Hương Giang có liên quan gì tới Vũ Thuý Quỳnh và tình trẻ của Diệp Lâm Anh?

Thông tin được cư dân mạng bàn tán rầm rộ những ngày vừa qua chính là doanh nhân Đức Phạm công khai mối quan hệ tình cảm với Á hậu Vũ Thúy Quỳnh. Vào khuya ngày 11/11, nam doanh nhân chia sẻ hình ảnh tình tứ ôm người đẹp 9x và viết dòng chú thích: "Yêu em". Ngay lập tức, mối quan hệ của cặp đôi được cư dân mạng bàn tán rầm rộ.

Giữa lúc Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm trở thành tâm điểm bàn tán, một cái tên nữa cũng được réo gọi trên mạng xã hội chính là Hương Giang. Nguyên do vì vào năm 2023, Vũ Thúy Quỳnh đã tham gia chương trình The New Mentor và đoạt giải Á quân 3. Cô thuộc thành viên của mentor Hương Giang.

Trong khi đó, Phạm Kiên - người mẫu gen Z được cho là đang hẹn hò với Chị đẹp Diệp Lâm Anh, cũng là một trong những "gà chiến" của đội Hương Giang tại chương trình The New Mentor - Quý Ông Hoàn Mỹ. Cả Phạm Kiên và Vũ Thúy Quỳnh đều có điểm chung từng là thành viên thuộc team Hương Giang.

Tối 11/11, cư dân mạng bàn tán xôn xao khi doanh nhân Đức Phạm chia sẻ hình ảnh tình tứ bên Vũ Thúy Quỳnh

Hương Giang đột nhiên bị réo gọi vì Vũ Thúy Quỳnh và Phạm Kiên từng là thành viên thuộc team của cô

Phạm Kiên và Diệp Lâm Anh vướng nghi vấn hẹn hò vì thường xuyên xuất hiện bên cạnh nhau

Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998 tại Điện Biên, sở hữu chiều cao 1,74 m. Cô là gương mặt quen thuộc trong các đấu trường nhan sắc khi từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và 2023. Năm 2023, Thúy Quỳnh giành ngôi Á quân 3 tại chương trình The New Mentor và tiếp đó đạt danh hiệu Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024.

Trong một livestream, Vũ Thúy Quỳnh chia sẻ về quan điểm trong tình yêu. "Mọi người có hiểu từ cặp kè không? Quan trọng là mình không làm gì trái pháp luật và đạo đức. Tôi là người thích trải nghiệm nhưng biết điều gì giới hạn nên hầu như tất cả trải nghiệm của tôi đều ý nghĩa và vui. Nếu tôi cảm thấy điều gì đó đe dọa đến hạnh phúc và cuộc sống của mình, chắc chắn tôi sẽ ngưng ngay", cô cho hay.

Vũ Thúy Quỳnh có gương mặt sắc sảo và body nóng bỏng

Trước khi vướng tin đồn hẹn hò với Thúy Quỳnh, Đức Phạm từng kết hôn với Diệp Lâm Anh, tuy nhiên cả hai đã chính thức ly hôn vào năm 2022. Cặp đôi có với nhau hai con gồm một trai và một gái. Sau nhiều phiên toà giải quyết ly hôn, quyền nuôi con được chia đều: Diệp Lâm Anh chăm sóc con gái, còn Đức Phạm nuôi dưỡng con trai.