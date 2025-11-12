Những ngày qua, cư dân mạng đứng ngồi không yên khi người đẹp Hương Liên chia sẻ ảnh cưới bên chồng thiếu gia trên mạng xã hội. Cô không còn che giấu mặt nửa kia mà thoải mái công khai với công chúng. Sáng 12/11, người đẹp gen Z còn khiến netizen xuýt xoa khi xả kho ảnh trong lễ rước dâu.

Sau thời gian yêu đương kín tiếng, “Kim Tae Hee Việt Nam” và bạn trai thiếu gia tập đoàn lớn sẽ tổ chức đám cưới vào ngày mai 13/11. Thiệp cưới của cặp đôi mới đây đã được Á hậu Quỳnh Anh hé lộ trên trang cá nhân khiến dân mạng xôn xao.

Trên story, Quỳnh Anh viết đầy háo hức: “Về mừng em tôi đi lấy chồng nha”. Thiệp cưới của Hương Liên được đánh giá sang trọng, bề mặt thiệp còn có hình hoa sen, được cho là lấy từ ý nghĩa tên của cô. Đám cưới của cặp đôi sẽ được tổ chức ở một khách sạn sang trọng tại Hà Nội vào lúc 17 giờ 30 phút.

Hương Liên và chồng thiếu gia tổ chức đám cưới tại Hà Nội vào ngày 13/11

Hôn lễ của Hương Liên và ông xã hứa hẹn sẽ là một trong những đám cưới hoành tráng nhất tháng 11, quy tụ dàn khách mời toàn những gương mặt nổi tiếng trong giới giải trí

Sáng 12/11, người đẹp gen Z xả kho ảnh trong lễ rước dâu trên mạng xã hội

Chồng của Hương Liên là thiếu gia của một tập đoàn lớn, ít khi xuất hiện trước truyền thông. Trước khi chính thức về chung một nhà, cả hai đã có quãng thời gian hẹn hò âm thầm, giữ kín mối quan hệ khỏi sự chú ý của công chúng. Thời gian gần đây, Hương Liên cũng hạn chế tham gia các hoạt động trong showbiz. Trước đó, cặp đôi đã tổ chức lễ ăn hỏi ấm cúng tại quê nhà cô dâu vào tháng 6/2025.

Hương Liên từng tiết lộ cả hai được gia đình mai mối, bố mẹ hết lòng tác hợp. Hậu công khai ăn hỏi, Hương Liên từng lên tiếng bảo vệ chồng: "Nhiều điều không đúng, sai lệch thông tin nên Liên chia sẻ cùng chung vui với cả nhà ạ. Không thể trả lời hết các bác nhưng đều đọc những lời nhắn nhủ ạ. Liên và anh không hề biết nhau từ trước hay gì, chỉ là duyên nên Liên may mắn được bố mẹ anh yêu thương mở đường cho cả hai. Anh cũng không hề có người yêu trước đó như tin đồn. Và chúng mình chỉ lần đầu biết nhau tháng 3 và cả 2 người đều độc thân. Mong cả nhà chọn lọc thông tin hoan hỉ".

Vào đầu tháng 6 vừa qua, đám hỏi của người mẫu Hương Liên và chồng thiếu gia gây xôn xao mạng xã hội

Hương Liên sinh năm 2002, là một trong những mẫu ảnh nổi bật được giới trẻ yêu mến nhờ gương mặt thanh tú và thần thái trong trẻo tựa “thần tiên tỷ tỷ”. Nhờ nét đẹp dịu dàng cùng đôi mắt cười cuốn hút, nhiều người còn ưu ái gọi cô là “Kim Tae Hee Việt Nam”. Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trong làng mẫu, Hương Liên từng tham gia The Face Vietnam với vai trò thí sinh đội HLV Vũ Thu Phương.

