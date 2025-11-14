Lý Minh Đức là cái tên gây rúng động, được réo gọi nhiều nhất trên mạng xã hội vào đầu năm 2025, với màn quậy banh showbiz Trung Quốc. Anh liên tục livestream và đăng bài lên trang cá nhân "bóc phốt" nghệ sĩ này đến nghệ sĩ kia khiến Cbiz náo loạn. Trong đó, Lý Minh Đức không ngừng khóc kể, tố cáo đàn anh Mã Thiên Vũ chảnh chọe, lợi dụng mối quan hệ tình cảm với đạo diễn mà lạm quyền trong đoàn phim. Theo Lý Minh Đức, do anh vùng lên phản kháng nên đã bị Mã Thiên Vũ và thế lực tư bản đứng sau đoàn phim Tam Nhân Hành chèn ép, bắt nạt và phải giải nghệ. Đến tháng 2 cùng năm, hành vi thao túng dư luận, bạo lực của Lý Minh Đức bại lộ. Anh bị bắt, đi tù 6 tháng và bồi thường 200.000 NDT (hơn 730 triệu đồng) cho việc say xin, phá hoại tài sản người khác nhưng không chịu bồi thường.

Theo tờ Sohu, hành vi ngông cuồng, bóc phốt vô tội vạ của Lý Minh Đức gây ra hệ lụy nặng nề cho nhiều người. Ngu Thư Hân, Đinh Vũ Hề, Mạnh Tử Nghĩa, Lý Quân Nhuệ, nhóm Thời Đại Thiếu Niên Đoàn (TNT), Trương Khang Lạc, Mã Bách Toàn... lao đao, danh tiếng ảnh hướng vì vô duyên vô cớ bị Lý Minh Đức "tế sống" trên mạng. Tuy nhiên, thiệt hại nặng nề nhất là đoàn phim Tam Nhân Hành và Mã Thiên Vũ. Vì lời tố cáo của Lý Minh Đức, công sức của cả trăm người gồm diễn viên, nhân viên đoàn phim Tam Nhân Hành suýt đổ sông đổ bể, mất trắng tiền của. Trò chuyện với truyền thông mới đây, Mã Thiên Vũ không ngần ngại chỉ trích Lý Minh Đức dồn anh và ekip Tam Nhân Hành vào đường cùng.

Lý Minh Đức (phải) bóc phốt Mã Thiên Vũ, đoàn phim Tam Nhân Hành và nhiều nghệ sĩ trong showbiz tơi bời, khiến họ dính thị phi

Mã Thiên Vũ tâm sự màn làm loạn, bóc phốt Cbiz tơi bời của Mã Thiên Vũ khiến ekip Tam Nhân Hành bị buộc dừng quay, nhiều nhà đầu tư và quảng cáo vội rút vốn tháo chạy vì e ngại tương lai không được lên sóng của phim. Thời điểm đó, nhiều nhân viên và diễn viên trẻ trong đoàn lo lắng đến mức rửa mặt bằng nước mắt mỗi ngày vì bị vu vạ bắt nạt đồng nghiệp. Để dự án có thể tiếp tục quay, tất cả thành viên trong Tam Nhân Hành quyết định chấp nhận hứng chịu búa rìu vào thời điểm đó để loại bỏ Lý Minh Đức. Nhà sản xuất đã phải thế chấp nhà để có tiền quay cho xong dự án. Theo Mã Thiên Vũ, khi tìm người thay vai Lý Minh Đức, đoàn phim bị vô số nghệ sĩ từ chối vì không ai muốn liên quan tới 1 dự án phim dính tai tiếng. May mắn là đến phút cuối nam idol Tạ Hưng Dương đã đồng ý thế vai Lý Minh Đức.

"Một khi rơi vào vòng xoáy dư luận, việc chứng minh trong sạch gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Công chúng chỉ tin điều mà họ muốn. Tôi và ekip cả trăm người của Tam Nhân Hành bị dồn vào chân tường, tưởng như không có lối thoát nào cho chúng tôi vì làn sóng tẩy chay quá dữ dội. May mắn là mọi chuyện đã ổn, phim đã được lên sóng và ai là kẻ gây rối thực sự giờ mọi người cũng đã rõ", Mã Thiên Vũ nói.

Mã Thiên Vũ cho biết nhà sản xuất Tam Nhân Hành phải thế chấp nhà để có tiền tiếp tục quay dự án, các diễn viên và nhân viên rửa mặt bằng nước mắt mỗi ngày vì bị Lý Minh Đức tố cáo tiêu cực

Lý Minh Đức sinh năm 1996. Anh từng tham gia diễn xuất trong Cá Mực Hầm Mật (thành viên nhóm K&K Lãnh Sơn, biệt danh 97), Sống Không Dũng Cảm Uổng Phí Thanh Xuân (2018), Thân Ái Nhiệt Ái, Ngọc Cốt Dao... Lý Minh Đức từng bị bạn gái cũ đăng đàn bóc cả "biển phốt" nhân cách. Người tố cáo cho biết nam diễn viên này ngược đãi động vật dã man, phông bạt sự giàu có, không tôn trọng mọi người xung quanh và luôn thích đóng vai nạn nhân. Ngoài ra, cô gái còn chỉ trích Lý Minh Đức đào mỏ, sống bám phụ nữ và lăng nhăng.

Nam diễn viên này cũng có thái độ ngông cuồng, ngạo mạn khiến dân tình xứ tỷ dân ngán ngẩm. Trước khi đi tù, Lý Minh Đức từng bị "ném đá" không thương tiếc khi mạnh miệng đòi đóng cửa ngân hàng dù bản thân là người nợ tiền thẻ tín dụng.

Hiện tại, Lý Minh Đức đã bị cấm sóng ở showbiz Trung Quốc vì có hành vi vi phạm pháp luật. Theo quy định của Tổng cục Phát thanh, Truyền hình Trung Quốc, nghệ sĩ vướng bê bối hình sự, có tiền án tiền sự sẽ bị "phong sát" vĩnh viễn ở showbiz Hoa ngữ.

Lý Minh Đức được cho là trả giá đắt cho hành vi ngông cuồng, xem trời bằng vung của mình

Nguồn: Sina, Sohu