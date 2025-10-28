Khoảng thời gian gần đây, hiện tượng fan cuồng theo đuôi đang là vấn nạn của showbiz Hoa ngữ khi hàng loạt các nghệ sĩ đình đám phải lên tiếng cầu cứu. Nhiều người phải nhờ đến sự trợ giúp của các cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa thể giảm bớt được sự hung hăng của giới "sasaeng fan".

Trương Tân Thành là cái tên đầy hứa hẹn của làng điện ảnh Hoa ngữ. Trong dịp Tết Âm lịch 2025, bộ phim Đường Thám 1900 do anh góp mặt đã đạt được thành tích đáng nể, vượt mức 350 triệu NDT. Mới đây, phòng làm việc của tài tử này đã phải đăng đàn chia sẻ về việc nam diễn viên bị hai fan cuồng bám đuôi từ sân bay, lái xe đi theo thần tượng mà không hề chú ý vấn đề an toàn khi tham gia giao thông. Mặc dù ekip của Trương Tân Thành đã phải xuống xe ở điểm dừng trên cao tốc để khuyên nhủ nhưng những người này nhất quyết không nghe, vẫn theo sát anh chàng đến cùng.

Phía Trương Tân Thành cho biết: "Chúng tôi kêu gọi mọi người chống lại bất cả những hành vi bám đuôi quá khích. Cấm fan cuồng tiếp tục bất chấp an ninh công cộng, sử dụng con đường trái pháp luật để có được thông tin của nghệ sĩ và bám theo xe, gây nhiễu loạn trật tự công cộng".

Trương Tân Thành.

Ngoài Trương Tân Thành, còn không ít ngôi sao Hoa ngữ khác phải "lên bờ xuống ruộng" với hội fan cuồng quá khích. Giữa tháng 10 vừa qua, Từ Chấn Hiên - mỹ nam từng góp mặt trong Tàng Hải Hoa, Đại Mộng Quy Ly, Phó Sơn Hải đã phải khóc thét vì bị fan cuồng tìm đến tận nhà. Người này giả trang thành shipper cơm hộp và không ngừng gõ cửa nhà Từ Chấn Hiên, đồng thời dừng ở cửa nhà rất lâu, mãi không chịu rời đi.

Từ Chấn Hiên đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của cơ quan chức năng. Thế nhưng, ngay sau khi cảnh sát rời đi, người này đã trở về và không ngừng gõ cửa, lớn tiếng ồn ào trước cửa nhà nam diễn viên khiến anh hết hồn.

Từ Chấn Hiên.

"Hotboy Tử Cấm Thành" Hứa Khải cũng là nạn nhân của những người hâm mộ mất lý trí. Đầu tháng 8 năm nay, Hứa Khải đã bị người hâm mộ vây kín để chụp ảnh khi đang ở ga tàu cao tốc tại Quảng Đông, Thâm Quyến (Trung Quốc), khiến anh phải gắt lên trong nóng giận: "Đừng chụp ảnh nữa. Vì các bạn mà tôi đang bị mắng kia kìa. Các bạn không nghe được những đường xung quanh đang trách mắng hay sao? Đừng làm ảnh hưởng đến trật tự công cộng nữa".

Trước đó, nam diễn viên Diên Hi Công Lược từng nhiều lần trách cứ hiện tượng những người hâm mộ bám đuôi để chụp ảnh thần tượng và kêu gọi: "Không ủng hộ bất cứ hành vi theo đuổi thần tượng không lý trí nào cả".

Hứa Khải.

Nam diễn viên Lưu Hiên Thừa chắc hẳn sẽ cùng chung nỗi niềm với Hứa Khải khi bất đắc dĩ lọt vào top tìm kiếm trên mạng xã hội vì fan gây náo loạn tại ga tàu cao tốc. Cụ thể, hành trình của Lưu Hiên Thừa vô tình bị tiết lộ, khiến lượng lớn người hâm mộ nam diễn viên kéo đến với mong muốn được gặp gỡ thần tượng. Tuy nhiên, họ đã tạo thành hiện tượng chen lấn, xô đẩy, không chỉ gây mất trật tự mà còn có thể đem lại hiểm họa cho nghệ sĩ và những người xung quanh.

Lưu Hiên Thừa.

Không chỉ những diễn viên, ca sĩ phải chịu khổ vì fan cuồng, đến nghệ sĩ giới tướng thanh (một hình thức sân khấu của Trung Quốc) Trương Vân Lôi cũng chịu khổ đủ điều vì bị bám đuôi. Sau nhiều lần bị đeo bám, mỹ nam giới tướng thanh đã lên tiếng mắng thẳng mặt những fan cuồng đã làm phiền mình: "Tôi ghét fan cuồng, làm ơn hãy để cho tôi được tự do đi. Mỗi ngày ở nhà đều bị theo dõi 24/24, tôi không thể chịu nổi điều này. Thật đáng sợ, các bạn đừng làm vậy nữa".

Trương Vân Lôi.

Có thể thấy được, dù ở bất cứ làng giải trí nào thì hội fan cuồng luôn là cơn ác mộng đối với giới nghệ sĩ. Khi sự yêu quý, say mê đã vượt quá giới hạn, không đi kèm với lý trí, họ khiến thần tượng của mình phải hốt hoảng cầu cứu chứ chẳng hề thích thú tẹo nào.

Nguồn: QQ