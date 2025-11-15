Con người thật của Hoa hậu Đỗ Hà

Từ lúc đăng quang đến nay, Hoa hậu Đỗ Hà luôn được đánh giá là một trong những Hoa hậu có đời tư sạch, không vướng scandal. Sau khi tổ chức 3 đám cưới với chồng thiếu gia Viết Vương, cuộc sống của nàng hậu gốc Thanh Hóa càng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội đã chia sẻ khoảnh khắc bắt gặp người đẹp sinh năm 2001 tại một chung cư ở Hà Nội. Theo chủ nhân bài đăng, Hoa hậu Đỗ Hà ngoài đời sở hữu visual sáng, đặc biệt là thái độ vô cùng thân thiện và hòa đồng. Chính sự giản dị và tinh tế trong cách ứng xử ấy đã giúp nàng hậu gen Z ghi thêm điểm trong mắt công chúng.

Hoa hậu Đỗ Hà mới đây xuất hiện tại một chung cư ở Hà Nội. Nhan sắc và sự thân thiện của nàng hậu được netizen khen ngợi hết lời

Những ngày qua, cái tên Đỗ Hà được réo gọi trên mạng xã hội. Đông đảo netizen đã "ăn cưới online" ngày vui của cô và thiếu gia Viết Vương sau hơn 2 năm yêu kín tiếng. Trong lễ cưới tại Hà Nội, anh nhắn nhủ vợ: "Chào em, vợ yêu xinh đẹp của anh. Vậy là chúng mình quen nhau cũng đã rất lâu rồi nhưng mà đến tận hôm nay, khi đứng trước em, cảm xúc của anh vẫn rất bồi hồi và xúc động.

Em biết không, hạnh phúc đối với anh đơn giản chỉ là được ngắm nụ cười em mỗi ngày, được nắm tay em mình đi qua những ngày bình yên cũng như những ngày giông bão. Anh hứa anh sẽ làm tất cả để hai đứa mình có một mái ấm bền vững, có một gia đình hạnh phúc. Và giống như hai con sông thơ mộng, sông Long Đại và sông Nhật Lệ, hai đứa mình khi đã hòa quyện vào nhau thì không thể nào tách rời và cùng đưa nhau ra biển lớn. Anh yêu em, vợ yêu của anh".

Hoa hậu Đỗ Hà cũng dành những lời ngọt ngào cho chồng: "Tình yêu của chúng ta không bắt đầu từ những lời hứa hẹn mà xuất phát từ những điều hết sức bình dị, đó là bữa cơm em nấu cho anh. Em phát hiện ra anh và em đều rất thích ăn mặn, kiểu đồ miền Trung. Anh thích ăn cá kho, thích ăn thịt rang để rồi 2 đứa cùng nhau đi lên… cân và cùng nhau dành thời gian giảm cân đến 11h đêm trước ngày cưới. Từ tận đáy lòng, em yêu và trân trọng dáng vẻ 2 chúng ta cùng nhau cố gắng và sẻ chia những điều đơn giản trong cuộc sống…".

Hoa hậu Đỗ Hà và thiếu gia Viết Vương chính thức về chung một nhà sau thời gian kín tiếng

Ngày vui của cặp đôi nhận được sự chú ý và ủng hộ từ đông đảo netizen

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu, Đỗ Hà ưu tiên hoàn thành việc học và chính thức tốt nghiệp ngành Luật Kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân vào tháng 8/2023. Ở tuổi 23, nàng hậu khiến nhiều người ngưỡng mộ khi đảm nhận vai trò CEO của một thẩm mỹ viện lớn tại Hà Nội.

Phong cách thời trang của Đỗ Hà cũng có sự thay đổi rõ rệt: sang trọng, trưởng thành và đẳng cấp hơn với những outfit cùng phụ kiện giá trị. Không chỉ tập trung cho sự nghiệp kinh doanh, cô còn thường xuyên chia sẻ hình ảnh check-in tại nhiều điểm đến xa hoa trong và ngoài nước.