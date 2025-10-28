Sau khi Lamoon vướng loạt tranh cãi vì thái độ bị cho là kém duyên và thiếu tôn trọng đàn anh tại 2 Ngày 1 Đêm, trên trang cá nhân mới đây, Lê Dương Bảo Lâm đã chính thức lên tiếng giải thích về sự việc.

Lê Dương Bảo Lâm khẳng định trước khi ghi hình, nam diễn viên đã trao đổi, "làm tâm lý" cho Lamoon thoải mái nói chuyện mà "không sợ hỗn". Lê Dương Bảo Lâm cho biết: "Khách mời mà vô 2 Ngày 1 Đêm là tôi đều làm việc tâm lý rằng em phải thoại đừng sợ hỗn, cứ bật lại anh. Bé nó (Lamoon - PV) sợ mà vẫn cố gắng thoại. Ra hiện trường nó không bật tôi mà bé nó bật anh Huy nên bị phản tác dụng do chưa có kinh nghiệm diễn nét sân si xéo sắc".

Lê Dương Bảo Lâm cho biết đã "làm tâm lý" cho Lamoon thoải mái thoại trong chương trình

Lê Dương Bảo Lâm cho biết thêm, trước giờ Lamoon là người rất nhỏ nhẹ, lễ phép, luôn dạ thưa và sẵn sàng hợp tác, nhưng do mới tham gia show thực tế nên có phần khớp. Nam diễn viên chia sẻ: "Bên ngoài em nó lễ phép ngoan, 1 tiếng dạ 2 tiếng thưa. Do tôi và con Ngân (biệt danh Kiều Minh Tuấn trong chương trình - PV) vô làm việc tâm lý quá nên em nó 'sảng' Do tôi với con Ngân hại bé. Tôi sợ dính drama lắm nhưng mấy nay tôi ray rứt ngủ không được, anh chị thương thông cảm em nó chưa có nghiệm gameshow nhiều. Vô đây gặp tôi, tôi cứ dặn em nó cứ thoại, đừng sợ.

Đây là status bằng cả trái tim của tôi, không ai sai không ai biểu. Tôi và Lamoon chưa kết bạn với nhau luôn nhưng khi tiếp xúc thấy em nó ngoan lễ phép lắm anh chị ơi, tất cả là do tôi và con Ngân. Mấy anh chị yên tâm, đứa nào mà cái nết quá trời thì em im lặng để cho đời dạy, nhưng con bé ngoan lắm, nó cố gắng lắm. Cô Diễm (biệt danh Lê Dương Bảo Lâm- PV) xin lỗi con Lamoon ơi".

Lê Dương Bảo Lâm khẳng định Lamoon ngoài đời ngoan ngoãn, lễ phép và nam diễn viên cần lên tiếng bảo vệ đàn em trước loạt tranh cãi trên mạng xã hội

Trước đó, Lamoon vấp loạt tranh cãi vì thái độ ở 2 Ngày 1 Đêm. Theo đó, cư dân mạng tổng hợp lại những tình huống được cho là kém duyên của Em Xinh này. Trong một phân đoạn, Lamoon tự cảm thấy tủi thân khi cho rằng: "Em cảm thấy mình bị thiệt thòi, cast chính và khách mời ai cũng to con, có mỗi em con nhà còi cọc nên vào đây em bị ăn hiếp". Tuy nhiên, khi dàn cast như Kiều Minh Tuấn hay Lê Dương Bảo Lâm cố gắng "quăng miếng" lại để tạo không khí vui vẻ, Lamoon lại tăng tông giọng đáp lại: "Em đâu có lường trước được như vậy".

Lamoon tự tủi thân vì cho rằng cơ thể nhỏ bé trước dàn khách mời và cast to cao

Sau khi kết thúc phần trò chơi và chịu hình phạt bị trét bánh kem lên mặt, Lamoon bất ngờ tuyên bố thẳng: "Em không muốn hít chung bầu không khí với anh Kiều Minh Tuấn". Câu nói khiến cả dàn cast sững lại, Trường Giang cho rằng câu của đàn em "nặng quá", trong khi Lê Dương Bảo Lâm và Cris Phan cố pha trò: "Em nín thở đi cưng". Nghe vậy, Lamoon nói tiếp: "Bây giờ em chỉ thở thôi, không muốn hít chung không khí với anh Tuấn nữa".

Khi Trường Giang thắc mắc sao "ghim" Kiều Minh Tuấn như vậy, Lamoon chia sẻ nguyên do vì trong phần chơi game cảm thấy bị đàn anh bôi nhiều kem lên mặt và chưa được trả thù. Dù có giải thích nhưng nhiều cư dân mạng cho rằng biểu cảm và tông giọng của nữ ca sĩ là không vui vẻ, khiến không khí ghi hình mất tự nhiên.

Sau đó, khi đang ngồi cùng dàn cast và Ngô Kiến Huy bắt chuyện, Lamoon được cho là tỏ thái độ thiếu tinh tế. Cụ thể, Ngô Kiến Huy "cà khịa" cho rằng Lamoon chịu khổ quen rồi nên ngủ khổ cũng ok, cho mọi người ngủ sướng. Nghe vậy, Lamoon liền đáp trả: "Nhưng em đâu chung đội với anh anh đâu, em không ok với anh". Kế đến, Ngô Kiến Huy muốn chia team ra vì có lẽ không hợp thì Lamoon nói thẳng: "Mình chia team sẵn rồi mà anh, đâu có chung team".

Lamoon liên tục có phát ngôn được cho là kém duyên với các đàn anh

Ngay sau khi tập phát sóng, mạng xã hội tràn ngập những bài viết chỉ trích Lamoon. Nhiều người cho rằng cô có thái độ thiếu tôn trọng đàn anh, khiến tinh thần vui vẻ vốn có của 2 Ngày 1 Đêm bị "tụt mood". Một số khán giả còn cho biết họ "bỏ xem luôn 2 Ngày 1 Đêm vì khách mời làm hỏng vibe chương trình". Cư dân mạng ngán ngẩm bình luận: "Vào show thực tế mà than thở thì ở nhà", "Tui thấy tông giọng của Lamoon cứ khó nghe nhỉ", "Tự nhiên vào 2 Ngày 1 Đêm thấy Lamoon EQ thấp thật sự",...

Giữa tranh cãi, Lamoon gây chú ý với động thái trong nhóm chat với fan. Nữ ca sĩ viết: "Mỗi người mỗi ngôn ngữ thể hiện cảm xúc khác nhau. Mỗi người mỗi quan điểm, nhận xét, đánh giá khác nhau, không cản được. Điều mình luôn muốn trong suốt cuộc đời mình là làm mọi người vui. Chả ai ngốc nghếch mà mang điều tiêu cực đi trưng trổ nhỉ".