinh doanh, từ ẩm thực, bánh ngọt đến các sản phẩm thương hiệu cá nhân. Việt Hương chọn cách cân bằng cuộc sống, dành thời gian cho con, cho gia đình và thử sức với những lĩnh vực mới mà cô có thể trực tiếp quản lý. Bên cạnh việc kinh doanh, Việt Hương vẫn hoạt động nghệ thuật có chọn lọc, tham gia các dự án sân khấu, phim ảnh hoặc livestream giao lưu cùng khán giả.

Chồng Việt Hương về Việt Nam và sát cánh bên vợ trong rất nhiều hoạt động

Việt Hương từng chia sẻ về khối tài sản khủng: "Tôi bắt đầu con đường nghệ thuật khá sớm, năm 15 tuổi bắt đầu đi hát, đến khi 21 tuổi đã tự mua được xe riêng cho mình. 5 năm sau, khi tên tuổi đã được biết đến rộng rãi hơn, tôi bắt đầu để dành tiền làm kinh doanh, đầu tư bất động sản. Nhiều người nhìn cho rằng tôi là đại gia, nhưng tôi nghĩ là mọi người yêu quý mình nên nói vậy thôi, chứ tôi không phải đại gia ngầm đâu. Cũng nhiều người nói vì giàu nên hay từ thiện, nhưng tôi luôn làm việc vì cái tâm, ít tiền cũng có kiểu từ thiện theo kiểu ít tiền".

Nữ diễn viên tiết lộ nguồn thu không đến từ việc làm nghệ thuật mà còn klaf kinh doanh, bất động sản: "Tôi nói thật, bây giờ tôi ngưng làm ở nhà cũng không chết đói vì từ bé tôi đã ra đường buôn bán, giờ buôn đất đủ sống rồi. Mới hôm qua tôi trúng miếng đất lời 2 tỉ đồng".

Trong bối cảnh thương hiệu mỹ phẩm đang được cộng đồng mạng nhắc tên, mọi thông tin liên quan đến Việt Hương dễ gây chú ý hơn bình thường. Trong thời điểm nhiều thông tin xuất hiện đan xen, khán giả được khuyến cáo nên tỉnh táo, chọn lọc nguồn tin và chỉ dựa trên các thông báo chính thức để tránh hiểu lầm không đáng có.