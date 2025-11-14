Thời gian gần đây, những hoạt động kinh doanh của nghệ sĩ, đặc biệt là liên quan đến thực phẩm, mỹ phẩm... khiến công chúng đặc biệt chú ý. Mới đây nhất, "Việt Hương" bất ngờ trở thành từ khoá được tìm kiếm trên MXH, nguồn cơn xuất phát từ việc nhiều người đào lại nữ nghệ sĩ này cũng từng kinh doanh những dòng mỹ phẩm như kem trị nám, chống nắng, nước hoa... dưới cái tên "Hương Thị". Cư dân mạng còn phát hiện vài clip quảng cáo của Việt Hương từng đăng tải trước đó nay đã "bay màu". Tình hình hiện tại của vợ chồng Việt Hương - Hoài Phương cũng được quan tâm.

Theo đó, tính đến chiều 14/11, tài khoản MXH tích xanh của NS Việt Hương vẫn hoạt động bình thường, có bài đăng mới nhất là khoe phim Chị Dâu cô từng tham gia được đề cử Diễn Viên Xuất Sắc Nhất tại Asean International Film Festival & Awards 2025. Thời gian gần đây, Việt Hương chủ yếu chỉ có những chia sẻ liên quan đến phim ảnh, việc kinh doanh tiệm bánh ngọt chứ ít nhắc đến lĩnh vực làm đẹp. Việt Hương sở hữu thương hiệu bánh với 7 chi nhánh tại TP.HCM.

Cách đây không lâu, Việt Hương còn lên tiếng đính chính thông tin sức khoẻ có vấn đề, bị đồn qua đời. Hiện tại, chồng của Việt Hương - nhạc sĩ Hoài Phương không có động thái mới.

Gần đây, các livestream của vợ chồng Việt Hương chủ yếu là chốt đơn bánh ngọt

Việt Hương vẫn góp mặt đều đặn trong các hoạt động quảng bá phim

Việt Hương từng đăng bức ảnh này để phủ nhận sức khoẻ có vấn đề

Nghệ sĩ Việt Hương sinh năm 1976 tại TP.HCM. Khác với vẻ rạng rỡ, hoạt ngôn trên sân khấu, ít ai biết tuổi thơ của cô lại gắn liền với nhiều khó khăn. Sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, lại sớm chứng kiến cảnh bố mẹ chia tay, Việt Hương từ nhỏ đã phải bươn chải đủ nghề để phụ giúp mẹ trang trải cuộc sống. Cô từng đi hát ở nhà hàng, quán ăn, thậm chí nhận cả những công việc lao động chân tay để kiếm tiền.

Năm 2002, Việt Hương thành lập nhóm hài riêng, và chỉ một năm sau, tên tuổi của cô bùng nổ nhờ liên tiếp gặt hái thành công tại Gala Cười giai đoạn 2003 – 2005. Lối diễn duyên dáng, thông minh, gần gũi giúp cô trở thành một trong những danh hài được yêu thích nhất cả nước, là gương mặt quen thuộc trên sân khấu lẫn truyền hình. Không dừng lại ở đó, Việt Hương còn lấn sân sang điện ảnh, làm MC, giám khảo và nhà sản xuất chương trình.

Việt Hương vào nghề từ sớm nên có vị trí nhất định trong mắt công chúng

Việt Hương vừa có sự nghiệp rực rỡ, vừa có tổ ấm hạnh phúc bên nhạc sĩ Hoài Phương và con gái. Ngoài nghệ thuật, cô còn "mát tay" kinh doanh, sở hữu thương hiệu mỹ phẩm riêng cùng hệ thống tiệm bánh ngọt sang trọng tại TP.HCM, nắm trong tay khối tài sản lớn khiến khán giả ngưỡng mộ. Căn nhà nghệ sĩ Việt Hương đang sinh sống được dự đoán giá trị lên đến gần 300 tỷ đồng.

Việt Hương từng lên tiếng trước thông tin là đại gia bất động sản, có nhiều đất: "Tôi bắt đầu con đường nghệ thuật khá sớm, năm 15 tuổi bắt đầu đi hát, đến khi 21 tuổi đã tự mua được xe riêng cho mình. 5 năm sau, khi tên tuổi đã được biết đến rộng rãi hơn, tôi bắt đầu để dành tiền làm kinh doanh, đầu tư bất động sản. Nhiều người nhìn cho rằng tôi là đại gia, nhưng tôi nghĩ là mọi người yêu quý mình nên nói vậy thôi, chứ tôi không phải đại gia ngầm đâu. Cũng nhiều người nói vì giàu nên hay từ thiện, nhưng tôi luôn làm việc vì cái tâm, ít tiền cũng có kiểu từ thiện theo kiểu ít tiền".

Việt Hương từng đáp trả về tình hình kinh tế: "Tôi nói thật, bây giờ tôi ngưng làm ở nhà cũng không chết đói vì từ bé tôi đã ra đường buôn bán, giờ buôn đất đủ sống rồi. Mới hôm qua tôi trúng miếng đất lời 2 tỉ đồng".

Vợ chồng Việt Hương sống trong biệt thự 300 tỷ đồng tại TP.HCM

Dù có cuộc sống giàu có nhưng Việt Hương vẫn không ngừng làm việc, cô nói: "Công việc chính là đam mê của tôi. Tôi làm việc hầu như không có ngày nghỉ. Mọi người hỏi tôi thích chơi nhất là gì? Chơi với tôi đó chính là công việc. Tôi không có máu mê cờ bạc, không tụ tập, không chơi với bạn trong giới giải trí, chỉ chơi với người ở giới kinh doanh. Chồng tôi không hút thuốc, uống rượu, mà chỉ đam mê chơi thể thao, tập thể dục. Hai vợ chồng cùng hỗ trợ nhau làm việc, những quyết định lớn cả hai cùng bàn bạc.

Tôi hầu như không có ngày nghỉ. Vấn đề là mình có đam mê làm chuyện đó không. Diễn 1 vở kịch phải tập miệt mài cả tháng. Tôi tập ngày đêm, lăn lê bò lết mà không ngại. Trong thời gian tôi đi quay, ở nhà các bạn chạy trước âm thanh, ánh sáng, thế người diễn. Đến khi tôi về tập liên tục 1 tuần. Khi làm việc với tôi, các bạn phải làm việc với cường độ cao".