Scandal Vương Tử (Thơ Ngây 2) trơ trẽn ngoại tình với influencer Quả Quả - vợ diễn viên kiêm người mẫu Phạm Khương Ngạn Phong đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng châu Á trong suốt thời gian qua. Trong đó, nhiều khán giả đổ dồn sự chú ý vào chi tiết Vương Tử hú hí với Quả Quả ở căn hộ cao cấp có giá 62 triệu Đài tệ (khoảng 53 tỷ đồng) trong thời gian cô chưa ly hôn chồng. Bởi tài tử Thơ Ngây trước đó phải gánh món nợ hàng chục triệu Đài tệ (hàng chục tỷ đồng) trả nợ thay cha, nên công chúng đã vô cùng tò mò về khoản thu nhập của nam diễn viên trong những năm qua để có thể mua được căn hộ cao cấp như vậy.

Tới chiều 14/11, Yahoo News đã công bố 1 thông tin nóng, qua đó góp phần giải đáp phần nào những thắc mắc trong lòng khán giả. Theo đó, căn hộ 53 tỷ nói trên không phải khối tài sản do Vương Tử nắm giữ. Thì ra, đây là nhà của Côn Lăng - bà xã Châu Kiệt Luân và cô chỉ cho tài tử Thơ Ngây ở nhờ miễn phí trong suốt thời gian qua. Ban đầu khối bất động sản này được Châu Kiệt Luân mua vào năm 2019 với giá 50 triệu Đài tệ (43 tỷ đồng) cho Côn Lăng. Sau này, Côn Lăng biết được chuyện Vương Tử phải trả nợ thay cha nên đã tốt bụng cho nam diễn viên sống nhờ trong căn hộ.

Hóa ra căn hộ 53 tỷ nơi Vương Tử đang sống hiện tại...

... là nhà thuộc sở hữu của Côn Lăng

Vương Tử và Quả Quả lén lút ngoại tình sau lưng Phạm Khương Ngạn Phong (phải). Đáng nói, đôi "gian phu dâm phụ" dan díu trong... nhà của đồng nghiệp

Truyền thông tiết lộ thêm, tuy Vương Tử ở nhờ miễn phí trong nhà nữ đồng nghiệp nhưng lại không biết điều. Nam diễn viên nhiều lần tổ chức tiệc ồn ào vào đêm khuya khiến hàng xóm rất bức xúc, tới mức bảo vệ khu nhà phải lên tận nơi nhắc nhở, xử lý.

Trong thời gian qua, mỹ nam Thơ Ngây liên tục hứng "gạch đá" sau khi bị truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) phanh phui bê bối ngoại tình, chen chân phá hoại hôn nhân của bạn thân. Vụ ồn ào tình ái nổ ra sau khi Phạm Khương Ngạn Phong đăng đàn lên Instagram tố Vương Tử "quan hệ ngoài luồng" với vợ mình - Quả Quả, đồng thời chia sẻ đoạn video dài kể lại quá trình phát hiện ra mối quan hệ sai trái của 2 người. Phạm Khương Ngạn Phong còn dõng dạc tuyên bố đã có trong tay bằng chứng ngoại tình rõ ràng, khó có thể chối cãi của Vương Tử - Quả Quả.

Theo Phạm Khương Ngạn Phong, anh bắt đầu thuê thám tử tư theo dõi vợ sau khi nhận thấy cô có những biểu hiện bất thường, được cho là không chung thủy trong hôn nhân. Kết quả, thám tử tư đã chụp lại được loạt bằng chứng ngoại tình của cô này với Vương Tử, trong đó có cả ảnh 2 người ôm nhau trong tình trạng khỏa thân. Truyền thông xứ Đài cho hay, Quả Quả đã tới sống chung với tài tử Thơ Ngây ngay ở thời điểm vẫn còn đang ở trong cuộc hôn nhân với Phạm Khương Ngạn Phong. Được biết, Vương Tử và nam diễn viên họ Phạm từng là bạn bè thân thiết trong giới giải trí.

Phạm Khương Ngạn Phong đăng video tố Vương Tử ngoại tình với vợ mình

Nam diễn viên họ Phạm cho biết thêm, Quả Quả đột nhiên thay đổi kể từ sau chuyến đi đến Mỹ với Vương Tử hồi đầu năm nay. Khi trở lại Đài Loan (Trung Quốc) giữa tháng 3, Quả Quả bất ngờ không muốn về nhà và còn cắt đứt liên lạc với chồng trong hơn 3 tháng.

Quả Quả không hề tỏ ra ăn năn hối hận sau khi bị chồng phát hiện chuyện ngoại tình với Vương Tử. Thay vào đó, nữ influencer vẫn tiếp tục công khai mối quan hệ với tài tử Thơ Ngây trên mạng xã hội và chuyển đến sống trong căn hộ sang trọng của nhân tình, đồng thời phớt lờ luôn ông xã.

Quả Quả không hề hối cải sau khi bị phát giác mối quan hệ sai trái với Vương Tử

Sau khi Vương Tử vướng tai tiếng đời tư nghiêm trọng, các đài truyền hình ở Đài Loan (Trung Quốc) đã thông báo tạm dừng lên sóng các chương trình, bộ phim có sự tham gia của nam diễn viên này. 1 thương hiệu nước hoa cũng thông báo hủy bỏ sự kiện quảng bá công khai của Vương Tử. Trước làn sóng tẩy chay dữ dội của người trong ngành và công chúng, nam diễn viên đã tuyên bố dừng hoạt động nghệ thuật vô thời hạn.

Vương Tử sinh năm 1989, tại Đài Loan (Trung Quốc) bắt đầu nổi tiếng với tư cách thành viên nhóm nhạc Lollipop. Bên cạnh ca hát, nam nghệ sĩ còn gặt hái được nhiều thành công khi lấn sân diễn xuất, trở nên nổi tiếng khắp châu Á nhờ các bộ phim thần tượng như Vị Ngọt Macchiato, Thơ Ngây 2... Nam diễn viên từng được mệnh danh là "hoàng tử showbiz xứ Đài" nhờ sở hữu nhan sắc "đốn gục" trái tim của hàng triệu thiếu nữ. Tuy nhiên, hình tượng Vương Tử dày công gây dựng đã hoàn toàn bị sụp đổ sau bê bối ngoại tình chấn động mới đây.

Vương Tử vỡ tan tành hình tượng "hoàng tử showbiz" sau bê bối chấn động mới đây

Nguồn: Yahoo News