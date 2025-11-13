Thúy Nga từng là danh hài đình đám ở khu vực miền Nam. Năm 2010, cô quyết định kết hôn và sau đó sang Mỹ định cư. Tuy nhiên chỉ sau 5 năm, cô lên tiếng chia sẻ chồng cũ là kẻ lừa đảo, đã cầm 7 tỷ của cô bỏ trốn. Hậu đổ vỡ hôn nhân, danh hài lựa chọn làm mẹ đơn thân, tập trung vào công việc kinh doanh.

Trên trang cá nhân, diễn viên Thúy Nga bất ngờ chia sẻ loạt ảnh diện váy cưới bên một người đàn ông giấu mặt. Cô còn khoe chiếc nhẫn kim cương cỡ khủng đeo ở ngón áp út. "Rồi cái ngày này cũng đến với em. Một túp lều tranh 2 quả tim vàng", cô viết. Cư dân mạng liền xôn xao cho rằng Thúy Nga chuẩn bị lên xe hoa lần thứ 2 ở tuổi 49.

Diễn viên Thúy Nga chia sẻ hình ảnh mặc váy cưới bên người đàn ông giấu mặt trên trang cá nhân

Cô còn khoe cận chiếc nhẫn cỡ khủng đeo ở ngón áp út

Cư dân mạng rộ nghi vấn Thúy Nga rục rịch kết hôn lần thứ 2

Năm 2015, Thúy Nga bất ngờ đăng tải bài viết vạch trần bộ mặt của chồng cũ. Thời điểm đó, nữ diễn viên hài tố bị chồng cũ lừa mất số tiền 350.000 đô. Ngoài ra, cô còn cho biết người này đã lợi dụng tên tuổi của cô để đi vay mượn tiền nhiều người.

"Chúng tôi giờ không có mối quan hệ gì cả, anh ta đi đâu tôi không biết. Từ khi tôi mang thai bé Nguyệt Cát đến giờ, anh ta chưa bao giờ hỏi han, gọi điện thăm hỏi con một câu. Từ khi tôi sinh con đến giờ, anh ta chưa bao giờ hỏi han con tôi một câu nào cả", Thúy Nga từng chia sẻ.

Năm 2010, Thúy Nga tổ chức đám cười hoành tráng với bạn trai

Hậu đổ vỡ hôn nhân, danh hài lựa chọn làm mẹ đơn thân, tập trung vào công việc kinh doanh

Cô hiện đang sở hữu nhiều bất động sản giá trị ở Mỹ

Thúy Nga là một trong những nghệ sĩ hài được khán giả yêu mến cả trong nước lẫn hải ngoại. Cô là học trò của danh hài Minh Nhí và từng học chung lớp với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Việt Hương, Hạnh Thúy, Cao Minh Đạt, Tiết Cương, Trọng Hiếu, Trần Bùm…

Không chỉ ghi dấu ấn qua những vai diễn, Thúy Nga còn thể hiện sự đa tài khi lấn sân sang lĩnh vực dẫn chương trình. Năm 2012, cô từng xuất sắc giành danh hiệu Á hậu Phu nhân người Việt Thế giới.