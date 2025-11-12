Sau thời gian yêu đương, Phương Trinh Jolie và Lý Bình tổ chức đám cưới, chính thức về chung một nhà. Cặp đôi lần lượt chào đón 2 nhóc tỳ là Tyga và Loka. Trước khi đến với Lý Bình, Phương Trinh Jolie đã có 1 con gái riêng.

Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ sinh năm 1988 vẫn thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường của gia đình nhỏ. Mới đây, Phương Trinh Jolie đăng tải hình ảnh xuất hiện tươi tắn, trên tay đang bồng bế con thứ 3. Cô viết: "10 tháng trôi qua thật nhanh. Từ bàn tay bé xíu đến ánh mắt tò mò khám phá thế giới. Cảm ơn con - món quà ngọt ngào của mẹ".

Nhiều cư dân mạng đã gửi lời chúc tốt đẹp tới gia đình của Phương Trinh Jolie - Lý Bình. Tuy nhiên, 1 netizen kém duyên để lại bình luận công khai chê bai ngoại hình của nhóc tỳ: "Cha mẹ đẹp, sinh con không đẹp". Ngay lập tức, nữ ca sĩ 8x đã lên tiếng đáp trả: "Do tâm bạn không đẹp nên bạn nhìn thấy xấu, ngay cả trẻ con".

Phương Trinh Jolie chia sẻ hình ảnh bên con thứ 3 trên mạng xã hội

Một netizen gây tranh cãi khi bình luận diện mạo của nhóc tỳ này

Đầu tháng 1, vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình hạnh phúc đón chào con trai út Loka (tên thật Quan Kinh Quân). Nhóc tỳ sinh sớm hơn dự kiến 20 ngày, nặng 2,2 kg. Trong quá trình sinh nở, Phương Trinh Jolie gặp biến chứng viêm dính do vết mổ cũ, khiến quá trình vượt cạn trở nên khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhờ sự hỗ trợ tận tâm và kịp thời của đội ngũ y bác sĩ, nữ ca sĩ đã vượt qua an toàn.

Phương Trinh Jolie chào đón con thứ 3 vào tháng 1/2025

Sau khi sinh em bé thứ 3, Phương Trinh Jolie đã quyết định triệt sản. Ca sĩ nói muốn dành thời gian để nuôi dạy các bé. "Bé đầu tiên, tôi có thai tự nhiên nhưng bé thứ 2 là tôi thụ tinh nhân tạo vì tôi bị lạc nội mạc tử cung buồng trứng. Vì căn bệnh này nên tôi bị hiếm muộn. Tôi với anh Bình thả hơn 1 năm nhưng không dính. Cho nên tôi đâu có ngờ là sinh em bé xong mình lại có bầu tự nhiên được. Cho nên bé thứ 3 là ơn trên cho mình. Tôi dính bầu ngay đợt kỷ niệm 2 năm ngày cưới ở Thái Lan", cô từng chia sẻ.

Sau khi sinh em bé thứ 3, Phương Trinh Jolie đã quyết định triệt sản

Phương Trinh Jolie từng đoạt giải cao tại Tiếng hát Truyền hình An Giang, Ngôi sao Tiếng hát truyền hình TP.HCM, Hãy nghe tôi hát. Ngoài ca hát, cô đóng nhiều phim truyền hình. Năm 2022 cô về chung nhà với Lý Bình, công khai con riêng là bé Mia. Cặp đôi có thêm bé Tyga vào tháng 6/2023 và bé Loka vào tháng 1/2025.

Cô từng chia sẻ: "Chia tay bạn trai rồi tôi mới biết mình có em bé. Bản thân tôi không muốn bỏ con. Lúc đó tôi đang ở trên đỉnh cao, đi đóng phim rất nhiều và được yêu mến, đi hát cũng ra nhiều album, đắt show nữa nhưng tạm thời gác lại gần 1 năm để sinh con.

Tôi nghĩ, mẹ mình ngày xưa cũng có chồng rồi ly dị, rồi một mình nuôi 2 đứa con rồi con cũng lớn cũng thành đạt. Tôi có lợi thế hơn khi mình đi đóng phim, có tiền thì lo được cho con. Không sao hết. Khi sinh con tôi và ba bé có thử quay lại với nhau nhưng gương vỡ rồi, có ghép lại vẫn có những vết nứt, không được đẹp như xưa nữa".

Năm 2022, Phương Trinh Jolie và Lý Bình tổ chức đám cưới sau thời gian yêu đương