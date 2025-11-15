Lý Quốc Lân sinh năm 1954, là diễn viên phim giờ vàng kỳ cựu của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc) nói chung và đài TVB nói riêng. Ông được yêu mến qua các tác phẩm của như Thiên Long Bát Bộ, Sóng Gió Gia Tộc, Cung Tâm Kế, Sức Mạnh Tình Thân... Trong đó, vai Cưu Ma Trí trong Thiên Long Bát Bộ bản 1997 được xem là vai diễn để đời của Lý Quốc Lân.

Một thời, Lý Quốc Lân là "ông trùm vai phụ" giàu có bậc nhất showbiz xứ Hương Cảng. Tuy nhiên, nam diễn viên này đã tán gia bại sản vì ham mê đầu tư cổ phiếu và cuối cùng mắc nợ 260.000 USD (gần 6,9 tỷ đồng). Sau khi trắng tay và thất nghiệp dài hạn trong showbiz vì tuổi tác quá lớn và danh tiếng sa sút, Lý Quốc Lân chuyển sang livestream bán hàng mưu sinh nhiều năm qua. Tuy nhiên, ông vô số lần rơi vào cảnh ê chề nói ra rả suốt 8 tiếng đồng hồ, thâu đêm suốt sáng nhưng chẳng nhận được đơn đặt hàng nào. Nếu không bán được hàng, Lý Quốc Lân chỉ có thể nhận thù lao ít ỏi là 200 NDT (khoảng 720.000 đồng).

Lý Quốc Lân có vai diễn để đời Cưu Ma Trí trong Thiên Long Bát Bộ

Do không thể cạnh tranh với rừng sao danh tiếng đổ xô livestream bán hàng, Lý Quốc Lân chuyển sang làm nội dung trải nghiệm gây sốc, mukbang những món ăn kỳ dị mà không phải ai cũng dám thử trên mạng xã hội.

Ông từng khiến công chúng choáng váng, lo lắng khi ban ngày phát sóng trực tiếp ăn cả mâm đồ ăn đầy ớt cay nồng, ăn lẩu phân bò hay uống nước ngâm mình được lấy từ suối nước nóng. Dù ăn đến nôn ói và toát mồ hôi, nam diễn viên 71 tuổi này vẫn không dừng lại. Đến tối, Lý Quốc Lân lại đẩy xe đi bán bò viên ở vỉa hè. Không chỉ vậy, Lý Quốc Lân còn nhận lời biểu diễn mua vui cùng dàn mỹ nữ, tái hiện lại các vai diễn kinh điển của ông ở các khu du lịch, danh lam thắng cảnh trên khắp Trung Quốc.

Lý Quốc Lân chẳng ngại mukbang những món ăn kỳ dị trên mạng xã hội để gây chú ý

Ông còn đi diễn mua vui ở các khu du lịch thắng cảnh trên khắp Trung Quốc

Nam diễn viên kỳ cựu phờ phạc, mệt mỏi đẩy xe đi bán bò viên ở lề đường

Cách kiếm tiền của Lý Quốc Lân gây ra không tranh cãi. Không ít người mỉa mai ông vì tiền mà bất chấp sỉ diện, làm những chuyện gây sốc trước công chúng. Dù bị chê bai hết thời, Lý Quốc Lân vẫn bỏ ngoài tai. Theo tờ HK01, sở dĩ nam diễn viên Thiên Long Bát Bộ vẫn cật lực kiếm tiền, không dám nghỉ ngơi an lạc tuổi già vì có gánh nặng gia đình. Ông phải chu cấp cho con gái đang du học ngành nghệ thuật Anh với mức phí năm lên đến hàng trăm nghìn HKD (tương đương hàng trăm triệu đồng), chưa tính sinh hoạt phí. Vợ nam diễn viên cũng bệnh tật, thuốc thang triền miên.

Theo tờ On, sau khi chuyển sang quay những nội dung kỳ lạ, mukbang những món không ai dám ăn dám uống, Lý Quốc Lân kiếm được không ít tiền. Gần đây, ông đã mua 1 căn biệt thự ở Tây Cống và 1 chiếc Mercedes-Benz. Khi được hỏi có muốn dừng lại nghỉ ngơi sau khi đã tậu được nhà đẹp xe sang hay không, Lý Quốc Lân cho biết ông vẫn muốn tranh thủ lúc còn khỏe mạnh kiếm tiền để tích lũy cho gia đình trong tương lai.

Lý Quốc Lân kiếm tiền bất chấp thể diện, tuổi tác vì gánh nặng học phí của con gái và bệnh tật của vợ

Nguồn: Sina, On, HK01