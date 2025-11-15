Chuyện yêu đương của các cặp đôi nghệ sĩ là topic luôn thu hút sự chú ý, bàn tán nhiệt tình của cư dân mạng. Mới đây, hội "cú đêm" đã săn được bức ảnh hot của Anh trai OgeNus - học trò Big Daddy.

Theo đó, trên trang Threads có tick xanh của OgeNus bất ngờ xuất hiện bức ảnh anh được một cô gái hôn má. Điều đáng nói là OgeNus còn đính kèm dòng trạng thái rất tình tứ: "Happy Birthday em bé của chồng. AYENL", trong đó cụm "AYENL" được cư dân mạng đoán là viết tắt của "Anh yêu em nhiều lắm". Đây là lần hiếm hoi Anh trai này công khai chuyện tình cảm như thế này nên dân tình bàn tán sôi nổi.

Nhanh như chớp, danh tính cô gái xuất hiện trong bức ảnh của OgeNus cũng được các "thám tử showbiz" tìm ra. Không ai xa lạ, nữ chính chính là TikToker quen mặt CiiN. Trùng hợp, hôm qua cũng là ngày CiiN tổ chức sinh nhật. Đáng nói hơn, cô gái trong ảnh của OgeNus và CiiN diện trang phục y hệt nhau, từ chiếc nón trắng đến áo hồng không lệch đi đâu được. Với loạt hint rõ như ban ngày này, cư dân mạng đã có cơ sở cho rằng đây là cặp đôi mới của Vbiz.

Ngay sau khi bức ảnh thân mật được công khai, netizen bàn tán trái chiều. Nhiều "fan cứng" của OgeNus tỏ ra bất ngờ, có cả phản đối khi idol hẹn hò. Đến sáng 15/11, OgeNus đã xoá bức ảnh kia còn CiiN chưa có chia sẻ mới về mối quan hệ này.

OgeNus công khai bức ảnh được bạn gái hôn má vào tối muộn

Cư dân mạng nhanh chóng soi ra nhân vật nữ chính là TikToker CiiN

CiiN tên thật là Bùi Thảo Ly, sinh năm 1997, cô là TikToker quen mặt với cư dân mạng. Cô có 16 triệu người theo dõi trên nền tảng TikTok, tài khoản Instagram cũng có 2 triệu người theo dõi. Cô nổi tiếng bởi những clip ăn diện gợi cảm nhún nhảy tạo trend. Ngoài ra, CiiN còn gây chú ý khi là là mỹ nhân dao kéo nổi tiếng, nhiều lần công khai chuyện chỉnh sửa để có nhan sắc. CiiN từng có thời gian hẹn hò Ngô Đình Nam - nhân vật cũng sở hữu 6 triệu người theo dõi trên MXH. Tuy nhiên, vào đầu năm 2025, cả hai đã đường ai nấy đi.

Sắc vóc nóng bỏng của cô gái được cho là bạn gái hiện tại của OgeNus

OgeNus có tên thật Nguyễn Tuấn Duy, sinh năm 1997. Anh chàng từng tham gia Rap Việt mùa 1 nhưng không được các HLV lựa chọn. Quay lại chương trình vào mùa 3, OgeNus khiến BGK lẫn các vị HLV ấn tượng hơn vì sự cố gắng của mình, thậm chí JustaTee còn nhận xét nhìn chàng trai này lại nghĩ đến bản thân hồi trẻ. Anh là học trò của Big Daddy. OgeNus từng thử sức ở lĩnh vực diễn xuất khi tham gia vào dự án phim học đường Friend Zone năm 2019. Bên cạnh đó, nam rapper còn từng có thời gian làm thực tập sinh tại FNC Entertainment - một công ty giải trí của Hàn Quốc. Hiện tại, OgeNus đang tham gia chương trình Anh Trai Say Hi.

OgeNus từ trước đến nay có đời tư khá kín tiếng

Anh gây chú ý khi góp mặt trong Anh Trai Say Hi 2025



