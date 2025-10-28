NS Việt Hương đính chính

Việt Hương là một trong những nghệ sĩ đình đám và được khán giả yêu mến bậc nhất của làng giải trí Việt. Với hơn 2 thập kỷ hoạt động, cô gắn liền với hình ảnh người phụ nữ năng lượng, hài hước, luôn mang đến tiếng cười cho công chúng qua hàng loạt chương trình truyền hình và phim ảnh ăn khách. Tuy nhiên, mới đây, cộng đồng mạng hoang mang khi bất ngờ xuất hiện thông tin liên quan đến tình trạng sức khoẻ hiện tại của nghệ sĩ Việt Hương.

Giữa lúc netizen lo lắng và hoang mang, Việt Hương đăng loạt ảnh thần sắc vui vẻ, tươi tắn để phủ nhận tin đồn gây sốc là đã qua đời. Nữ bày tỏ sự bức xúc trước việc bị tung tin sai sự thật. Việt Hương lên tiếng cảnh báo khi hình ảnh, tên tuổi của mình bị lợi dụng để câu view, kiếm tiền trên sự lo lắng của khán giả. "Em còn tươi xanh vậy mà đăng em chết rồi, nếu họ đem em ra kiếm tiền vậy là em còn giá trị lợi dụng. Thôi hoan hỉ vui vẻ coi như nghiệp mình tu chưa tốt", Việt Hương viết.

Thực tế, thời gian qua nghệ sĩ Việt Hương vẫn tham gia đóng phim điện ảnh, buôn bán, thường xuyên xuất hiện ở sự kiện, livestream... chứ không rơi vào tình trạng đáng lo như nhiều thông tin lan truyền. Trước Việt Hương, nhiều nghệ sĩ, trong đó NS Hoài Linh cũng bị tung tin tương tực gây hoang mang dư luận. Sự việc lần này của Việt Hương như lời nhắc nhở khán giả nên chọn lọc thông tin, tránh để bị dẫn dắt bởi các nội dung không kiểm chứng, ảnh hưởng cuộc sống và danh dự của nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Việt Hương đăng hình ảnh mới nhất, bức xúc khi bị tung tin đồn tiêu cực

Nghệ sĩ Việt Hương sinh năm 1976 tại TP.HCM. Khác với vẻ rạng rỡ, hoạt ngôn trên sân khấu, ít ai biết tuổi thơ của cô lại gắn liền với nhiều khó khăn. Sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, lại sớm chứng kiến cảnh bố mẹ chia tay, Việt Hương từ nhỏ đã phải bươn chải đủ nghề để phụ giúp mẹ trang trải cuộc sống. Cô từng đi hát ở nhà hàng, quán ăn, thậm chí nhận cả những công việc lao động chân tay để kiếm tiền.

Năm 2002, Việt Hương thành lập nhóm hài riêng, và chỉ một năm sau, tên tuổi của cô bùng nổ nhờ liên tiếp gặt hái thành công tại Gala Cười giai đoạn 2003 – 2005. Lối diễn duyên dáng, thông minh, gần gũi giúp cô trở thành một trong những danh hài được yêu thích nhất cả nước, là gương mặt quen thuộc trên sân khấu lẫn truyền hình. Không dừng lại ở đó, Việt Hương còn lấn sân sang điện ảnh, làm MC, giám khảo và nhà sản xuất chương trình. Cô chinh phục khán giả không chỉ bằng tài năng mà còn bởi tính cách hài hước, giản dị và sống tình cảm.

Nghệ sĩ Việt Hương có nhiều năm hoạt động nghệ thuật, trở thành tên tuổi được nhiều thế hệ khán giả biết đến

Hiện tại, Việt Hương vừa có sự nghiệp rực rỡ, vừa có tổ ấm hạnh phúc bên nhạc sĩ Hoài Phương và con gái. Ngoài nghệ thuật, cô còn "mát tay" kinh doanh, sở hữu thương hiệu mỹ phẩm riêng cùng hệ thống tiệm bánh ngọt sang trọng tại TP.HCM, nắm trong tay khối tài sản lớn khiến khán giả ngưỡng mộ. Căn nhà nghệ sĩ Việt Hương đang sinh sống được dự đoán giá trị lên đến 240 tỷ đồng.

Nghệ sĩ Việt Hương từng chia sẻ: "Công việc chính là đam mê của tôi. Tôi làm việc hầu như không có ngày nghỉ. Mọi người hỏi tôi thích chơi nhất là gì? Chơi với tôi đó chính là công việc. Tôi không có máu mê cờ bạc, không tụ tập, không chơi với bạn trong giới giải trí, chỉ chơi với người ở giới kinh doanh. Chồng tôi không hút thuốc, uống rượu, mà chỉ đam mê chơi thể thao, tập thể dục. Hai vợ chồng cùng hỗ trợ nhau làm việc, những quyết định lớn cả hai cùng bàn bạc.

Tôi hầu như không có ngày nghỉ. Vấn đề là mình có đam mê làm chuyện đó không. Diễn 1 vở kịch phải tập miệt mài cả tháng. Tôi tập ngày đêm, lăn lê bò lết mà không ngại. Trong thời gian tôi đi quay, ở nhà các bạn chạy trước âm thanh, ánh sáng, thế người diễn. Đến khi tôi về tập liên tục 1 tuần. Khi làm việc với tôi, các bạn phải làm việc với cường độ cao".