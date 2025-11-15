Nhiều ngôi sao châu Á đánh mất niềm tin của công chúng và trở thành "cái gai" trong mắt dư luận sau khi dính bê bối ngoại tình. Nữ ca sĩ Kinoshita Haruna (cựu thành viên NMB48) là 1 cái tên trong số đó. Từng được nhiều khán giả yêu quý, kỳ vọng thành ngôi sao hàng đầu trên bầu trời nghệ thuật nhưng rồi Kinoshita đã tự tay hủy hoại tiền đồ tươi sáng vì scandal cướp chồng của chị gái đồng nghiệp.

Kinoshita Haruna sinh năm 1998, chính thức bước chân vào làng giải trí Nhật Bản khi chỉ mới 12 tuổi. Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, cô bị phanh phui bê bối giật chồng của chị gái thành viên cùng nhóm - Muro Kanako. Tuy 2 nữ idol khi ấy cùng là thành viên nhóm nhạc nữ NMB48 nhưng lại thuộc 2 đội khác nhau. Bê bối nổ ra sau khi tờ Shūkan Bunshun tung ra loạt ảnh bằng chứng về mối quan hệ sai trái của Kinoshita Haruna và CEO A - anh rể của Muro Kanako. Đáng nói, lúc này Kinoshita Haruna chỉ mới... 17 tuổi nhưng đã ngang nhiên có hành vi ngoại tình gây phẫn nộ trong dư luận.

Trong loạt ảnh gây chấn động lúc bấy giờ, Kinoshita Haruna và CEO A được bắt gặp tận hưởng những phút giây lãng mạn bên nhau ở nhiều địa điểm, thậm chí còn dắt nhau vào khách sạn cao cấp. Nguồn tin cho biết thêm Kinoshita Haruna đã xuất hiện ở gần khu vực nhà riêng của CEO A từ trước đó.

Kinoshita ngang nhiên giật chồng của chị gái đồng nghiệp khi mới 17 tuổi. Thời điểm ấy, cô và nhân tình đã lọt vào ống kính của các tay săn ảnh khi cùng nhau vào khách sạn

Kinoshita Haruna (bên trái) và Muro Kanako cùng hoạt động trong nhóm NMB48 nhưng thuộc 2 đội khác nhau



Kinoshita trở thành "cái gai" trong mắt của khán giả sau khi dính scandal "quan hệ ngoài luồng"

Giữa thời điểm "nước sôi lửa bỏng", vợ vị doanh nhân đã vào tận trang cá nhân của Kinoshita để dằn mặt: "Cứ ngoại tình rồi khiến tôi phải ly dị đi nhé". Muro Kanako cũng hé lộ thêm tình trạng mối quan hệ của chị gái và anh rể vào thời điểm đó: "1, 2 tháng trước, chị gái tôi và anh rể vẫn còn mặn nồng nhưng giờ tự nhiên mọi chuyện lại trở nên vô cùng kỳ lạ".

Sau khi scandal nổ ra, hình tượng đẹp đẽ về 1 Kinoshita Haruna vừa ngọt ngào vừa dễ thương đã tan thành mây khói trong mắt công chúng. Công chúng công kích nữ thần tượng dữ dội trên mọi mặt trận. Và kết quả, vài tháng sau khi bị vạch trần bê bối chấn động, Kinoshita đã chính thức rời khỏi NMB48.

Kinoshita Haruna rời nhóm trong ê chề sau khi bị tấn công dữ dội vì bê bối giật chồng

Kinoshita Haruna và CEO A quyết định về chung 1 mái nhà bất chấp làn sóng phản đối dữ dội từ công chúng xứ sở hoa anh đào. Họ chính thức tổ chức hôn lễ vào năm 2018 và đón quý tử chỉ sau đó 1 năm. Thế nhưng cuộc hôn nhân này cũng chẳng duy trì được bao lâu. Tới năm 2022, Kinoshita Haruna bất ngờ thay đổi phần giới thiệu bản thân trên trang cá nhân từ tình trạng "đã kết hôn" thành "mẹ đơn thân", qua đó xác nhận chuyện ly dị CEO A sau 4 năm làm đám cưới. Cùng thời điểm đó, CEO A cũng công khai ảnh thân mật, tình tứ với cô gái khác, cho thấy anh không còn chút luyến tiếc nào với vợ cũ Kinoshita Haruna.

Sau khi rời nhóm vì bê bối ngoại tình, Kinoshita Haruna cũng hết đường trở lại hoạt động trong showbiz. Tới tháng 3/2020, cô mở 1 kênh YouTube cá nhân với hy vọng gây chú ý trở lại nhưng không thành công.

Kinoshita đã rời xa làng giải trí và không còn nhận được sự chú ý từ công chúng

